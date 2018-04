Argentinská rallye, 1. etapa: Tänakovi zatím nikdo nestačí

Na druhém místě jedoucí Brit Kris Meeke (Citroën C3 WRC) charakterizoval současnou situaci na jihoamerické soutěži těmito slovy: „K Ottově výkonu není moc co říct. Pokud by neudělal ve druhé zkoušce hodiny, tak už je čtyřicet sekund před námi. Jestliže však bude v sobotu mlha, bude všechno znovu otevřené.“

Estonec věří svému autu

První den soutěže charakterizovala spousta prachu, který se dlouho držel ve vzduchu. Jezdci si také stěžovali na množství kamenů, které vytahovali závodníci startující před nimi. Jezdci trefovali řadu větších či menších kusů „šutrů“. „Dostali jsme na druhé erzetě ránu do řízení, ale zatím to funguje,“ lamentoval Tänak. Jeho týmový kolega od Toyoty Fin Jari-Matti Latvala musel na třetí zkoušce zastavit s poškozeným zavěšením předního kola. Později se však ukázalo, že navíc upadla olejová hadice a došlo tak k nevratnému poškození motoru. Podle informace z továrního týmu Toyota Gazoo Racing by tedy neměl Latvala do soutěže zasáhnout.

Úvodní superspeciální erzetu v délce 1,9 kilometru ve Villa Carlos Paz vyhrál Belgičan Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC). Po druhé zkoušce ho vystřídal obhájce titulu Sebastien Ogier (Ford Fiesta WRC), po další erzetě byl lídrem Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 Coupé WRC). Od páté zkoušky se dostal na první místo právě Tänak a dochází na jeho slova, která pronesl před startem soutěže: „Mám dojem, že tohle by bylo být o víkendu vítězné auto. Od shakedownu (veřejný měřený trénink) z něj mám výborný pocit.“ Na svá slova navázal po skončení pátečního dne: „Kromě první zkoušky to byl dneska dobrý den. Myslím, že jedeme dobře a auto mě začíná sedět. Věřím, že můžeme dosáhnout velkých věcí. Je ovšem brzo jásat, čeká nás ještě náročný víkend.“

Video

Evans neví, proč nejede rychle

Třetí příčka zatím patří Neuvillovi, jenž si v odpolední sekci rychlostních zkoušek stěžoval na špatnou volbu pneumatik. S gumami měl problém také Esapekka Lappi (Toyota Yaris WRC), který měl dva defekty. Přesto si v závěru dne polepšil na osmou příčku na úkor Brita Elffyna Evanse (Ford Fiesta WRC), který rozhodně nebyl se svým výkonem spokojený. „Nemám žádný problém, ale zkrátka nejedu rychle. Pocitově to není špatné, ale časy tam zkrátka nejsou,“ zlobil se Evans.

Spokojený nebyl také Nor Mikkelsen, jenž byl ještě po čtvrté zkoušce první, ale aktuálně je až na sedmém místě. „Snažil jsem se vyhýbat kamenům, protože další defekt by znamenal vážné potíže. Měli jsem odpoledne totiž jeden problém s gumami a další by nás dostal z první desítky,“ komentoval situaci norský jezdec.

Vedoucí jezdec šampionátu Sebastien Ogier startoval do úvodního dne soutěže jako první a čistil tak soupeřům trať. Na začátku pátečního dne na svou pozici ještě tolik nedoplácel, ale nakonec se propadl na průběžné páté místo. Aktuálně ztrácí 36,4 sekundy na vedoucího Tänaka. „Moc jsem nemohl se současnou situací dělat. Tänak letí a těžko mu mohu konkurovat. Jedu opravdu na limitu,“ prohlásil Francouz.

Jedenáctý je zatím tovární jezdec týmu Škoda Motorsport Pontus Tidemand (Fabia R5), který vede klasifikaci kategorie WRC2. „Na sedmé zkoušce jsem měl pomalý defekt, ale to byl asi jediný problém pátečního dne,“ řekl v cíli etapy Tidemand. Dvacet sekund za ním je jeho týmový kolega, teprve sedmnáctiletý Fin Kalle Rovanperä (Fabia R5). Mrzet ho může půlminutová ztráta na druhé zkoušce.

Průběžné pořadí

1. Tänak, Jarveoja (Est./Toyota Yaris WRC) 1:30:38,6; 2. Meeke, Nagle (Brit./Citroën C3 WRC) +22,7; 3. Sordó, Del Barrio (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) +28,6; 4. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) +29,5; 5. Ogier, Ingrassia (Fr./Ford Fiesta WRC) +36,4; 6. Breen, Martin (Irl., Brit./Citroën C3 WRC) +41,2; 7. Mikkelsen, Jaeger (Nor./Hyundai i20 Coupe WRC) +58,5; 8. Lappi, Ferm (Fin./Toyota Yaris WRC) +1:07,9; 9. Evans, Mills (Brit./Ford Fiesta WRC) +1:10,3; 10. Suninen, Markkula (Fin./Ford Fiesta WRC) +1:33,7; 11. Tidemand, Andersson (Švéd./Škoda Fabia R5) +5:46,5 (1. v kategorii WRC2); 12. Rovanperä, Halttunen (Fin./Škoda Fabia R5) +6:06,7; 13. Veiby, Sjaermoen (Nor./Škoda Fabia R5) +6:16,0; 14. Greesmith, Parry (Brit./Ford Fiesta R5) +7:13,5; 15. Al Qassimi, Patterson (Spojené arabské emiráty, Brit./Citroën C3 WRC) +8:03,8.

Zbývající program Argentinské rallye

– 13.23 RZ9 (13,92 km); 14.08 RZ10 (16,02 km); 14.35 RZ11 (40,48 km); 16.38 RZ12 (6,04 km); 18.23 RZ13 (13,92 km); 19.08 RZ14 (16,02 km); 19.35 RZ15 (40,48 km).– 14.08 RZ16 (16,43 km); 14.55 RZ17 (22,41 km); 17.18 RZ18 (16,43 km).