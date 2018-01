Co je horšího než řidič školitel? Dva takoví. Silnici blokovali zcela bezdůvodně

Incident se odehrál na dálnici M62 nedaleko Huddersfieldu ve Velké Británii. Při sledování přiloženého videa zůstává rozum stát. Jen těžko lze pochopit, co dva řidiče před vozem s palubní kamerou vedlo k blokování silnice.

Pravděpodobně se cítili dotčeni, že zatímco oni poctivě stojí kolonu, ostatní řidiči využívají volného pruhu. Onen pruh byl totiž o pár set metrů dříve uzavřen, jenže krátce poté už na horní tabuli svítí rychlost nad všemi pruhy, využít je tedy lze opět v plném rozsahu.

To ale zřejmě nezaregistroval řidič Kie Sedona, jenž se rozhodl volný pruh blokovat. Autor záběrů uvádí, že je video bez zvuku, protože diskuze na palubě byla v tu chvíli hodně výživná. Není se co divit, nervy ztratilo i několik dalších řidičů, kteří si to šli se školitelem vyřídit osobně. Nebylo to nic platné, „lekce“ trvala několik dlouhých minut.

Aby toho nebylo málo, ke Kie se přidal i řidič Fordu Kuga, jenž pro změnu blokoval druhý jízdní pruh. Několik desítek řidičů tak kvůli bezohlednému chování těchto dvou nemohlo plynule pokračovat v cestě. Až když si hříšník všimne dalšího ukazatele, jenž potvrzuje otevření všech pruhů, nechá auta za sebou pokračovat.