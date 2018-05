Čeká nás nový automobilový boom? Brzy mohou frčet SUV kabriolety!

Sportovně-užitkové vozy se stávají klíčovým segmentem automobilového trhu. Nejprve se dařilo velkým a rodinným SUV, dnes už jsou nároky zákazníků menší a mnohdy se spokojí s malými zvýšenými modely do města. A co v budoucnu? To prý přijdou na řadu SUV kabriolety. Aktuálně koupíte Range Rover Evoque Cabrio , bez střechy se rýsuje i Volkswagen T-Roc a kartami hodlá v příštích letech zamíchat i BMW.

rozpovídal se v jednom z rozhovorů Ralph Mahler, šéf BMW v oblasti produktového plánování a strategie.

Pokud by takový projekt skutečně dostal zelenou, mohli bychom se bez střechy dočkat třeba modelu X2 , což je nejčerstvější počin BMW v segmentu SUV. Podrobnosti však Mahler nesdělil, musíme se tak spokojit jen s vyjádřením, že mnichovská automobilka s takovou variantou kalkuluje.

Aktuálně jsou ale pro značku důležitější jiné priority: pilně se pracuje na vlajkové lodi, které se dočkáme už příští rok. Ve stejném čase by měla dorazit i nová X5. A pokud by vám ani to nestačilo, už v roce 2020 se prý zákazníci dočkají BMW X8. Do toho všeho dostanou vozy X3 a X4 plnohodnotné sportovní provedení M, takže novinek je v plánu hodně.