Andreas Mikkelsen mění místo: Bude z něj spolujezdec

Když nepočítáme úplné začátky, které Andreas do svých osmnácti strávil právě na sedačce spolujezdce, tak jednou už noty Mikkelsen četl i ve své pokročilé jezdecké kariéře. A rovnou kolegovi Thierrymu Neuvillovi, s nímž se loni střídal za volantem při exhibici v Monze. Tohle ale byla spíš jenom taková nevážná epizodka, týden po švédské rallye si však Mikkelsen povinnosti mitfáry vyzkouší pěkně zostra, při norské Numendalsrally. Na severskou soutěž je přihlášený s vozem Hyundai i20 R5, který bude pilotovat… Anders Jaeger! Ano, Anders je Andreasův spolujezdec z továrního týmu Hyundai.

„S myšlenkou dát Andersovi šanci za volantem jsem si pohrával už předloni, chtěl jsem mu připravit nějaký hezký dárek k narozeninám. Povedlo se to ale nakonec až letos,“ usmíval se norský sympaťák, kterého známe také z jeho působení ve škodováckém týmu. Na výměnu se samozřejmě velmi těší také samotný Anders. „Budu se snažit udržet auto na silnici, moc kilometrů jsem sice v závodním režimu neodřídil, Andreas ale taky nemá se čtením rozpisu žádné velké zkušenosti. Každopádně to určitě bude velká legrace,“ nechal se slyšet Jaeger.

V minulosti jsme podobnou jezdecko-spolujezdeckou výměnu zaznamenali dokonce v rámci soutěže mistrovství světa, kdy se na poslední rychlostní zkoušku museli vystřídat Petter Solberg a Chris Patterson. Při pátečním přejezdu totiž Solbergovi naměřili překročení povolené rychlosti o více než 30 km/h, což znamenalo jediné – zneplatnění Petterova řidičáku po vypršení lhůty 48 hodin. A tahle doba uplynula přesně před startem poslední rychlostky. Nic nepomohly nářky továrního Citroënu, že se jedná o uzavřenou trať, Solberga zkrátka švédští policisté za volant nepustili.

Premiéra jeho spolujezdce Pattersona byla o to složitější, že se tehdy v roce 2011 jednalo o první přímý přenos z power stage. Chris do cíle dorazil, sice na posledním místě, Citroën DS3 WRC ale ve zdraví švédskou soutěž dokončil. A posádka se v celkovém pořadí propadla jen o jedno místo na konečnou pátou příčku. „Jeli jsme velmi pomalu, i tak to ale byla opravdu velká zábava. Debut za těchto podmínek jsem si neskutečně užíval,“ smál se v cíli Patterson.

Video