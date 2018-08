Barum Rally Zlín v cíli: Kopeckého triumf číslo 7

Svou ztrátu proměnil v náskok 7,5 sekundy v cíli a v českém šampionátu se radoval potřiadvacáté v nepřetržité řadě. Ve Zlíně navázal na vítězství v letech 2009, 2011, 2013, 2015, 2016 a 2017.

Závěrečný den soutěže čekaly posádky letošní Barum Rally Zlín šest rychlostních zkoušek, po třech ve dvou průjezdech. Celkem se jednalo o 93,51 kilometrů. Deštivé počasí udělalo už tak náročné rychlostní zkoušky ještě obtížnějšími.

Tři padlí čeští jezdci

Prvním, kdo se o tom nedobrovolně přesvědčil, byl Vojtěch Štajf (Škoda Fabia R5). V desáté zkoušce, která zahajovala nedělní program, poškodil zavěšení kol a zůstal stát napříč tratí. Ve dvanácté zkoušce vylomil v lese o klády přední kolo své fiesty Martin Vlček a musel se rozloučit se sedmnáctým místem, na které se propracoval ze čtyřiatřicáté příčky po RZ5. Barumka byla letos napínavá opravdu až do finiše. Na poslední rychlostní zkoušce havaroval na šesté pozici jedoucí Filip Mareš (Škoda Fabia R5). „Omlouvám se všem, kteří mi pomáhali a chtěli nás vidět v cíli. Ve finiši jsem netlačil na hranici rizika, a přesto udělal chybu,“ konstatoval smutný svěřenec týmu Romana Kresty. Mareš ještě před svým odstoupením dokázal vyhrát jednu rychlostní zkoušku.

Kopeckého nezastavily ani defekty

Průrazy tří pneumatik připravily v sobotu Jana Kopeckého o 44,4 sekumdy a na začátku neděle měl na lídra Rusa Alexeje Lukjaňuka (Ford Fiesta R5) časové manko 16,8 sekundy. Svého soka však porazil ve všech závěrečných šesti měřených testech, které poslední den soutěže měřily celkem 93,5 kilometrů.

„Situace na trati byla hodně složitá, protože jsme nemohli mít k dispozici předjezdce, kteří by nás informovali o aktuální situaci na rychlostních zkouškách. Pořadí prvních deseti se otáčelo, takže jsme jeli po trati, kde byla spousta vytahaného bláta. V jedné zatáčce byly koleje jako od tatrovky a v další to zase neskutečně klouzalo. Pokud by to člověk špatně odhadl, tak vyletěl do lesa. Nebezpečné jsou také horizonty, protože nikdy nevíte, zda je za nimi sucho, nebo bláto. Uvidíme, jak se nám zadaří s volbou pneumatik a jak to dopadne,“ líčil situaci po dvanácté zkoušce.

V tu dobu ztrácel na vedoucího Lukjaňuka už jenom 2,8 sekundy a po třináctém testu (z celkových patnácti rychlostních zkoušek) už vedl. Situaci však nepodcenil a ruského soupeře si Kopecký hlídal až do finiše. V cíli měl nakonec k dobru 7,5 sekundy. „Byla to jedna z těch těžších soutěží, jaké jsem tady ve Zlíně zažil. Problémy, které jsme si sami způsobili v sobotu, se nám podařilo nakonec zdárně vyřešit. Měli jsme zkušenosti se stíhací jízdou z Německa (předchozí rallye mistrovství světa). Povedlo se nám to znovu, ale není to naše nejlepší vizitka,“ hodnotil svůj výsledek Kopecký.

Cizinci výsledek brali

Lukjaňuk sice dojel na druhém místě, ale posílil svou vedoucí pozici v hodnocení mistrovství Evropy. „Souboj s Kopeckým jsem neřešil. Soustředíme se pouze na mistrovství Evropy. Říká se, neříkej hop, dokud nepřeskočíš. O titulu je stále ještě předčasné hovořit,“ řekl Lukjaňuk.

Třetí příčku obsadila španělská hvězda soutěže Daniel Sordó, který na zlínské rallye debutoval za volantem Hyundai i20 R5. „Byla to hezká soutěž, skvělá atmosféra. Upřímně, o umístění mi tentokrát tolik nešlo. Další chlapi byli tady opravdu hodně rychlí a já jsem nevěděl, co můžu od zdejších tratí čekat. A kvůli počasí to bylo ještě složitější,“ uvedl tovární jezdec stáje Hyundai Motorsport, jenž na šestém místě v aktuálním žebříčku mistrovství světa.

Jakešovi chyběly desetiny

Těsně pod stupni vítězů zůstal Miroslav Jakeš, jehož v cíli dělily od Sorda pouhopouhé tři desetiny sekundy. „Auto fungovalo skvěle, gumy poslouchaly. Až na jednu výjimku, kdy jsme museli jet čtyři kilometry s defekty pravého zadního kola a navíc se nám těsně před cílem svlékla guma úplně z ráfku. Navíc jsme v jednom místě dost krutě probrzdili odbočku. Když si sečtu svoje chyby, tak jsme možná mohli bojovat o první pozici. Možná mě bude za pár dní mrzet, že mi chyběly tři desetiny sekundy a navíc na takovou hvězdu jakou je Sordó. Teď jsme ovšem spokojení," řekl v cíli Jakeš.

Třetím nejlepším Čechem v cíli byl nakonec osmý Jaromír Tarabus, nehoda v posledním měřeném testu připravila o šesté místo již zmíněného Filipa Mareše, který mohl udělat výrazný krok ke konečnému druhému místu v mistrovství České republiky. Ve Zlíně se totiž příliš nedařilo ani průběžně třetímu Janu Černému, který měl technický problém hned v úvodní erzetě a celou soutěž dotahoval své manko až na patnácté místo v cíli. Smolařem letošní Barum Rally Zlín byl Václav Pech, který musel odstoupit před třetí rychlostní zkouškou kvůli prasklému náboji pravého předního kola, které mu upadlo.

O náročnosti soubojů svědčí například vyjádření Chrise Ingrama (Škoda Fabia R5) po projetí cílem závěrečného měřeného testu: „V životě jsem nikdy netlačil tolik, jako tady. Měli jsme několik krizových situací, jednou dost probrzdili odbočku, ale jsme naštěstí v cíli,“ uvedl britský pilot. Jeho nasazení se mu však vyplatilo. Zajel druhý čas v erzetě, což byl jeho nejlepší výsledek v soutěži a ve finiši si polepšil původně o dvě příčky na sedmou. O jednu však přišel poté, co přijel o dvě minuty později do časové kontroly a inkasoval penalizaci dvacet sekund.

Přehled vítězství Jana Kopeckého 2014 Rallye Bohemia 2015 Rallye Šumava Klatovy, Rallye Český Krumlov, Rallye Hustopeče, Rallye Bohemia, Barum rallye 2016 Rallye Šumava Klatovy, Rallye Český Krumlov, Rallye Hustopeče, Rallye Bohemia, Barum rallye 2017 Valašská rallye, Rallye Šumava Klatovy,

Rallye Český Krumlov, Rallye Hustopeče, Rallye Bohemia, Barum rallye 2018 Valašská rallye, Rallye Šumava Klatovy,

Rallye Český Krumlov, Rallye Hustopeče, Rallye Bohemia, Barum rallye

Výsledky 48. Barum Rally Zlín

Konečné pořadí: 1. Kopecký, Dresler (ČR/Škoda Fabia R5) 2:07:47,2; 2. Lukjaňuk, Arnautov (Rus./Ford Fiesta R5) +7,6; 3. Sordó, Del Barrio (Šp./Hyundai i20 R5) +53,6; 4. Jakeš, Machů (ČR/Škoda Fabia R5) +53,9; 5. Gryjazin, Fedorov (Rus./Škoda Fabia R5) +1:13,2; 6. Kreim, Christian (Něm.Škoda Fabia R5) +1:58,2; 7. Tarabus, Trunkát (ČR/Škoda Fabia R5) +2:14,0; 8. Ingram, Whittock (Brit./Škoda Fabia R5) +2:27,8; 9. Bruno a Huga Magalhaesové (Port./Škoda Fabia R5) +5:25,8; 10. Pellier, Combe (Fr./Peugeot 208 T16) +7:03,1; 11. Avcioglu, Kormaz (Tur./Škoda Fabia R5) +7:20,2; 12. Tlusťák, Vybíral (ČR/Škoda Fabia R5) +8:08,9; 13. Pospíšilík, Hovorka (ČR/Škoda Fabia R5) +9:38,1; 14. Botka, Mesterházi (Maď./Škoda Fabia R5) 10:06,8; 15. Černý, Černohorský (ČR/Ford Fiesta R5) +10:20,1.

Závěrečným závodem MČR bude Rallye Příbram, která se pojede 13. a 14. října.