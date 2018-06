Beijing Auto představuje další čínskou kopii. Tentokrát jde o křížence Jeepu a Hummeru

Není to tak dávno, co jsme vás seznámili s horkou novinkou automobilky Beijing Auto, která až nápadně připomíná G63 AMG 6×6 . O pár týdnů později představuje čínská značka další vůz a světe div se: opět je podobný konkurenci. BJ40L Plus tvoří špičku nabídky modelu a jde o další auto v nabídce, nikoliv facelift či nástupce. „Plusko“ dostalo širší blatníky, takže nyní kromě Jeepu nechává vzpomenout i na ikonický Hummer.

Automobil v přiložené galerii je v základní výbavě a přijde na 124.800 čínských jüanů, což v přepočtu dělá necelých 550 tisíc českých korun. Připlatíte-li si za vyšší výbavou či silnější pohonnou jednotku, vyšplhá se cena na 615 tisíc korun.

Společnost BAIC, vlastník automobilky Beijing Auto, nakoupila v roce 2009 práva na motory a platformy značky Saab . BJ40L Plus tak pohání dvoulitrové turbo s výkonem 204 koňských sil, případně silnější pohonná jednotka s objemem 2,3 litru a výkonem 250 koní. V obou případech se motor páruje se šestistupňovým samočinným ústrojím.

Největší změny se ve srovnání se standardním provedením odehrály uvnitř. Zcela nová je palubní deska s digitálním přístrojovým panelem, 12,3“ dotykovou obrazovkou, kulatými větracími otvory a širším středovým tunelem, kde nechybí ani elektronická parkovací brzda.

Všimnout si můžete odnímatelné části střechy. Pohotovostní hmotnost automobilu činí 2055 kilogramů, snížit se ji podařilo hlavně díky odlehčeným panelům karoserie. Zajímavým detailem je odznak modelu na zádi ve zlaté barvě, zatímco na dřívějších fotografiích byl stříbrný. Vcelku pěkný detail, avšak název automobilky zůstává v původní stříbrné, což působí trochu nesourodě.