Prohlédněte si čtyřválcové závodní speciály Porsche ve velké galerii

Porsche charakterizoval vzduchem chlazený plochý čtyřválec v případě sportovních vozu od roku 1948 až do první poloviny šedesátých let, jako jediná používaná konfigurace motoru.

Následně hrál čtyřválec u sériových vozů značky Porsche druhé housle až do první poloviny let devadesátých, aby si dal na zhruba dvacet let přestávku a na scénu se začal vracet v tomto desetiletí.

V případě čistě závodních vozů pak byla situace poněkud odlišná. V padesátých a první polovině šedesátých let byly čtyřválcové motory u závodních speciálů Porsche standardem, ale v následujících letech byly nahrazeny šestiválci, osmiválci a dvanáctiválci.

Na závodní okruhy a soutěžní tratě pak čtyři válce se značkou Porsche mířily již jen prostřednictvím závodních derivátů sériových modelů 912, 914, 924, 924, 944 a 968.

Srdcem od počátku pouze pro využití na závodech vyvíjeného vozu značky Porsche se čtyřválec znovu stal až v první polovině tohoto desetiletí a nyní se opět chystá k odchodu na odpočinek. Připomeňme si tedy slavné závodní speciály značky Porsche se čtyřválcovými motory.

Porsche 550

Porsche 550 Spyder má představovat počátek v linii přímo pro závodní nasazení vyvíjených vozů své značky. Typové označení modelu, jehož premiéra se odehrála v roce 1953 v Paříži, bylo pořadovým číslem konstrukce, ale zároveň znamenalo pohotovostní hmotnost vozidla.

Dvoumístný automobil s hliníkovou karoserií měl rozvor náprav 2100 mm, celkovou délku 3600 mm, šířku 1540 mm a výšku 1050 mm. Hmotnost vozu s prázdnou nádrží se pohybovala kolem 550 kg.

Před zadní nápravou Porsche 550 Spyder byl podélně uložen vzduchem chlazený plochý čtyřválec o objemu 1498 cm, který byl původně laděn na nejvyšší výkon 81 kW (110 k) a spolupracoval se čtyřstupňovou manuální převodovkou.

Porsche v roce 1956 uvedlo přepracovaný model 550 A, které mělo pod původními liniemi karoserie prodloužené na 3700 mm a rozšířené na 1610 mm nový trubkový prostorový rám, pětistupňovou převodovku a motor při nezměněném objemu naladěný na nejvyšší výkon 99 kW (135 k). Hmotnost vozu klesla zhruba o 10 kg a maximální rychlost se z 225 km/h zvýšila na 240 km/h.

Porsche 550

Porsche 718

Porsche 718 jako evoluce úspěšného typu 550 vyrazilo na závodní dráhy v roce 1957. Od svého předchůdce se tento model lišil na první pohled díky přepracovaným liniím své otevřené dvoumístné karoserie.

Závodní automobil s rozvorem náprav 2100 mm měl celkovou délku 3600 mm, šířku 1510 mm a výšku 880 mm. Hmotnost se pohybovala kolem 520 kg.

Před zadní nápravou Porsche 718 RSK v jeho prvním provedení byl podélně uložen vzduchem chlazený plochý čtyřválec o objemu 1498 cm, který mohl disponovat výkonem v rozmezí 104 až 110 kW (141 – 149 k). Standardem zde byla pětistupňová manuální převodovka.

V roce 1960 byl uveden typ 718 RS 60 s rozvorem náprav prodlouženým na 2200 mm a celkovou délkou 3700 mm. Vedle prodloužení se od původního 718 RSK lišil i novou zadní nápravou. Změny se týkaly i motoru. Ten měl stále čtyři válce a byl chlazen vzduchem, ale z objemu 1587 cmposkytoval nejvyšší výkon 118 kW (160 k).

Další evoluci představovalo pro rok 1961 připravené Porsche 718 RS 61 , které bylo s verzí RS 60 prakticky identické až na rozvor 2300 mm a celkovou délku nataženou na 4020 mm. Techniku úspěšného závodního typu 718 využilo Porsche i pro stavbu svých monopostů pro závody formule 1 a 2.

Původně čtyřválcovými motory byly vybaveny i verze W-RS a GTR z počátku šedesátých let. Tyto vozy byly ovšem ještě během své závodní kariéry vybaveny plochými osmiválci, vyvinutými původně pro monopost Porsche 804.

Porsche 718

Porsche 904

Porsche 904 Carrera GTS se představilo koncem roku 1963 jako nová závodní zbraň značky pro účast v závodech třídy GT. Karoserii tohoto modelu navrhl Ferdinand Alexander Porsche , který je zodpovědný i za design Porsche 911.

Dvoumístné kupé s rozvorem náprav 2300 mm mělo celkovou délku 4090 mm, šířku 1540 mm a výšku 1065 mm. Hmotnost vozů s povrchovými panely karoserie z laminátu se pohybovala kolem 650 kg.

Před zadní nápravou podélně uložený vzduchem chlazený plochý čtyřválec o objemu 1966 cmmohl být naladěn až na 148 kW (201 k). Původní čtyřválcové provedení s pětistupňovou převodovkou zvládlo akceleraci z 0 na 100 km/h pod 6,0 s a mohlo dosahovat rychlosti přes 260 km/h.

V roce 1965 bylo vyrobeno několik vozů 904/6 a 904/8. Za první uvedeným označením se ukrývá plochý dvoulitrový šestiválec původem z typu 911, zatímco druhé označení nesly vozy s plochým osmiválcem o objemu 2,2 l.

Porsche 904

Porsche 919 Hybrid

Porsche zahájilo vývoj zcela nového závodního speciálu se čtyřválcovým motorem na počátku tohoto desetiletí a veřejnosti odhalilo 919 Hybrid poprvé koncem roku 2013, ale ve finální podobě pro jeho první sezónu na závodních tratích byl tento vytrvalostní speciál představen až počátkem roku 2014.

V následujících letech závodní oddělení automobilky Porsche speciál třídy LMP1 prakticky pro každou sezónu upravovalo v souvislosti se změnami v pravidlech a samozřejmě i s cílem dosáhnout co nejlepších výsledků na závodních tratích.

Pro svou poslední sezónu, kterou se stal rok 2017, se Porsche 919 Hybrid představilo s upravenou aerodynamikou a ve svých útrobách ukrývalo přeplňovaný dvoulitrový vidlicový čtyřválec s nejvyšším výkonem kolem 373 kW (507 k), který doplňoval elektromotor s 298 kW (406 k) umístěný v přední části.

Porsche 919 Hybrid vybojovalo pro svou značku řadu prvenství, z nichž k těm nejcennějším patří celková vítězství ve slavných 24hodinách Le Mans z let 2015, 2016 a 2017 spolu s mistrovskými tituly v šampionátu FIA WEC ze stejných let.

V letošním roce se Porsche rozhodlo se svým speciálem pro třídu LMP1 rozloučit prostřednictvím světového turné „919 Tribute“ a připravilo pro něj verzi 919 Hybrid Evo, kterou již nesvazují žádná pravidla. V rámci tohoto turné se má Porsche 919 Hybrid Evo představit v průběhu letošního roku na řadě akci včetně Festivalu rychlosti v Goodwoodu.

Vedle prezentace veřejnosti se Porsche 919 Hybrid Evo, jehož hybridní pohonný systém využívá přeplňovaný vidlicový čtyřválec o objemu 2,0 l naladěný na výkon kolem 530 kW (720 k), věnuje i stanovování nový rekordních časů na slavných závodních tratích. Nejprve stanovil nový rekordní čas na belgickém okruhu Spa-Francorchamps a pak koncem června i na Nürburgringu

Porsche 919 Hybrid

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG., Wheelsage.org