BusLine zahájil lyžařskou sezónu se svými skibusy

Společnost BusLine a.s. se sídlem v Semilech v rámci sezóny 2017/2018 pro veřejnost opět provozuje obvyklé linky Skibusů, které cestující dopraví do Rokytnice nad Jizerou, Harrachova, Jizerek a na Mísečky.

Rokytnický Skibus mohou lyžaři v letošní sezóně opět využívat zcela zdarma, a to v období od 17. 12. 2017 do 5. 4. 2018. V hlavní sezóně, tj. od 25. 12. 2017 do 5. 3. 2018 je plánováno nasazení druhého vozu a vybrané spoje (3x denně) budou i letos prodlouženy do Jablonce nad Jizerou. Středisko Rokytnice nad Jizerou má letos připraveny pro Spartak Rokytnice tři nízkopodlažní vozy Iveco Crossway LE.

Skiareál Harrachov a místní sdružení hoteliérů letos nabídnou harrachovským hostům nízkopodlažní Skibus od 22. 12. 2017 do 11. 3. 2018. Pro držitele Harrachov Card bude i letos jezdit zdarma a ostatní cestující zaplatí 20/10 Kč. Tradiční Karosu B 951 letos nahradí u rokytnického střediska nízkopodlažní Iveco Crossway LE. Výrazně se rozšíří i nabídka spojů, a to jak sjezdařům po Harrachově, tak běžkařům do Jakuszyc.

Ani se skiareálem Špindlerův Mlýn/Mísečky letos nebylo kvůli nutnosti zajistit vyšší mzdy řidičům jednání úplně jednoduché. Nakonec se díky pochopení obou stran našel kompromis a i pro pátou sezónu byl objednán SKIBUS z Jilemnice na Mísečky bez výraznějšího zkrácení sezóny od 26. 12. 2017 do 18. 3. 2018 vozem našeho jilemnického střediska.

Spoje Skibusu na Mísečky jsou pro cestující zajišťovány stále bezplatně, ale kromě nich mohou lyžaři na Mísečky využít i běžné spoje pravidelné linky 947 v tarifu IDOL. Pro Skibus na Mísečky má jilemnické středisko nachystán obdobně jako vloni vůz SOR C 10,5.

Jizerské hory patří k oblíbené lokalitě pro lyžaře a běžkaře, a tak i letošní zimní sezónu jistě hojně využijí jizerskohorského Skibusu na trase Jablonec - Janov (Severák) – Tanvaldský Špičák – Tanvald - Tanvaldský Špičák s provozem od 25. 12. 2017 do 18. 3. 2018.

Skibus bude i v tomto roce obsluhovat centrum Tanvaldu a přilehlého sídliště. Po obsloužení skiareálu Tanvaldský Špičák bude dále pokračovat přes Smržovku do Tanvaldu a zpět do skiareálu pojede přes Albrechtice v Jizerských horách.

Skibus Jizerky mají držitelé Jizerky Card zdarma a ostatní zaplatí za jízdu 20/10 Kč. Od 25. 12. 2017 bude v provozu i oblíbená zimní víkendová a prázdninová linka MHD č. 121 z Jablonce nad Nisou na Hrabětice a Bedřichov.