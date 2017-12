Čím letos vyrazí Santa Claus za dětmi? Rudolfem! Od BMW...

Vánoční čas automobilky v posledních letech stále častěji využívají k netradiční propagaci svých děl. Ostatně americká postava Santa Clause k tomu tak nějak pomáhá, vždyť v dnešní době přece nemá smysl, aby létal se sobím spřežením, když lze nahradit rychlým automobilem.

Myslí si to také u BMW, jehož oddělení zaměřené na historické vozy zveřejnilo tohle milé vánoční video. V něm se Santa Claus rozhoduje, jakým vozem vyrazí letos nadělovat dárky, a to pomocí losování. Vánoční bingo nakonec vybere „Rudolfa,“ neboli BMW M1 v krásném červeném laku, odkazujícím na barvu nosu stejnojmenného soba. To Santa ocení svým pověstným smíchem Ho, ho Ho!

I zbývající vozy přitom stojí za to. Soba „Kometu“ představuje Mini 1275 GT Longman, „Tanečníka“ Mini Cooper S Monte Carlo, „Hroma“ BMW 2002 Turbo, „Bleska“ BMW 3.0 CSL, „Poskakujícího“ BMW M3 (E30) a „Elegána“ BMW M3 (E46). Zbývající dva sobové (Amor a Lišák) už ve videu vyobrazení nejsou.

Krátce připomeňme, že jména sobů v Santovo spřežení (v angličtině Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Dunder a Blixem) vycházejí z básně Návštěva Svatého Mikuláše z roku 1823. Devátý sob, Rudolf přibyl až v roce 1939, díky příběhu Rudolf, Rudonosý sob z pera Roberta Lewise Maye. Rudolfa díky jeho svítícímu nosu Santa postaví do čela spřežení, protože díky němu vidí v mlze. Santa tak díky němu zvládne dojet k dětem i v ošklivém počasí.