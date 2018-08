Čtvrtletní zisk automobilky Toyota překonal očekávání

Podle agentury Reuters tak překonala očekávání analytiků a dosáhla nejlepšího čtvrtletního výkonu za dva a půl roku. Firma těžila z růstu prodeje a ze snižování nákladů.

Celosvětový maloobchodní prodej automobilů firmy Toyota se ve čtvrtletí končícím v červnu meziročně zvýšil o jedno procento na 2,6 milionu vozů. K růstu velkou měrou přispěla silná poptávka v Asii, kde prodej stoupl o 8,5 procenta.

Toyota potvrdila, že v celém finančním roce počítá s poklesem provozního zisku o zhruba čtyři procenta. Firma se nyní podobně jako další japonské automobilky připravuje na možné zvýšení cel na dovoz automobilů a automobilových součástek do USA na 25 procent, které by mohlo její vyhlídky zhoršit, napsala agentura Reuters.

Toyota uvedla, že takovéto zvýšení cel by vedlo k nárůstu nákladů na automobily vyráběné v USA o zhruba 1800 dolarů (40.000 Kč) za kus. Automobily dovážené do USA z Japonska by zvýšení cel podle firmy zdražilo o zhruba 6000 dolarů (133.000 Kč).

Americká vláda začala v květnu na pokyn prezidenta Donalda Trumpa vyšetřovat vliv dovozu automobilů na národní bezpečnost, což by mohlo vést k uvalení dodatečných dovozních cel. Japonský premiér Šinzó Abe minulý měsíc varoval Spojené státy, že takovýto krok by poškodil americkou i světovou ekonomiku. Upozornil rovněž, že japonský vývoz automobilů nepředstavuje žádnou hrozbu pro národní bezpečnost USA.

Spojené státy jsou pro japonské automobilky velmi důležitým trhem. Toyota v USA provozuje deset továren. Ty vyrábí téměř polovinu z celkového počtu automobilů, které Toyota v USA prodá, upozorňuje agentura Reuters.