Audi možná rozšíří postupku crossoverů, přemýšlí nad Q9

Číselná řada crossoverů se čtyřmi kruhy ve znaku se možná v budoucnu rozšíří. Nebude to však směrem dolů. Roli vstupního modelu skvěle plní nová A1 a crossover menší než Q2 by prý na trhu nenašel místo. Na druhé straně spektra však Audi vidí příležitost pro nový model.

Přitom to není tak dávno, co jsme na statické premiéře obdivovali křivky nové Audi Q8 . Nad ní by se však v budoucnu mohlo umístit ještě luxusnější SUV, ekvivalent limuzíny A8 a naprostý vrchol nabídky modelů SUV. Automobilka momentálně analyzuje, jestli by se model dokázal na trhu prosadit. Jeho úlohou by totiž nebylo nic menšího, než se postavit vrcholnému Range Roveru. Ztvárnění modelu by ale bylo zcela odlišné, auto by bylo mnohem více zaměřené na moderní technologie, přesně tak, jak je u Audi zvykem.

O budoucnosti nového modelu pravděpodobně rozhodne také přijetí nové Q8, která aktuálně vstupuje na trh. Pokud automobilka dospěje k rozhodnutí, že je pro takový model na trhu místo, využije pravděpodobně stejnou platformu, jakou už používá zmiňovaná Q8, ale třeba také Porsche Cayenne či Lamborghini Urus . I v takovém případě nás však od nového modelu dělí několik let.