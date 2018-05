Dacia Dokker Van 1.5 dCi Ambiance: Bestseller (1. díl)

Během loňského roku bylo v Česku registrování celkem 1568 nových LUV do 2 t celkové hmotnosti. O lídru s počtem 836 ks a tržním podílem přesahujícím polovinu (53,32 %) nemohl nikdo pochybovat již od prvních měsíců letošního roku. Druhou nejprodávanější dodávkou do dvou tun za loňský rok je Peugeot Partner (263 ks/16,77 %) díky dodávce velkého počtu vozů České poště, třetí pozici obsadil Fiat Fiorino , jehož dlouhodobý test jsme ukončili v minulém vydání Autoprofi.

Pět let lídrem

Dokkeru se daří již dlouhodobě. V roce 2016 získal s počtem 696 ks nadpoloviční většinu trhu (50,66 %). O rok dříve Dacia Dokker rovněž kralovala s podílem 35,83 %, platí to rovněž pro rok 2014 (35,64 %). Pouze v roce 2013, kdy proběhlo uvedení modelu Dokker na český trh, tento užitkový model Dacie nevyhrál.

Proti konkurenci byl však v prodeji jen osm měsíců, takže pokud bychom osmiměsíční počet 209 registrací Dokkeru v roce 2013 vynásobili číslem 1,5 (na celkových dvanáct měsíců), pokořil by Dokker s číslem 313 ks veškerou konkurenci již v prvním roce učinkování na českém trhu.

Užitková dacia tedy na konci loňského roku oslavila již teoreticky pátý ročník kralování. Nejde tedy jen o krátkodobé nabuzení zájmu klientů nějakou akční nabídkou či uměle nafouknutou skutečností, ale o trvalý zájem motoristů. Během tříměsíčního testu prověříme, na čem neutuchající či spíše rostoucí zájem živnostníků i firem stojí.

Motorizace

Kvality vozu budeme prověřovat v následujících třech měsících. Tentokrát se podívejme na to, co na zájemce čeká při pořízení automobilu. Dodávku s nákladovým prostorem 3,3 mlze nejlevněji pořídit za 189.900 Kč bez DPH s výkonnou šestnáctistovkou 1.6 SCe s variabilním časováním sacích ventilů a 75 kW. Dokker tak od základní motorizace nabízí mohutný tah. Nepotřebuje totiž žádný slaboučký malý motor pro dosažení co nejnižší tzv. ceny od.

Dokker Access za cenu 189.900 korun bez daně není žádné „holátko“, ale spolu s motorizací použitelnou i při plném vytěžování automobilu má standardně patnáctipalcová kola, elektronický systém stability ESP, posilovač řízení a denní svícení. Vyšší stupeň vybavení Ambiance 1.6 SCe proti Accessu navíc s ochrannými lištami karoserie, palubním počítačem, odkládací poličkou nad hlavami cestujících a přípravou pro rádio startuje na ceně 200.900 Kč bez s DPH. Na všechna vozidla Dacia navíc platí nadstandardní záruka 3 roky/100.000 km.

Vše do čtvrt milionu

My jsme do testu získali úsporný turbodiesel 1.5 dCi. Ve srovnání se zážehovým čtyřválcem 1.6 SCe je ve výkonové úrovni 55 kW o 33.000 korun dražší, což znamená o 16,5 %. Nejdražší, přesněji však finančně nejnáročnější, provedení 1.5 dCi/66 kW přijde na 248.900 bez daně. Vrcholná verze modelu Dokker se cenovkou vejde do čtvrt milionu korun. Nevídané a hodné důkladného prověření.

Rovněž LPG

Dokker Van také obdržel z továrny zabudovaný pohon na LPG. Výrobce pro spalování propan-butanu přizpůsobil zážehovou šestnáctistovku SCe, takže díky kvalitnějším sedlům ventilů a dalším součástem motoru nehrozí kvůli používání plynu zkrácení životnosti. Za možnost spalování levného LPG však připlatíte 25.000 korun bez daně. Ve srovnání s používáním výhradně Naturalu 95 lze počítat s návratností po přibližně 40.000 km.

Od cenovky 225.900 Kč bez DPH za LPG provedení je však blízko k turbodieselu 1.5 dCi/55 kW za 233.900 korun bez daně. Náklady za palivo by se u LPG a nafty měly pohybovat na velmi podobné úrovni, ale jednotka dCi nabízí mnohem větší točivý moment, a tudíž možnost dynamičtější jízdy a nižších nákladů na palivo při větším zatěžování dokkeru či energičtějším stylu jízdy. V neprospěch turbodieselu hovoří nevhodnost výhradně městského provozu z důvodu regenerace filtru pevných částic, LPG provedení zase kvůli nádrži na propan postrádá rezervní kolo nahrazené lepicí sadou.

Leasing

Dacia nabízí při prodeji Dokkeru Van úvěr Profi+ s velmi nízkým úrokem a zpracováním zdarma. Živnostník či firma si k úvěru může zdarma vybrat prodlouženou záruku na 5 let/100.000 km nebo tzv. Easy service zahrnující výrobcem předepsané prohlídky na 5 let nebo 100.000 km. Lepší volbu tvoří Easy service, protože kromě výrobcem předepsaných servisních prohlídek zdarma získáte rovněž prodlouženou záruku. Díky paketu Easy servis na 5 let/100.000 km můžete s motorizací dCi, která má servisní interval 20.000 km/rok, projít až pěti pravidelnými servisními prohlídkami zdarma a ušetřit na nich cca dvacet tisíc korun.