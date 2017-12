Bentley Bentayga od Startechu: Ano, Bentayga může být ještě ošklivější

Obří SUV britské aristokratické značky vzhledové a výkonové modifikace vlastně ani nepotřebuje. Startech připravil první změny už před dvěma a půl lety, ale v mezičase pracoval na dalších. Nyní odhaluje svůj výtvor v plné kráse. Nebo ošklivosti? Záleží na vkusu...

Superrychlé a drahé SUV se změnilo v ještě větší monstrum. Startech z něj, pravda, neudělal postapokalyptickou obludu, která se nelekne ani těžšího terénu, ještě toho trochu! Ale vyhrál si... S exteriérem řádně hnul. Pro toho, kdo si může Bentaygu dovolit, má v záloze celou sadu karosářských doplňků, převážně z uhlíkových vláken. Co třeba masivní přední nárazník, nástavce blatníků, které auto rozšíří, nebo spoiler na pátých dveřích a zadní nárazník i s čtveřicí koncovek výfuku a centrálním brzdovým světlem jako z formule 1? V nabídce jsou i třiadvacetipalcová kola s pneumatikami Continental 295/35. A nezapomínejme na přídavné diody na střeše...

Šestilitr W12 může posílit až na 522 kW (710 koní), ostatně modifikace nese toto trojčíslí i v názvu. Proč ne, když je o 100 koní krotší základ někomu málo? Samozřejmě se zvedne i točivý moment z 900 na 1070 N.m, příval je dostupný už od nízkých 1350 otáček. Tahle Bentayga s brutálním zátahem pořád v pohodě překročí třístovku, i když váží skoro 2,5 tuny a v interiéru nabídne pořádnou porci luxusu včetně obložení, také z karbonu. Dřevo zmizelo...

Power kit přijde na 18.900 eur (488 tisíc korun), zadní nárazník s ledkou a výfuky stojí 9.758 eur (necelých 252 tisíc korun) a kupříkladu přední karbonový nárazník 3.391 eur (87,5 tisíce Kč). Nikdo snad nečekal láci a už vůbec ne to, že by klient, který si ultraluxusní SUV s okřídleným B pořídí z továrny, měl hluboko do kapsy?

