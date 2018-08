Citroën 2CV: Populární kachna nejen motorizovala poválečnou Francii, ale i závodila!

Citroën 2CV (označení udávalo daňovou třídu ve Francii) se vyráběl v letech 1949 až 1990. Pro jeho charakteristický tvar karoserie jej lidé překřtili na „kachnu“. I u nás má toto charismatické autíčko spoustu příznivců, kteří se sdružují v klubech.

Při jeho návrhu se tvůrci snažili o co možná největší zjednodušení celého auta. Jen tak mohlo plnit to, co se od něj očekávalo v podmínkách poválečné Francie. Kupodivu s postupem doby se vůz měnil jen málo, a to navzdory stále vyspělejší technice. Původní motor - dvouválec s protiběžnými písty chlazený vzduchem o objemu 375 cm, nabízel výkon pouhých 9 koní. Na opačné straně stál agregát 602 cm. Opět stejně řešený dvouválec, ovšem nabízející již 29 koní. S tímto motorem se auto dočkalo svého konce.

Zvláštností byla u tak jednoduchého auta nabídka pohonu všech kol. Takto vybavené 2CV mělo přídomek Sahara a Citroën celý pohon vyřešil opravdu neuvěřitelně. Každou z náprav roztáčel jeden motor o výkonu 12 koní. Při pohonu jedním motorem jelo auto 64 km/h, s oběma dokonce 105 km/h. Vzniklo pouhých 694 kusů, určených zejména pro francouzské kolonie.

Video

Kdo byl Jean Dagonet

Jean Dagonet se dříve živil jako mlynář, přičemž pocházel z města Faverolles-et-Coëmy. S modifikacemi a úpravami vozů 2CV začal tento Francouz relativně pozdě, až ve věku 63 let. Psal se rok 1952, Dagonet zvětšil objem standardního dvouválce z 375 cmna 425 cm. Dostupných aut, vhodných k úpravám, však bylo v oběhu v té době pořád relativně málo.

Další úpravy následovaly do roku 1953. Dagonet upravil rovněž rámový podvozek 2CV. Navíc karoserii nabízel v různých modifikacích, a sice v letech 1953 až 1958. Celková výška vozu se snížila, čelní sklo dostalo větší sklon, na některé partie použil šikovný Francouz dokonce sklolaminát. Čili pevný a zároveň veskrze lehký materiál. Následovaly různé tvary svítilen či masek chladiče, z nichž některé byly jakoby ve stylu vozů BMW z padesátých a šdesátých let.

Později použil Dagonet sklolaminát ve větší míře, a sice na většinu částí karoserie. Takto výrazně upravené 2CV dostalo pojmenování „Marie-France“, později se prodávaly pod jménem svého tvůrce (Dagoneta). Kolik jich však bylo skutečně vyrobeno, není známo. Jisté ale je, že v padesátých letech se Dagonetem modifikované 2CV účastnilo světoznámých závodů v Mille Miglia.

Jean Dagonet ukázal, že i z toho nejjednoduššího auta je možné udělat jízdně velmi schopný a zajímavý vůz, s nímž může jeho majitel dokonce i závodit. A to i na slavné Mille Miglia. Obrázek o tom, jak 2CV od Dagoneta vypadalo, si můžete udělat z přiloženého videa. Sice se objevily spekulace, že se v tomto případě nejedná o originál, přesto je třídveřové 2CV unikátní.