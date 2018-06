Dacia Dokker Van 1.5 dCi Ambiance: První fakta (2. díl)

Každé vozidlo má své klady i některé zápory. V minulém vydání jsme chválili pořizovací částku, ke které se přidává velká užitná hodnota s nákladovým prostorem o objemu 3,3 m

První kilometry

Dacii Dokker jsme přebírali začátkem ledna, kdy se teploty pohybovaly během dne kolem bodu mrazu. Velmi úsporný motor s vysokou účinností obecně nevytváří hodně nevyužitelné energie, ale zkoušený dokker slabě topil i po dvacetiminutové cestě po městě. „To bude tím městem a popojížděním,“ řekli jsme si a vydali se za město.

Zahřívání velkého interiéru vozidla s drátěnou přepážkou mezi prostorem pro posádku a náklad sice probíhalo příjemněji, ale ani po dvaceti minutách jízdy mimo obec jsme si zimní bundu nesundali. Kolečko topení samozřejmě bylo na maximum a ventilátor na dvojce.

Na dálnici v pohodě

Během jízdy rychlostí přes 100 km/h začal do kabiny proudit velmi teplý vzduch. Bylo to dané nejen zahřátím provozní kapaliny na maximum, co dovoloval termostat, ale také vyššími otáčkami motoru a tudíž také vodního čerpadla, které honí chladicí kapalinu také do výměníku topení. Ten u modelu Dokker měří jen 19 x 15,3 cm a je společný pro zážehové i vznětové motory. Průměr vstupního a výstupního otvoru činí 16,6 mm, tudíž průtok kapaliny motoru tímto výměníkem je poněkud závislý na výkonu vodní pumpy a otáček motoru.

Zkusili jsme vyjet na dálnici s vychladlým dokkerem při teplotě kolem bodu mrazu. Po deseti minutách jsme měli v kabině teplo a mohli jet jen v tričku. Jakmile jsme však z dálnice sjeli a motor běžel na volnoběh na výjezdu, hned se v kabině citelně ochladilo. Zvýšili jsme tedy výkon ventilátoru ze dvojky na trojku a bylo nám hej.

Během celého ledna i části února jsme ani jednou neubírali z maxima na kruhovém ovladači topení.

5,5 litru

První tři tisíce kilometrů provázelo mrazivé počasí s denními teplotami lehce nad nulou a studenými starty v rozmezí -5 až -10 °C. K tomu musíme přičíst kvalitní zimní pneumatiky (žádné M+S, ale se symbolem vločky a tří vrcholů) Continental Wintercontact TS 860 s přilnavostí za mokra hodnocené písmenem B a hodnocením valivého odporu podle písmene C.

Vyjeli jsme také na hory, kde na krátkých trasách se studenými starty byl nárok na palivo nejvyšší.

Průměrná spotřeba nafty se navzdory málo příznivým podmínkám ustálila na hodnotě 5,54 l/100 km, což svědčí o skvěle modernizovaném motoru 1.5 dCi před dvěma roky v rámci začátku spojenectví Renaultu a Mercedes-Benzu na užitkových modelech Kangoo/Citan.

Bez AdBlue

Dokker Euro 6 nepotřebuje ke splnění současného emisního požadavku vstřikování močoviny do výfukového traktu a technologii SCR. Pro výrobce to znamená úsporu výrobních nákladů, protože SCR modul vyžaduje nejen nádrž na AdBlue, trubky, vstřikovací modul a rozprašování, ale také vyhřívání. Činidlo totiž při teplotě -11 oC zamrzá, což by bez vyhřívání vedlo k nefunkčnosti systému a unikání velkého množství jedovatých oxidů dusíku do ovzduší.

Dokker používá k potřebnému snížení množství oxidů dusíku katalyzátor. Ten podobně jako filtr pevných částic zachycuje NOx a pak je rozloží díky zvýšené teplotě výfukových plynů vlivem jízdy po dálnici nebo vstřikování zvýšeného množství nafty a její zapálení katalyzátorem. Při krátkých trasách to může znamenat o pár deci zvýšenou spotřebu nafty ve srovnání se systémy SCR. Filtr pevných částic však stejně potřebuje čas od času spálit zachycené saze zvýšenou teplotou výfukových plynů, takže u zkoušeného dokkeru dojde k souběžnému vypálení zachycovače oxidů dusíku i pevných částic, protože tyto jednotky následují ve výfukovém potrubí hned za sebou.

Po ujetí tří tisíc kilometrů jsme také zkontrolovali hladinu motorového oleje, který se stále nacházel na horní rysce. Po pěti tisících kilometrů provedeme kapkovou zkoušku oleje, protože Dacia má předepsaný servisní interval 20:000 km nebo jeden rok. Ve srovnání s užitkovými modely Kangoo a Citan se jedná o poloviční hodnoty, což životnosti výborného turbodieselu ve vozech značky Dacia rozhodně přispěje.

Výbava navíc

Zkoušený furgon se nacházel v bohatší ze dvou úrovní vybavení Access a Ambiance. Navíc se nám zejména v mrazech osvědčil příplatkový Pack Easy jen za 3000 Kč bez DPH, který zahrnoval elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, elektricky ovládaná okna a dálkové zamykání.

Za stejnou cenu nám zpříjemňoval ovládání vozu Pack Modularita s výškově stavitelným volantem i sedadlem řidiče a krytem schránky před spolujezdcem. V tuzemském prostředí bychom nechtěli, aby všichni přes okno viděli, že vozíme v zásuvce před spolujezdcem cennější věci. Nakládku i vykládku předmětů v rámci zkoušek nám ulehčovaly příplatkové levé boční posuvné dveře za pět tisíc korun. Užitkový model značky Dacie obdržel ve srovnání s ostatními značkami za velmi lidovou cenu barevný dotykový displej s kvalitní navigací TomTom, rádiem a přehrávačem hudby z flash disku či přes jack, bluetooth s handsfree a ovládáním pod volantem.