Chronologie BMW řady 3 (2. díl: 2004-dosud): Moderna stále roste

Debutující série 3 je už sedmou generací v pořadí. Pro mnichovského výrobce byla tato modelová řada vždy stěžejní. I přes současný nárůst popularity SUV na ni pořád spoléhá, vždyť se roční výroba v posledních dvou dekádách pohybuje zpravidla mezi 400-500 tisíc vozy. Čtyřicetiprocentního podílu značky sice už nedosahuje, částečně za to může rozšíření portfolia a rozdělení série a v poslední době se na ni obchodně tlačí větší řada 5 , ale pořád je velmi důležitá. Zůstala řidičským autem? To ještě nevíme, nicméně pojďme se ohlédnout podruhé do byť nedávné minulosti. Ve druhém díle připomenu historii od páté generace.

Pátá generace E90 (2004-2014)

Pátá trojka byla odhalena v lednu 2005, prodej se rozběhl v březnu, sériová produkce však už v prosinci 2004. Opět se natáhla na 4,53 m, rozvor činil 2,76 m a minimální hmotnost 1425 kg. Na designu exteriéru se kromě Jojiho Nagashimy (sedan a kombi) a Marca Michaela Markefky (kupé a kabriolet) výrazně podílel Čech Jakub Kvaček. Čtyřdveřová verze i Touring šokovaly zadními světly, která nebyla v tradičním tvaru písmene L, u pozdějších kupé a kabrioletů měla zase obrácený tvar. Podvozek využíval hliníkových vzpěr McPherson vpředu a ocelových pětiprvkových závěsů vzadu.

Nabídka zážehových čtyřventilových agregátů začínala při uvedení čtyřválcovým dvoulitrem 320i, 325i byl dvouapůllitrový šestiválec (pro některé trhy 323i), 330i třílitrový, přešly také na Valvetronic. Turbodiesely zastupoval jen čtyřválcový dvoulitr 320d. Záhy přišel slabší benzinový 2,0l 318i a naftový 318d, jakož i šestiválec 2,99 l 330d. 335i dostal v září 2006 jako první model v historii přeplňovaný zážehový motor, konkrétně šestiválec 2,98 l, až dosud byly všechny atmosférické. 325d měl slabší naftový takřka třílitr, 335d zase ten úplně nejvýkonnější se dvěma dmychadly. Turbodiesely se v sezóně 2006 dočkaly filtru pevných částic. V září 2007 dostal 325i třílitr, někde se jmenoval 328i, do některých zemí se začala vyvážet i 316i se čtyřválcem 1,6 l. Právě čtyřválce kvůli emisním tlakům přijaly start-stop, na konci dekády k nim přibyl dvoulitrový turbodiesel 316d. Převodovky byly šestistupňové Getrag a ZF, ať už šlo o manuály, nebo automaty, přišly také sedmistupňové DSG. K některým modelům se dodával pohon všech kol xDrive. Řízení mělo elektromechanický posilovač a na přání proměnlivou charakteristiku Servotronic, či ještě přímější a variabilnější sportovní verzi.

Velkou novinkou byla pevná trojdílná skládací střecha u kabrioletu místo klasické plátěné. Jednotlivé verze také poprvé dostaly svébytné kódy: sedan nesl základní E90 , kombi Touring ze září 2005 E91, v červnu 2006 debutující kupé E92 az prosince téhož roku E93. U této trojky začalo BMW používat pneumatiky run-flat, takže zmizela rezerva. Přístrojovka už nebyla natočená k řidiči. Objevil se také systém iDrive, který ovládal navigaci, audio (s Bluetooth a USB) i klimatizaci. Začaly se uplatňovat další elektronické asistenty: aktivní tempomat, pomocník při rozjezdu do kopce...

V září 2008 přišla modernizace sedanů a Touringů, ty se dočkaly tradičnějších koncových reflektorů, ještě sportovnější karosářské verze musely bez modifikací přežít do března 2010. Revize potkala i některé motory, kupříkladu třílitrový diesel a 335i, u kterého byla dvě turba nahrazena jedním twin-scroll. V Severní Americe se prodávala 335is, LED světla se objevila i vpředu... Výroba kabrioletu coby poslední karosářské verze této řady byla zastavena až v říjnu 2014, celá řada překročila 3 miliony kusů! Rekordní odbyt série E9x zaznamenala sezóna 2007 s 555,1 tisíci kusy na kontě.

M3 z března 2007 se v sérii dočkala čtyřlitrového V8 a kromě kupé a kabrioletu existovala opět i coby sedan (jako E36). Převodovka M Drivelogic byla dvouspojková.samozřejmě opět závodila ve dvou- i čtyřdveřové podobě: v ALMS, SuperStars Series, třídách GT4 a GT2 včetně 24 hodin Le Mans, sloužila jako bezpečnostní vozy, mimo jiné i v MotoGP. Počínaje rokem 2012 se BMW po dvou dekádách vrátilo do DTM a hned triumfovalo. Čtyřdveřové dvoulitrové 320si pokračovaly v úspěšné účasti v nejrůznějších šampionátech cestovních vozů na světové, evropské i národní úrovni, existovalo také homologační provedení pro silniční provoz (2.600 kusů), pro MS později vznikla varianta 320 TC.

Šestá generace F30 (2011-2020)

Šestá generace sedanu byla prezentována v říjnu 2011, kdy se také začala vyrábět. Výstavní premiéru si odbyla až po startu prodeje v Ženevě 2012, v květnu byl odhalen Touring (F31), který se ukázal na AMI v Lipsku a nabízel se od srpna. Ten navrhl Michael de Bono, zatímco F30 Christopher Weil. Základní model vážil mohutných 1490 kg a měřil 4,62 m. Rozvor náprav přesáhl o centimetr hranici 2,8 m, šasi bylo znovu hlavně vpředu z hliníku, mohlo být i adaptivní.

Zážehové i vznětové agregáty měly výhradně přeplňování twin-scroll turbodmychadlem a přímý vstřik, ten se v případě benzinových agregátů objevoval už i u předchůdce. V úvodu začínala paleta čtyřválcovými dvoulitry 320i a 328i, 335i byl šestiválec 2,98 l. Turbodiesely s variabilní geometrií lopatek zastupovaly dvoulitrové čtyřválce 320d včetně úsporné verze EfficientDynamics Edition, ta existovala už i u předchůdce (varianta pro USA se jmenovala 328d), záhy se přidaly slabší 316d a 318d a ještě v roce 2012 šestiválec 330d 2,99 l. Krátce nato představený zážehový 316i měl čtyřválcovou šestnáctistovku, stejně jako 320i EDE. V listopadu 2012 se začal prodávat ActiveHybrid s benzino-elektrickým pohonem, konkrétně šestiválcem 2,98 l a 40kW elektromotorem, oba fungovaly současně. V sezóně 2013 uvedené diesely 325d a 335d se lišily od svých starších sourozenců dvoustupňovým turbem, znovu šlo o čtyř- a šestiválcové jednotky 2,0, respektive 2,99 l.

Šestistupňové automaty z předchůdce byly nahrazeny osmistupňovými ZF, manuální převodovky Getrag/ZF měly výhradně šest rychlostí. Čtyřkolky xDrive zůstaly. Palubní deska se zase natočila k řidiči. Nabídku asistenčních systémů doplnily parkovací pomocník, varování před kolizí, udržování jízdy v pruhu, zadní kamera, head-up displej... Zavazadelníky se daly otevírat i na dálku. Obrazovky palubního systému rostly, iDrive už nemusel mít navigaci, přibylo propojení s mobily i přístup na internet.

Kupé, kabriolety s pevnou střechou a pozdější čtyřdveřový fastback Gran Coupé byly nově odděleny do řady 4 , už se o tom uvažovalo u předchůdce. Zato v březnu 2013 přibyl pětidveřový liftback Gran Turismo (kód F34) s rozvorem nataženým na 2,92 m. Podvozek převzal z čínské dlouhé verze trojkového sedanu (F35), ta vznikala od července 2012.

Zážehové tříválce 1,5 l (318i) měly premiéru na jaře 2015 v rámci modernizace, kdy byly také nahrazeny starší motory řady N novějšími B: konkrétně dvoulitry 320i a 330i, respektive třílitry 340i, To se týkalo i dieselů 316d, 318d, 320d včetně úsporné verze a 325d, dvoulitrový objem jim však zůstal. V březnu 2016 následovalplug-in hybrid 330e se zážehovým čtyřválcem 2,0 l, 65kW elektromotorem a možností čistě elektrické jízdy.

Výhradně čtyřdveřová M3 debutující na NAIAS v Detroitu 2014 tentokrát nesla svébytný kód F80 a přešla na řadový šestiválec 2,98 l, ovšem se dvěma turby. Odlehčená verze dostala označení CS. Zůstala sedmistupňová dvouspojka M-DCT. F30 prakticky nezávodily kromě jihoafrických cesťáků, M3 pak sloužily opět jako safety a medical cary. Karosářské verze řady F30 se rozloučí tradičně postupně, 3 Gran Turismo vydrží ve výrobě až do roku 2020.

Sedmá generace G20 (2018)

Aktuální generace G20 byla náležitě obletována na autosalonu v Paříži od 2. října 2018, jak bylo zmíněno v titulku, vyrábí se už od září. Váží minimálně 1450 kg, o něco tedy zase díky částečně hliníkové karoserii zhubla a měří skoro 4,71 m, čímž už prakticky dorostla řadu 5 série E34 (1987-1996). Rozvor náprav má dokonce o devět centimetrů větší: 2851 mm. Platforma CLAR kombinuje vysokopevnostní ocel, hliník a uhlíkové kompozity, přední zavěšení je dvojité lichoběžníkové, zadní zase víceprvkové.

Zatím byla oznámena pětice verzí s trojicí různě naladěných motorů. Přeplňovaný zážehový čtyřválec 2,0 l, nově s DPF dostanou modely 320i a 330i, Dvoulitrový turbodiesel je určen pro 318d a 320d, 330d pohání takénafťák, ale jako v minulosti šestiválec 2,99 l. Šestistupňové manuální převodovky jsou určeny jen pro slabší, ostatní modely se spolehnou na osmistupňové automaty. Alternativní xDrive zůstává pro 320d. Z interiéru zmizela páka mechanické parkovací brzdy, ovládá se tlačítkem. Zdokonalují se asistenty, světla už jsou full-LED, auto lze i zamknout a odemknout pomocí mobilu.

Trojka zamíří do prodeje 9. března 2019, záhy přijde i ostrý sedan M340i a třílitrovým šestiválcem a posléze znovu plug-in hybrid 330e, chystají se také zážehové a vznětové tříválce i kombi Touring (G21).