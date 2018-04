Argentinská rallye před startem: Dobude Ogier metu?

Úřadující mistr světa vyhrál alespoň jednou všechny podniky, které jsou v aktuálním kalendáři šampionátu. Pouze prvenství na jihoamerické soutěži mu dosud chybí v jeho bohatém životopise.

Rallye Argentina nabízí různorodé zkoušky na šotolině, zahrnující prakticky všechno od písčitých údolních cest až po kamenité horské stezky. Na erzetách s měkčím povrchem se postupně mohou tvořit hluboké vyjeté koleje, zatímco v horských úsecích někdy překvapí posádky mlha, nebo dokonce i ledové úseky.

Kudy se letos pojede?

Výchozím bodem soutěže je rekreační středisko Villa Carlos Paz. Leží u jezera asi půlhodinu jízdy od hlavního města provincie Córdoby, kde ve čtvrtek večer rallye zahájí superspeciálka. Na pátek jsou v programu dva průjezdy třemi zkouškami v údolí Calamuchita, završené superspeciálkou u zábavního parku ve Villa Carlos Paz, po níž následuje poslední servisní část.

Tato zkouška se opakuje i v sobotu mezi dvěma průjezdy třemi erzetami v údolí Punilla. Rallye tentokrát končí třemi nedělními zkouškami v pohoří Traslasierra, včetně dvou proslulých rychlostních zkoušek El Condor, z nichž druhá bude představovat Power Stage.

Šampion má devátý pokus?

Pětinásobný mistr světa a vítěz 43 podniků šampionátu letos vyhrál tři ze čtyř soutěží a vede aktuální tabulku. V Argentině bude startovat podeváté, jeho dosud nejlepším výsledkem na jihoamerickém kontinentu jsou tři druhá místa (vždy s Volkswagenem Polo WRC) z let 2013, 2014 a 2016. Nejblíže k prvenství byl před dvěma roky, kdy mu chybělo na vítězného Krise Meeka pouhých 14,3 sekundy.

„S Julienem (spolujezdec Ingrassia) nemyslíme na to, že tady musíme za každou cenu vyhrát. Chceme určitě vydatně bodovat, abychom si udrželi první příčku v aktuálním žebříčku. Nepopírám ovšem, že bych rád doplnil svou sbírku vítězství právě o Argentinu,“ říká Ogier, který letos druhým rokem hájí barvy továrního týmu Ford.

Vzhledem ke své pozici lídra šampionátu bude v pátek vyrážet na trať jako první v pořadí a tím pádem ho čeká nepříjemná úloha člověka, který musí čistit trať ostatním soupeřům. „Nebude to snadná situace, i když jsme letos udělali hodně pokroku ve vývoji vozu. Páteční den bude klíčem k tomu, abychom poznali, co se nám tady může podařit. Jestliže bude sucho, čekám naši časovou ztrátu větší. Jestliže ovšem zaprší, změnilo by to podmínky v náš prospěch,“ dodal Ogier.

Mimochodem v Argentině už značka Ford nevyhrála šestnáct let. V tomto tisíciletí to dokázali v roce 2001 legendární Skot Colin McRae a o rok později (2002) Španěl Carlos Sainz. Oba se speciály Ford Focus RS WRC 01, respektive 02.

Video

Toyota se těší do Argentiny

Toyota Gazoo Racing World Rally Team se vrací na jihoamerické šotolinové cesty, kde 26. až 29. dubna absolvuje pátý podnik letošní sezóny, kterým je Rallye Argentina. Po druhém místě před třemi týdny na korsickém asfaltu tým věří, že opět ukáže pokrok s vozy Toyota Yaris WRC, za jejichž volant usednou Jari-Matti Latvala, Ott Tänak a Esapekka Lappi.

„Jsem si jist, že letos se nám v Argentině povede lépe než loni (5. Latvala, 7. Hänninen), protože minulý rok jsme se tam hodně naučili a samozřejmě jsme se učili v průběhu celého roku. Náš vůz se neustále zlepšuje a vždy je snazší, když se na rallye vydáváte podruhé. Samozřejmě také platí, že naši soupeři nikdy nebyli tak silní jako jsou právě teď. Myslím, že každý vyjede za stejných podmínek, což by mělo přinést zajímavé souboje. Připravovali jsme se na Sardinii, protože v rámci Evropy jsou tam nejsrovnatelnější podmínky s Argentinou. V Argentině se musíte vypořádat s mnoha typy povrchů. Někdy s měkkými, jindy tvrdými, také kamenitými, nebo celkem čistými. Doufejme, že díky nejnovějším zlepšením, která jsme na vozidle provedli, budeme silní za všech těchto podmínek a na různých cestách, to je naším cílem. Jezdci jsou podle všeho spokojení a pamatuji si z dob své kariéry, že Argentina byla jedním z mých oblíbených podniků. Je to po všech stránkách velmi obtížná rallye, ohromná výzva, ale také spousta zábavy za volantem.“

„Argentina je místem, na které mám několik velmi příjemných vzpomínek, včetně mého vítězství z roku 2014. Je to skutečně náročný podnik, proto když se vše daří, cítíte velké uspokojení. V průběhu víkendu nás čeká pěkná směsice různých zkoušek, od rychlých písčitých cest v údolí během pátku až po drsnější horské zkoušky v neděli¨. A to včetně proslulé rychlostní zkoušky El Condor, která je letos opět Power Stage (speciálně bodovaná zkouška). Tato zkouška je vždy velkolepá se všemi těmi mávajícími fanoušky na úbočích. Argentina je pro vozy velmi náročná a loni jsme se tam jako tým mnohému naučili. Společně intenzivně pracujeme na vylepšeních vozu, a tak doufáme, že ukážeme slušný pokrok. Bylo by dobré připsat si opět nějaké pěkné body.“

„Rallye Argentina byla vždy hodně náročná. Obsahuje hladké a rychlé etapy, ale také pár hodně technických úseků, takže tu během jednoho víkendu zažijete ode všeho trochu. Také je to hodně náročný podnik pro vozidla, protože cesty bývají i pěkně drsné. Loni jsem tam dojel jako třetí, což mi dodává jistotu, že tentokrát bych mohl odvést dobrou práci. Po testech na Sardinii se cítím dobře: vyzkoušeli mokrý i suchý povrch. A zakusili podmínky, které jsme potřebovali poznat před Argentinou. Jsem spokojený se zlepšeními, která jsme provedli, a tak se těším, až poměříme síly s ostatními.“

„V Argentině jsem ještě nikdy nestartoval, ale dvakrát jsem tam byl na průzkumu trati. Mám o této rallye určitou představu. Slyšel jsem, že to může být i nejtěžší soutěž celého šampionátu: povrch na některých místech bývá hodně nepříjemný a je tam spousta kamení, takže musíte občas dávat velký pozor. Vypadá to, že v pátek budou cesty o něco měkčí než v sobotu, zatímco v neděli v horách nás čeká více sypkého štěrku a kamení. Jsem přesvědčen, že v Argentině dokážeme zajet mnohem lépe než během naší poslední šotolinové rallye v Mexiku, kde jsem se, myslím, hodně naučil. Na této rallye se obvykle může stát spousta věcí. Mým cílem bude zkusit se vyhnout problémům, ale uvidíme, jak to půjde.“

Nandan: Bude to lepší

Šéf továrního sestavy Hyundai Motorsport, francouzský manažer, Michel Nandan varuje, že se jeho tým musí zlepšit, jinak si bude koledovat o ztrátu vedení v Poháru konstruktérů (hodnocení týmů).

Při dosavadních čtyřech odjetých soutěžích chyběl Hyundai i20 Coupe WRC na stupních vítězů jen v úvodní Rallye Monte Carlo, jinak se vždy alespoň jeden speciál korejské značky na bednu dostal. Avšak ve světle výsledků z Korsické rallye nestíhali úplně tempu konkurence.

Michel Nandan varuje, že by se Hyundai měl zlepšit, aby v Argentině nepřišel o hubený čtyřbodový náskok, který má značka na čele klasifikace konstruktérů. Vzhledem k tomu, že Korsika byla na dlouhou dobu posledním asfaltem a nyní zase MS čeká šotolinová šňůra, Jihoamerická soutěž Hyundai poslední dva roky svědčila, když pokaždé jezdec její značky dokázal ve strhujícím finále zvítězit.

Ať už to byl loni Thierry Neuville, jemuž možná k výhře pomohla až chyba Elfyna Evanse na PowerStage, nebo Hayden Paddon o rok dříve, který shodně v PowerStage nadělil Sébastienu Ogierovi a zvítězil. Takže není divu, že by Michel Nandan rád viděl hattrick. „Korsika pro nás byla obtížná, ale umístění na stupních vítězů nám zachránilo naše vedení v konstruktérech. Pokud se chceme na čele držet i nadále, tak se v Argentině musíme po všech stránkách zvednout, protože konkurence je velmi vyrovnaná," řekl serveru wrc.com šéf Hyundai motorsportu.

Možná poněkud překvapivě nedostane v Jižní Americe šanci k návratu do i20 Coupe WRC vítěz z roku 2016 Hayden Paddon, který letos jel jen ve Švédsku a Hyundai pojede opět s trojicí Thierry Neuville, Andreas Mikkelsen a Dani Sordo. V rámci přípravy absolvovali jezdci třídenní test v Portugalsku a tým taktéž aplikoval žolíka na motor, když pracoval na systému časování ventilů. „Udělali jsme nějaká vylepšení a pro Argentinu na auto aplikovali pár upgradů, ale dobře víme, že konkurence nespí. Doufejme tedy za další vynikající soutěž a snad i naše třetí vítězství v Argentině v řadě,“ uzavírá Michel Nandan.

Citroën: Uteče z chvostu

Francouzský tovární tým se nachází v nelichotivé pozici. V hodnocení čtyř továrních týmů je zatím na posledním místě. Náladu nevylepšuje ani pátá příčka Krise Meeka v aktuálním hodnocení jezdců. Letošním nejlepším výsledkem jezdců s modelem C3 WRC je druhá místo Craiga Breena ze Švédské rallye, kde mu chybělo pouhých dvacet sekund na vítěze.

Právě Breen se po dvou absencích vrací v Argentině do sestavy Citroënu. Při soutěžích v Mexiku a na Korsice zaujal jeho místo devítinásobný mistr světa Sebastien Loeb. Tohoto fenomenálního Francouze čeká v termínu Argentinské rallye start v podniku světového šampionátu v rallyekrosu. Britský soutěžák Breen chce dokázat, že si důvěru zaslouží a na čtvrtečním shakedownu (veřejný měřený trénink) dosáhl třetího času. Pouhou desetinu sekundy na týmového kolegu Krise Meeka. Třetí vůz týmu v Jižní Americe řídí Khalid Al-Qassimi ze Spojených arabských emirátů.

Škoda Motorsport se třemi posádkami

Kategorii WRC2 letošní sezóny mistrovství světa jasně dominuje tým Škoda Motorsport. Jan Kopecký s Pavlem Dreslerem zvítězili v rámci své kategorie v Rally Monte Carlo a ve Francouzské rally na Korsice, díky tomu jsou po čtyřech kolech letošní sezóny na prvním místě v průběžném hodnocení šampionátu.

Úřadující šampióni kategorie WRC2 Pontus Tidemand/Jonas Andersson vyhráli v Mexiku a ve Švédsku skončili na druhém místě, takže jsou aktuálně druzí za svými týmovými kolegy. Vítězstvím na Argentinské rally (26.–29. dubna 2018) se chtějí opět posunout do čela průběžného pořadí. Kalle Rovanperä, teprve 17letý junior týmu Škoda, který je současně nejmladším jezdcem přihlášeným do Argentinské rally, bude chtít se svým spolujezdcem Jonnem Halttunenem opět předvést svoji rychlost. Další juniorská posádka Škoda ve složení Ole Christian Veiby a Stig Rune Skjaermoen se zúčastní Argentinské rally, ovšem bez registrace do kategorie WRC2.

Argentinské rally, pátého kola letošní sezóny mistrovství světa v rallye (FIA World Rally Championship), se Škoda Motorsport zúčastní s úřadujícím mistrem světa kategorie WRC2 Pontusem Tidemandem a Jonasem Anderssonem a posádkou Kalle Rovanperä a Jonne Halttunen. V loňském roce přivezl Pontus Tidemand z Argentiny pro českou značku dominantní vítězství v kategorii WRC2. Na druhou stranu juniorské posádky Kalle Rovanperä a O.C. Veiby týmu Škoda pojedou v Argentině poprvé. Veiby dokončil nedávnou Francouzskou rallye na Korsice na čtvrtém místě. Nicméně v Argentině nebude zapsán do bojů o body v kategorii WRC2.

Šéf Škoda Motorsport Michal Hrabánek řekl: „Prozatím se sezóna 2018 pro značku ŠKODA vyvíjí skvěle. Po letošních vítězstvích v Monte Carlu, Mexiku a na Korsice nám patří první dvě místa v průběžném hodnocení kategorie WRC2. Skvěle pokračuje také náš program s juniorskými jezdci. Kalle i O.C. již na světové úrovni ukázali svoji značnou rychlost. Juuso Nordgren zapůsobil velmi dobrým umístěním na stupních vítězů, když v zatím posledním odjetém čtvrtém podniku v rámci mistrovství České republiky, Rally Šumava Klatovy, dojel na třetím místě. V průběhu roku 2018 jej uvidíme v různých soutěžích, včetně kategorie WRC2 mistrovství světa.“

Významnou součástí aktivit Škoda Motorsport je také spolupráce se zákaznickými týmy. Škoda Fabia R5 je aktuálně nejúspěšnějším vozem své kategorie, a tuto pozici si bude chtít udržet také po nejnovějším vylepšení motoru. „Jsme hrdí na to, že v Argentině bude hned sedm vozů Škoda Fabia R5, a budeme tak nejvíce zastoupenou značkou v kategoriích WRC2 a RC2. Tím se dokonale ukazuje, že naše strategie funguje. Účastí našeho továrního týmu demonstrujeme atraktivitu a konkurenceschopnost našeho soutěžního vozu,“ vysvětluje šéf Michal Hrabánek.

V Argentině na posádky čeká 358 kilometrů rozdělených celkem do 18 rychlostních zkoušek, které zavítají do argentinské prérie s nadmořskou výškou až 2000 metrů, na písečné trati náhorních plošin a kamenité vysokohorské cesty. Náročné trati v podhůří And nedaleko města Córdoba jsou velmi podobné zkouškám na Mexické rally. Dva vozy Škoda Fabia R5 určené pro Pontuse Tidemanda a Kalle Rovanperu byly do Córdoby přivezeny přímo z Mexika. Proto jsou již „aklimatizovány“ na podmínky v Argentině.

Argentinská rallye startuje ve čtvrtek 26. dubna večer spektakulární zkouškou v blízkosti servisní zóny ve Villa Carlos Paz. Vítěz je očekáván na stupních vítězů u jezera San Rouge 29. dubna přibližně v 15 hodin. Časový posun ve srovnání se středoevropským pásmem činí pět hodin navíc ve srovnání s hodnotami v Argentině.

Věděli jste, že…

- Tovární posádka Škoda ve složení Pontus Tidemand a Jonas Andersson chce svým druhým vítězstvím na Argentinské rally převzít vedení v mistrovství světa (WRC2).

- Teprve 17letý Kalle Rovanperä se spolujezdcem Jonnem Halttunenem pojedou v kategorii WRC2 podruhé za tovární tým Škoda Motorsport.

- Značka Škoda dominuje hodnocení kategorie WRC2 mistrovství světa kezdců prvním místem Jana Kopeckého a druhým Pontuse Tidemanda.

- Argentinské rally se zúčastní také juniorská posádka ŠKODA Ole Christian Veiby a Stig Rune Skjaermoen, kteří ale nebudou nasazeni do bojů o body v kategorii WRC2.

- Šéf Škoda Motorsport Michal Hrabánek: „Po letošních vítězstvích v Monte Carlu, Mexiku a na Korsice chceme, stejně jako loni, vyhrát také Argentinskou rally.“ - První Argentinská rally se jako součást mistrovství světa konala v roce 1980 a vyhrál ji Walter Röhrl?

- Z Argentiny pochází legendární pilot formule 1 Juan Manuel Fangio, který vybojoval pět titulů mistra světa?

- Argentinec Carlos Reutemann nejenže skončil v sezóně 1981 formule 1 na celkově druhém místě, ale také obsadil třetí místo na Argentinské rally v letech 1980 a 1985?

- Jorge Recalde s vítězstvím v roce 1988 je jediným Argentincem, který kdy vyhrál rallye, jež je součástí mistrovství světa?

- Posádky často popisují ikonickou rychlostní zkoušku „El Condor“ s unikátní scenérií tvořenou černými kameny a úzkými cestami s hlubokým pískem ve výškách přes 2100 metrů nad mořem jako „jízdu po Měsíci“?

Program Argentinské rallye

– 00.08 RZ1 (1,90 km); 13.13 RZ2 (16,65 km); 14.00 RZ3 (33,58 km); 15.13 RZ4 (23,85 km); 17.08 RZ5 (6,04 km); 19.51 RZ6 (16,65 km); 20.38 RZ7 (33,58 km); 21.51 RZ8 (23,85 km).

– 13.23 RZ9 (13,92 km); 14.08 RZ10 (16,02 km); 14.35 RZ11 (40,48 km); 16.38 RZ12 (6,04 km); 18.23 RZ13 (13,92 km); 19.08 RZ14 (16,02 km); 19.35 RZ15 (40,48 km).

– 14.08 RZ16 (16,43 km); 14.55 RZ17 (22,41 km); 17.18 RZ18 (16,43 km).

Průběžné pořadí (po 4 z 13 rallye):

1. Ogier (Fr./Ford Fiesta WRC) 84; 2. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) 67; 3. Tänak (Est./Toyota Yaris WRC) 45; 4. Mikkelsen (Nor./Hyundai i20 Coupe WRC) 41; 5. Meeke (Brit./Citroën C3 WRC) 36; 6. Lappi (Fin./Toyota Yaris WRC) 36; 7. Latvala (Fin./Toyota Yaris WRC) 31; 8. Sordó (Šp./Hyundai i20 Coupe WRC) 30; 9. . Breen (Ir./Citroën C3 WRC) 20; 10. Evans (Brit./Ford Fiesta WRC) 18; 11. Loeb (Fr./Citroën C3 WRC) 15; 12. Paddon (Nový Zéland/Hyundai i20 Coupe WRC) 10; 13. Ostberg (Nor./Citroën C3 WRC) 8; 14. Tidemand (Švéd./Škoda Fabia R5) 6; 15. Kopecký (ČR/Škoda Fabia R5) 5; 16. Bouffier (Fr./Ford Fiesta WRC) 4; 17. Suninen (Fin./Ford Fiesta RS WRC) 4; 18. Greensmith (Brit./Ford Fiesta R5) 2; 19. Heller (Chile/Ford Fiesta R5) 1; 20. Bonato (Fr./Citroën C3 R5) 1.

1. Hyundai Shell Mobis WRT 111; 2. M-Sport Ford WRT 107; 3. Toyota Gazoo Racing WRT 93; 4. Citroën Total Abu Dhabi WRT 81.

Ogier 38; Neuville 18, Sordó 8, Loeb 3, Tänak 2, Meeke 1.

Tänak 18, Ogier 12; Neuville 11, Lappi 6, Loeb 6, Meeke 5, Breen 3, Mikkelsen 3, Sordó 3, Evans 2, Latvala 1, Suninen 1.