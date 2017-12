Chevrolet Corvette C8: Motor uprostřed je definitivně potvrzen

Chevrolet plánoval Corvette s motorem uprostřed už v 60. letech minulého věku, ale kromě závodních verzí a prototypů jej nikdy žádná sériová generace nedostala. V osmé se to změní, to už dávno víme. Doba pokročila a auto se musí přizpůsobit konkurenci, že koncepce s podélným agregátem za sedadly před zadní nápravou je příznivá pro rozložení hmotnosti, je jasné víc než padesát let...

Bude to vlastně ještě Corvette ? Nebo vzniknou marketingové hrátky a supersport se bude jmenovat jinak? To se dozvíme nejdříve tak za rok, protožese objeví určitě v premiéře na NAIAS 2019. Nijak nechci spekulovat... Nicméně co ji tedy bude pohánět? Samozřejmě vidlicový osmiválec, ale v základu už nikoli atmosférický, nýbrž se dvěma turby. Měl by dávat zhruba 522 kW, postaru a nenormovaně 710 koní a oficiální číslo se od odhadů jistě příliš nevzdálí, ani neklesne.

To znamená více než důstojnou konkurenci Fordu i Ferrari, alespoň na papíře. Ale pozor, tlak na emise způsobí to, že se za zády posádky objeví i levnější V6, také s turbem, byť pravděpodobně jedním. O nějakém extrémním navýšení ceny nemůže být řeči, takže se C8 vzdá stále drahých uhlíkových vláken na karoserii a snížení hmotnosti obstará ve větší míře hliník. Americká legenda přece musí být podstatně levnější než exotičtí soupeři, to dá rozum.

Dočká se i Evropa? Chevrolet sice zmizel, aby nekonkuroval Opelu, jenže německou značku už General Motors nevlastní a spřádá plány na návrat. A Corvette se týkat nemusí, protože ta se dosud na starém kontinentu nabízela samostatně. Takže si počkejme ještě rok a půl a uvidíme. Prototypy samozřejmě dávno jezdí...