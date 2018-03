BMW letos nabídne odemykání auta přes mobil

Vedle odemknutí a zamknutí vozu umožňuje BMW Digital Key po usednutí do auta nastartovat motor za pomoci přihrádky pro bezdrátové dobíjení Wireless Charging Pad. Digitální klíč dále například umožní majitelům vozu vybrat až pět dalších osob, s nimiž si přejí sdílet svůj klíč od vozu.

Po svém uvedení na trh bude Digital Key dostupný pro chytré telefony prostřednictvím BMW Connected a bude zpočátku nabízený pro všechny chytré telefony Samsung s funkcí NFC.

BMW již v současnosti umožňuje plánování tras pomocí chytrých telefonů, Google Assistant, hodinek Apple Watch či Amazon Alexa ještě než řidič nastoupí do vozu. Po usednutí do auta pokračuje automatická konektivita funkcemi, jako je přístup k e-mailovým účtům přes Microsoft 360, integrace Skype for Business nebo schopností importovat adresu cíle přímo do navigace automobilu.

Německá automobilka je v poslední době aktivní i na poli autonomního řízení, které se bez mobilního připojení neobejde. Brzy také bude možné díky systému eSIM zahrnout vozidlo do existující telefonní smlouvy uživatele, což umožní přístup k celé řadě funkcí. Testovací centrum pro autonomní řízení vybuduje automobilka v Česku.