Meducína na ekohysterii: BMW M240i! Ale jednu věc by to chtělo…

Chtěli jsme jít ve stopách dříve testovaného Subaru Impreza a BMW M240i naměřit jedno kolečko v motorlandu, tentokrát to ale fakt nešlo. Sněhu jsme si sice zatím moc neužili, zrovna v den natáčení se však příšerná sněhovo-blátivá břečka držela asfaltu v Bělé velice svědomitě a se zadokolkou o výkonu 250 kW se nedalo jet rovně ani na třetinu plynu. Bez přehánění.

Na druhou stranu to bylo neskutečná sranda, takže nějakou tu video-legrácku jsme pro vás nakonec natočili. A byla by to ještě větší švanda, kdyby mezi příplatky figurovala jedna velmi důležitá věc…