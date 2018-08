Budoucnost vrcholové třídy Le Mans? Ford a Ferrari jsou mimo hru  

Již před časem jsme vás informovali, že Mezinárodní automobilová federace chystá pro vytrvalostní šampionát WEC velké změny . Jde hlavně o kategorii LMP1, kterou už opustilo několik velkých automobilek a vlastně zůstala jen Toyota, která si letos se svými hybridními speciály jela vlastní ligu.

Právě to chce FIA od roku 2020 změnit a pořádá pravidelné schůzky, na kterých se jedná o možné budoucnosti této závodní kategorie. Podle všeho bylo kontaktováno 15 automobilek a dodavatelů, mezi kterými kromě japonské Toyoty nechybí ani McLaren či Aston Martin. Několika schůzek se zúčastnili i zástupci Fordu a Ferrari, avšak při posledních sezeních už chyběli, což podle médií znamená jediné – o vstup do vrcholové kategorie šampionátu nemají zájem.

Zejména u italské společnosti nejde o výtky k pravidlům motorsportu poprvé. Stáj z Maranella již několikrát pohrozila odchodem z formule 1 kvůli normám pro techniku a pohonné jednotky. Poslední takové prohlášení padlo minulý rok s odkazem na změny chystající se pro sezonu 2021. Vždyť před téměř deseti lety nechybělo moc, aby se Ferrari opravdu odtrhlo od F1 a společně s dalšími výrobci pokračovalo v jiném šampionátu. Tehdy ale nakonec vedení soutěže ustoupilo.

Cíl: nižší náklady

Mezinárodní automobilová federace nyní hledá cestičky, jak do soutěže přilákat co nejvíce známých značek. Jedním z klíčových aspektů je snížení nákladů na sezonu na pouhou čtvrtinu. Pomoci by mělo, že namísto závodních prototypů LMP1 budou ve vrcholové kategorii soutěžit vozy podobné hyperautům, které řada automobilek již staví. Nejenže by to pro společnosti bylo podstatně levnější, ale mohlo by to přilákat i nové fanoušky.

shrnul požadavky FIA Richard Mille, lídr za oblast vytrvalostních závodů.

S novými pravidly by o vstupu do soutěže mohlo popřemýšlet hned několik značek – McLaren s modelem Senna Aston Martin s vozem Valkyrie … FIA už naznačila, které požadavky mají být pro všechny soutěžící totožné: požadováno bude nasazení hybridní pohonné jednotky s přesně daným výkonem spalovacího motoru i elektromotoru, přičemž auto má vážit 980 kilogramů s omezenými možnostmi rozložení hmotnosti.

Nová pravidla mají začít platit v roce 2020 a vedení soutěže je „zmrazí“ na minimálně pět let, aby výrobce přimělo k investicím. O názvu vrcholové třídy mají rozhodnout fanoušci hlasováním na sociálních sítích. Kromě toho si FIA pohrává s myšlenkou kategorie pro vozy s palivovými články, jež by se mohla stát součástí soutěže v roce 2024.