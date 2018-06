Čtvrtý ročník Dacia Pikniku: Láska na pět  

Od rumunské Dacie by se mohly ostatní značky učit. Za socialismu nad ní mnozí ohrnovali nos, pak byla roky ve fázi klinické smrti a po zapracování francouzského Renaultu dnes školí ostatní z loajality ke značce. Sandero je nejprodávanějším autem v Evropě pro soukromé zákazníky. Duster třetím ve třídě SUV. A od roku 2004 prodala automobilka skoro pět milionů aut ve 44 zemích světa.

Kdo se jednou rozhodne pro dacii, obvykle už jde příště najisto. Mimo jiné i proto, že za ni při dalším prodeji dostane vzhledem k pořizovací ceně nejvíc. Pokles zůstatkové hodnoty nelze prý přirovnat k žádné jiné automobilce na trhu!

Rekordy padaly, opět

Nadšení majitelů jsme si opět potvrdili na čtvrtém ročníku celorepublikového setkání Dacia Piknik. Letos o třetí červnové sobotě na něj do westernového městečka Šiklův mlýn na Vysočině dorazilo 1797 aut.

Jen pro zajímavost – v bezmála sedmkrát lidnatější Francii jezdí na taková setkání jen o třetinu víc účastníků než v ČR! Každý další ročník v Šiklově mlýně si proto připíše nový rekord zatímco první rok se zúčastnilo 3954 návštěvníků, letos to byl skoro dvojnásobek. Každý ze 7712 návštěvníků si odnesl piknikový balíček, drobné dárky a spoustu zážitků. Mnozí evidentně také touhu po další dacii.

Když jsme si prošli parkoviště, nacházeli jsme mezi sériovými dustery, logany, sandery nebo většími lodgy a dokkery i nemálo kousků, které si majitelé vylepšili k obrazu svému. U dusterů byly standardem nášlapy, chromované rámy nebo větší kola. U menších modelů jsme viděli spíš decentní vzhledové doplňky. Řada vozů nesla firemní polepy, což jen dokazuje oblibu značky mezi živnostníky.

Koule bahna

Letos byla v centru pozornosti druhá generace dusteru. O svezení v terénu s ní byl takový zájem, že auta ani nestihla vychladnout. „Doufám, že ještě změní názor na sedmimístnou verzi. Na trhu by jim lidé urvali ruce,“ nechal se slyšet návštěvník Martin z Hodonína, který jezdí v sedmimístném Loganu MCV.

Pořadatelé zaznamenali 832 terénních jízd, a jak jsme mohli vidět na vlastní oči, účastníci se s nebožáky nijak nepárali. Na konci dne už nebyla na bahnem obalených autech ani vidět původní barva.

Žně měli i přítomní prodejci, vystavené vozy byly neustále v obležení. Kdo už se nabažil, mohl se v vyřádit soutěžích „Hrajte si s Dacia“, kde návštěvníci prokázali svou schopnost nacpat do auta co nejvíc bagáže nebo vyměnit kolo na čas.

Myslete dopředu!

Pokud uvažujete o účasti na příštím ročníku, po registraci na www.daciapiknik.cz si to naplánujte dopředu. Sehnat ubytování v hotelu na poslední chvíli je nemožné.

O akci je takový zájem, že pořadatelé letos vyhradili na parkování další hektary plochy. Hlásí jen minimální neúčast předem registrovaných návštěvníků. Souvisí s tím bohužel i kolony před začátkem a po ukončení akce. Dobré je přijet o den dřív a s odjezdem nespěchat. Ostatně po vydařeném koncertu skupiny Chinaski jsme na místě potkávali ještě dost návštěvníků, kteří z akce domů nehnali. A jak nám potvrdil pan Karel se zkušenostmi z klubových akcí jiných automobilek, to se nedá srovnat! Tak velkou akci pro své zákazníky v ČR žádná jiná automobilka nedělá.

Vítězové naší ankety

Svět motorů tradičně rozdával roční předplatné časopisu. Nebylo to ale zadarmo! Účastníci srazu se museli zastavit na našem stánku a vyplnit odpovědní lístek s údaji o svém autě. Tím se nominovali do jedné ze tří kategorií. Mezi nejnovějšími vozy je obvykle dost těsno. Letos rozhodovalo jen pár dnů. Výhercům gratulujeme!

Nejstarší auto nechtěli na sraz vpustit

Hned první věcí, kterou na Dacia Pikniku Marcel Roth z Rokycanska udělal, bylo zakoupení trička Světa motorů. Tím nám udělal radost. A ještě víc, když se přiznal k tomu, že na akci přijel Dacií 1300 z roku 1972. Dokonce ho u brány nechtěli pustit. Mladí brigádníci totiž zdaleka nepamatují doby, kdy podobné „dačky“ brázdily ulice Československa. Pohodlí vozu prokázala rodina Rothova už tím, že v autě přespala noc před akcí. Manželka Martina ani moc nenadávala…

Je od kamaráda, který ji zdědil po dědečkovi. Máme ji teprve rok a půl. A tohle je první delší výlet, dlouho jsem na autě pracoval. Vlastním jich dvacet.

Nedělám. Mám rád auta ze socialistické doby. Všechno jsou to už dnes veterány.

Zhruba od tří čtyř aut už to neřeší.

Karoserie je nalakovaná, ale není vyvařovaná.

Nejmladší dacia se skoro nezastaví

Na svůj Duster 1.5 dCi čekal Karel Stolarik ze Svitavska dva a půl měsíce. A na sobotním srazu ho měl teprve třetí den. Přesto už jsme na počítadle zahlédli cifru 536 kilometrů. Prý se vůz v nejbližší době skoro nezastaví.

Nesmírně, je v něm lepší svezení než v passatu. Měl jsem ho dva roky a nebyl spokojen například s arogancí v servisu. Jen škoda, že zatím není naftový duster s automatem. Pořídil jsem si ho s plnou výbavou. Jediný zádrhel byl v tom, jak ho v hotovosti najednou zaplatit.

Ve svitavské prodejně mi vyšli vstříc a rozložili jsme platbu do tří dnů. Jsou tam bezvadní lidé. Mimochodem je to mé deváté nové auto a teprve teď jsem zažil, že mi ho slavnostně předali do poslední chvíle ukryté pod plachtou s uvítacím lístkem. Měl jsem z toho slzy na krajíčku. Fakt. Takže už pokukuji po další dacii.

Manželka bude mít narozeniny. Zaslouží si Sandero Stepway.

Nejvíce ojetý logan jezdí na Balkán

Když Milan Mutl z Židlochovic sháněl auto pro dva dospělé a pět dětí, vybral lehce ojetou Dacii Logan MCV 1.5 dCi. Před sedmi lety měla nejeto sto tisíc, dnes má na počítadle 263.000 km. A to všechno bez jediné závady!

Vůbec ne. Dokonce kupuju nejlevnější naftu, jen do ní přidávám aditivum.

Například na dovolené v Bosně a Hercegovině. Je to tisíc kilometrů jedna cesta, jede se dvanáct hodin.

Až obdivuju, jak spolehlivě auto funguje. Bylo mírně ojeté a za zajímavé peníze. Dacii bych koupil zase.