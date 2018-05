Autokosmetika: Mytí a čistění na všechny způsoby! Vybíráme ty nejlepší!  

Aby auto dobře vypadalo, je třeba mu věnovat náležitou péči. Nejen na viditelných plochách, ale také v interiéru nebo pod kapotou. Také je vhodné si nachystat letní provozní kapaliny. Jaká je aktuální nabídka předních výrobců?

Interiér (cena od 39 Kč)

Jaro musí být poznat nejen zvnějšku vozu, ale i uvnitř. Na ošetření omšelých plastových ploch a palubní desky si lze vybírat z celé řady přípravků. Mezi ty univerzální patří například třídílná sada Starline Nano Cockpit Set, určená k ošetření a renovaci povrchů textilií a plastů. Pro očistu a renovaci matných plastových povrchů i dřevěného obložení interiéru se hodí třeba Sonax Xtreme Čistič přístrojové desky, jež neobsahuje silikon ani rozpouštědla. Mezi specializované čističe se řadí Coyote Aktivní čistič plastů, který odstraní mastnotu a nečistoty z umělohmotných povrchů v interiéru automobilů. Přípravek Sonax Star Čistič přístrojové desky je antistatický a odpuzuje prach. Nesmí se ale používat na vyhřívané povrchy, volant, pedály, rádio, navigační přístroje ani kůži. Na její ošetření se hodí například Sonax Xtreme Pěna na čištění interiérů, sedaček či motocyklových kombinéz z pravé kůže. Odstraňuje i silné nečistoty, oleje, mastnoty a současně kůži dodává vysokou hebkost. Pěna na čistění kůže je vhodná pro vozidla s vyhříváním sedaček a perforované povrchy.

Přípravek Sonax Ošetření kůže coby impregnace odstraňuje oleje, mastnotu a jiné nečistoty. Navíc odpuzuje vodu, zvláčňuje kůži a zabraňuje jejímu stárnutí. Nehodí se pro velur, semiš ani děrovanou kůži. Na vyčistění a zároveň provonění interiéru slouží Coyote ubrousky Cockpit. A pokud jste vezli kuřáka nebo mazlíčka, mohl ve voze zůstat nepříjemný zápach. Hodí se na ně profi pohlcovače pachů.

Karoserie (cena od 49 Kč)

Ne každý dává přednost myčce, spousta motoristů stále myje a ošetřuje svůj vůz sama. Je to pro karoserii mnohem šetrnější, ale pozor na ekologii. Pro rychlou péči o lak během ručního mytí se hodí například Sonax Šampon s voskem, který důkladně rozpouští nečistoty a vosk pokryje lak ochranným povlakem. Sonax Xtreme Šampon 2 v 1 zase disponuje speciální kombinací mycích a sušicích účinků. Po umytí tak není třeba používat jelenici – přípravek obsahuje speciální povrchově aktivní látky. Ty po umytí vytvoří tenký vodní film, který rovnoměrně zaschne a nezanechá šmouhy. Na hloubkové čištění laku, jeho renovaci a následnou ochranu je zaměřená řada výrobků, například sady Starline Nano Revital Set či Starline Nano4Car. Ve třech krocích obnovují lesk, rozjasňují barvy a zacelují drobná poškození laku. Jejich povrch zároveň dlouhodobě chrání před otisky dlaní, poškrábáním, vodním kamenem nebo ulpíváním dalších nečistot. Použité nanotechnologie vytvářejí na ošetřeném povrchu ultratenkou ochrannou vrstvu, která odpuzuje vodu, navíc prodlužují životnost laku nebo zvyšují jeho odolnost vůči vnějším nepříznivým vlivům i v myčkách. Na odstranění drobných poškození a oděrek laku se hodí například barvené vosky Turtle Wax od společnosti Automax. Účinně fungují i na zoxidované laky. Pro získání dlouhodobé sklovité ochrany s odolností proti UV záření, chemickým látkám a agresivním vlivům okolního prostředí, například průmyslovým znečištěním, slouží Sonax Profiline Ceramic Coatimg CC36. Po aplikaci vytváří extrémně odolný, ale pružný povrch laku.

Auto vždy voskujte ve stínu, jen tak lze vidět možné šmouhy a rozleštit je.

Na tmavá auta je lepší používat spíše vosk než leštěnku. Ta totiž pracuje především s mastným filmem, který by na tmavé karoserii místo oslnivého lesku nadělal jen fleky.

Karoserii leštěte utěrkami, nejlépe z mikrovlákna, krouživými pohyby postupujte od středu do stran.

Kola a disky (cena od 57 Kč)

Péče o kola je stejně důležitá jako o celý automobil. U disků je třeba mít na paměti, že se jedná o lakovanou část vozidla – aby si udržela výborný vzhled po dlouhou dobu, potřebuje pravidelnou péči. Je třeba odstraňovat zejména nečistoty z brzdového otěru či po zimě posypové soli. Kola se musí také vyčistit pokaždé, když se delší dobu nepoužívají, například před uskladněním po sezoně. V případě zanedbání pravidelné údržby kol hrozí poškození a nevratné změny laku kola. Mezi vhodné přípravky se řadí Coyote Čistič disků kol, Sonax Star Čistič disků či Starline Čistič disků od společnosti Auto Kelly.

K lesklým diskům patří i ošetřené obutí. Na trhu jsou k dostání různé přípravky, například Sonax Čistič pneu a pryže, který udržuje ošetřené plochy v elastickém stavu. Coyote Oživovač pneumatik pěnový má emulgovanou silikonovou složku, jež ulpí na povrchu pneumatiky a díky odlišnému elektrickému náboji vytěsní špínu do roztoku – ten pak steče na zem. Sonax Xtreme Konzervační sprej na pneu s leskem zase při pravidelném používání chrání gumy před popraskáním, předčasným stárnutím, vyblednutím barev a hnědým zabarvením.

Pod kapotou (cena od 58 Kč)

Očistu si zaslouží také motorový prostor. Vhodný je například Coyote Čistič motorů – hodí se k čištění pohonných jednotek vozidel i dalších strojních součástí. Přípravek se nanáší na čištěná místa mechanickým rozprašovačem a nechá se minimálně 5 až 10 minut působit. Následně se čištěná místa spláchnou proudem čisté vody.

Okna (cena od 40 Kč)

Sledování provozu na silnici je pro každou cestu zcela zásadní. Aby byl výhled co nejlepší, je třeba mít okna v dokonale čistém stavu. Pěnové, gelové nebo tekuté přípravky zbaví okna všech nečistot včetně mastnoty. Vhodné jsou například přípravky Sonax Čistič skel – rozprašovač či Sonax Star Čistič skel, jež účinně odstraňují hmyz, olej, silikon a usazeniny výfukových zplodin. Lze je aplikovat i v interiéru, kde zlikvidují nikotin a zbytky mastných filmů. Stačí je rovnoměrně nastříkat na znečištěné plochy a nechat krátce působit. Následuje rozleštění utěrkou z mikrovlákna, na zaschlý hmyz se hodí houba na odstranění jeho zbytků. Protože při dlouhodobém působení hmyzu na lak může dojít k jeho naleptání, měly by být takové nečistoty odstraněny co nejdříve. Specializovaný Sonax Star Odstraňovač zbytků hmyzu po nich zlikviduje všechny stopy na lakovaných, skleněných, chromových a plastových dílech. Přípravek není vhodné používat na přímém slunci a na horký povrch, nesmí se nechat zaschnout. Tekuté stěrače skel Starline urychlují stékání vody, ale také zamezí tvorbě nepříjemných mokrých ploch vody ve výhledu.

Osvětlení (cena od 449 Kč)

Na cestách je dobré nejen vidět, ale také být viděn. I proto se hodí myslet na očistu a ošetření reflektorů. K dostání je množství výrobků na odstranění škrábanců a dalších poškození, například Starline Sada pro renovaci světlometů. Důležité jsou ovšem i kvalitní houby a utěrky z mikrovlákna, které tyto citlivé povrchy nepoškrábou. Na ošetření světlometů se hodí i Sonax Čistič skel v rozprašovači.

Ostřikovače (cena od 45 Kč)

Nedílnou součástí ošetřování čelního skla je i kvalitní směs do ostřikovačů. Letní směsi umějí kromě čisticího účinku obvykle zařídit i odstranění zbytků hmyzu, mastnoty, ale také rozpustit olej či silikon nebo odstranit saze. Zakoupit lze jak klasické kapaliny, tak koncentráty. Mezi ty první se řadí například novinka Coyote Letní kapalina s vůní jablka nebo kombinaci kiwi-meloun. Čistě průzračná kapalina do ostřikovačů neobsahuje žádná zbytečná barviva, je balená v barevných kanystrech. Směsi Starline Rain-Off zvyšují viditelnost z vozu za deště, a to jak při denním, tak nočním provozu. Silně koncentrované přísady do ostřikovačů se zvýšenou čistící silou reprezentuje Sonax Xtreme Letní kapalina do ostřikovačů 1:100. Z jednoho čtvrtlitrového balení lze naředěním vytvořit 25 litrů špičkové náplně.

Klimatizace (cena od 79 Kč)

Blíží se doba hojnějšího využívání klimatizace. Proto je důležité věnovat péči jejímu důkladnému vyčistění, které zároveň zamezí vzniku nepříjemných pachů. Na výparníku se totiž kvůli kondenzované vodě daří škodlivým mikroorganismům, které vdechujeme. Set pro dezinfekci a čistění klimatizace přes ventilaci Starline Čistič klimatizace od společnosti Auto Kelly je zvládne všechny zneškodnit. Stejnou službu nabízí i Sonax Čistič klimatizací proti zápachu, který klimatizaci provoní za 15 minut. Voňavý interiér pomohou udržet i osvěžovače vzduchu, například Hippy ve tvaru květiny od italské firmy Ma-Fra, které slouží až šest týdnů.