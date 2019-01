Benzina opět vstupuje na slovenský trh, vrací se po 15 letech

Síť čerpacích stanic Benzina z petrochemického holdingu Unipetrol vstupuje na slovenský trh, vrací se tam po 15 letech. První čerpací stanici na Slovensku plánuje firma otevřít v Malackách blízko českých hranic na jaře letošního roku, do konce roku by chtěla v zemi provozovat deset pump. ČTK to dnes řekl mluvčí Unipetrolu Pavel Kaidl. Kolik chce společnost na Slovensku celkově investovat, ale neuvedl. Benzina je lídrem v počtu čerpacích stanic v ČR, má 406 pump a objemem prodaných hmot ovládá čtvrtinu tuzemského trhu.

"Investice má dlouhodobou povahu. Chceme jít postupnými kroky a jsme přesvědčeni, že se staneme na slovenském trhu jedním z významných hráčů. Dosažení úrovně deseti stanic do konce roku 2019 by bylo úspěchem, ale důležitější než vysoké tempo rozvoje je pro nás dodržení naplánovaného obchodního modelu," uvedl Tomasz Wiatrak, místopředseda představenstva Unipetrolu zodpovědný za maloobchodní aktivity. V současné době má na Slovensku nejvíce pump síť Slovnaft patřící do maďarské skupiny MOL, která působí v také Česku. "Máme 253 čerpacích stanic," řekl dnes ČTK mluvčí Slovnaftu Anton Molnár.

Expanzi na slovenském trhu chce Benzina provést zejména spoluprací s menšími provozovateli čerpacích stanic, otevřena je ale i akvizicím větších řetězců. "Malým provozovatelům nabízíme výhodnou spolupráci na bází franšízy," dodal Wiatrak. V zahraničí pumpy Benzina vlastněné Unipetrolem dosud nebyly.

Samotná značka Benzina vznikla v roce 1953 v tehdejším Československu. Ministerstvo chemického průmyslu značkou nahradilo původní název Benzinol používaný pro čerpací stanice od roku 1949, po znárodnění a vytvoření jedné státem ovládané sítě.

Unipetrol je jediným zpracovatelem ropy v Česku, kromě vlastnictví Benziny je jedním z nejvýznamnějších tuzemských výrobců plastů. Od roku 2005 je součástí polské skupiny PKN Orlen, která se loni stala jediným vlastníkem společnosti. Roční kapacita obou tuzemských rafinerií v Kralupech a Litvínově je dohromady devět milionů tun ropy, z toho v kralupské rafinerii 3,3 milionu tun. Zbytek připadá na Litvínov.

Ve srovnání s okolními státy vychází Česko jako pumpařská velmoc. Dlouhodobě vede v ukazatelích počtu obyvatel na veřejnou čerpací stanici nebo v četnosti pump na dálnicích. V polovině loňského srpna bylo v ČR 3974 veřejných čerpacích stanic, o 34 více než na konci roku 2017. Jejich počet roste 11 let v řadě. Celkový počet čerpacích stanic v porovnání s koncem předloňského prosince vzrostl o 19 na 7039. Nejvíce veřejných pump je ve Středočeském a Jihomoravském kraji, nejméně v Karlovarském.