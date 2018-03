Alianční novinka na obzoru? Mitsubishi Colt se možná vrátí jako sourozenec Micry a Clia  

Nissan Micra a Renault Clio by za pár let mohl doplnit třetí do party – Mitsubishi Colt. O jeho návratu se hodně nahlas diskutovalo během ženevského autosalonu.

Japonská automobilka skoncovala s modelem Colt v roce 2012. Následovala náhrada v podobě Japonská automobilka skoncovala s modelem Colt v roce 2012. Následovala náhrada v podobě Mitsubishi Mirage, tento model byste však v tuzemské nabídce hledali marně. Nyní ale svitla naděje, že se ikonický název do portfolia značky vrátí. Díky alianční spolupráci. Nebude to však snadné, jak na ženevském výstavišti nastínil Guillaume Cartier, šéf prodejů a marketingu pro Evropu. Aby stavba vozu pro automobilku dávala smysl, muselo by se celosvětově prodávat alespoň 100.000 kusů. Nebude to však snadné, jak na ženevském výstavišti nastínil Guillaume Cartier, šéf prodejů a marketingu pro Evropu. Aby stavba vozu pro automobilku dávala smysl, muselo by se celosvětově prodávat alespoň 100.000 kusů. Mitsubishi zvažuje stavbu dalšího SUV. Co můžeme očekávat? Po vlastní ose by se Mitsubishi k takovému kroku téměř jistě neodhodlalo, ale alianční spolupráce s Renaultem a Nissanem může cestu k výrobě podstatně ulehčit. Novodobý Colt by mohl vzniknout na základech Micry a Clia, z čehož se dají vydedukovat i motory. Po vlastní ose by se Mitsubishi k takovému kroku téměř jistě neodhodlalo, ale alianční spolupráce s Renaultem a Nissanem může cestu k výrobě podstatně ulehčit. Novodobý Colt by mohl vzniknout na základech Micry a Clia, z čehož se dají vydedukovat i motory. Podle Cartiera existují pro automobilku tři ikonické názvy: Pajero, Lancer a Colt. Právě poslední zmíněný by se k diskutovanému projektu hodil ze všech nejvíce. Vedení automobilky ale zároveň dodalo, že podobného projektu se nedočkáme dříve než v roce 2020. Současná flotila (včetně novinky Eclipse Cross) je prý dostačující. Mohlo by vás zajímat Mitsubishi Galant VR-4 (1987-1992): Lancer Evo měl úspěšného… Mitsubishi zvažuje stavbu dalšího SUV. Co můžeme očekávat? Dakarský speciál Mitsubishi Pajero oslavil 30 let a zamířil do… Jízdní dojmy Mitsubishi Eclipse Cross: Velký krok pro diamanty… Podle Cartiera existují pro automobilku tři ikonické názvy: Pajero, Lancer a Colt. Právě poslední zmíněný by se k diskutovanému projektu hodil ze všech nejvíce. Vedení automobilky ale zároveň dodalo, že podobného projektu se nedočkáme dříve než v roce 2020. Současná flotila (včetně novinky Eclipse Cross) je prý dostačující.