Brabham BT62 se odhalí počátkem května, vidět jej ale můžete už teď! I když...

Společnost Brabham Automotive se vrací do automobilového světa ve velkém stylu. První vlaštovku v podobě modelu BT62 představí již 2. května v Londýně, bližší informace včetně podrobných technických specifikací se pak dozvíme vzápětí.

Zatím zůstávají tajemstvím, ale hovoří se o pohonu v podobě výkonného osmiválce. Aby si Brabham udržel naši pozornost, vypustil před pár dny do světa první video, které zachycuje průjezd BT62 po cílové rovince. O designu toho moc neprozradí, zvuk ale určitě stojí za to! Pokud si obraz stopnete v momentě průjezdu, můžete spatřit siluetu podobnou prototypům z Le Mans.

Podle nepotvrzených informací by ale mělo jít o auto, které může i na běžné silnice.uvádí společnost v oficiálním prohlášení.

Podniku aktuálně šéfuje David Brabham, syn Sira Jacka Brabhama, australského závodníka a trojnásobného šampiona Formule 1. Není divu, že kromě veřejných silnic chce rodinný „byznys“ vrátit i zpět na závodní okruhy.

Příznivci britského projektu by samozřejmě značku rádi viděli zpátky v F1, což by odráželo strategii McLarenu. Napomohla tomu i spekulace o možném prodeji stáje Force India, ze které by se mohl stát Brabham, avšak indický tým pokračuje bez výrazných změn i v letošním ročníku. Vedení navíc nic takového nepotvrdilo. Společnost je však pravidelně oslovována s nejrůznějšími nabídkami ze světa motorsportu a o podrobnostech nás hodlá informovat v nejbližší době.