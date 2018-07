Alieno Arcanum: Bulhaři pracují na hypersportu, jehož parametry vám vyrazí dech

Vize bulharského hypersportu spatřila světlo světa před pár dny, už se ale postarala o pořádný rozruch. Automobilka Alieno vznikla v roce 2015 a její název je odvozen od italského slova „alieno“, tedy mimozemšťan. To je asi tak vše, co o tvůrcích aktuálně víme.

Minimálně slibované technické specifikace ale nadpozemské jsou. Alieno slibuje čtyři výkonnostní verze. Už první vás posadí na zadek, slibuje 1946 kW, vyšší 2596 kW, další 3244 kW a konečně vlajková loď prý poskytne 3893 kW (5221 k). Informace o akceleraci z klidu na stovku v oficiální tiskové zprávě chybí, ale Arcanum prý zvládne maximální rychlost přes 488 km/h. Toho všeho má dvoumístný speciál dosáhnout díky elektrickému pohonu.

Všechny verze budou nabízeny ve třech modifikacích – STR (Street), TRC (Track) a RCE (Race). Liší se od sebe kupříkladu hmotností či kapacitou baterie. Sebevědomá automobilka dokonce uvedla, že je schopna připravit exemplář plnící pravidla kategorie LMP1 , jakmile pořadatelé vytrvalostních závodů umožní účast čistě elektrických aut.

A to není všechno. Od konkurence už jsme si zvykli na to, že elektromotorem osadí každé kolo. Alieno však tuto možnost posouvá ještě dál a tvrdí, že jedno kolo může pohánět až šest elektromotorů! V praxi to znamená, že nejvýkonnější model může dostat až 24 třífázových elektromotorů na střídavý proud.

Obyčejné nejsou ani baterie, společnost píše o inovativním řešení grafenových lithium-polymerových akumulátorech, které navíc kombinuje s kondenzátory. Kromě klasického dobíjení kabelem má být k dispozici i možnost bezdrátového „plnění“, při využití nejsilnější nabíječky se prý bavíme o sto procentech za pouhé čtyři minuty. A pokud vám ani to nezní dostatečně šíleně, vězte, že Alieno se vší vážností hovoří o akumulátorech s kapacitou 180 kWh a dojezdem 1020 km na jedno nabití!

Bulharská automobilka již spustila možnost objednávek. Ceník startuje na 750.000 eurech za základní verzi, což v přepočtu dělá 19,4 milionu českých korun. A pokud pomýšlíte na nejvýkonnější provedení, připravte si dvojnásobek, tedy necelých 39 milionů korun. Dodací lhůta se odhaduje na 18 až 30 měsíců v závislosti na specifických požadavcích zákazníka.