Dakar 2018 – 1. etapa: Loprais pobil favority!

Výrazně úspěšným se stal také Martin Prokop v hodnocení automobilů, který pobil všechny jezdce továrních speciálů značky Peugeot. Spokojený byl rovněž Ondřej Klymčiv, na 32. místě nejlepší český motocyklový jezdec při vstupu na jubilejní Dakar.

„Jelo se mi super, byla to taková „rozehřívačka“. Bylo tam ovšem několik zrádných míst. V neděli pojedeme za auty, trať bude mimořádně rozbitá, takže bude potřeba se hodně koncentrovat a začít pořádně makat. První den se dalo na třiceti kilometrech jen hodně ztratit,“ řekl Klymčiw, který byl loni celkově jedenáctý a letos chce útočit na umístění v elitní desítce.

Účastníci slavné soutěže absolvovali start v Limě a následně se vydali do Pisca. Čekalo je 272 km, z kterých byl jen zlomek (31 kilometrů) měřených. Hned v úvodu se ale jelo čistě v písku a řada jezdců záhy obdržela penalizace za neprojetí kontrolních bodů. Z Čechů to potkalo například motocyklistu Jana Brabce nebo pětinásobného vítěze čtyřkolek Josefa Macháčka, který dostal dvacet minut penalizace. „Neprojel jsem jeden bod. Etapa to byla velice zrádná, cestou mě píchla vosa. Podél tratě je šílené množství diváků, může jich být klidně přes pět set tisíc,“ uvedl Macháček, který je v kategorii devětatřicátý. Nejlepším z Čechů je v této kategorii devátý Tomáš Kubiena.

Hodně nespokojený byl v Limě Stéphaně Peterhansel, který v kategorii automobilů útočí na vítězný hattrick. Majitel celkem třinácti celkových vítězství napříč kategoriemi se dnes nevešel do desítky a na nejrychlejšího Katařana Al-Attiyaha ztratil dvě minuty. „Necítil jsem se dobře, jel jsem jako babka,“ lamentoval Francouz ve věku 52 let, jehož výpadek je prvním překvapením letošního ročníku slavné soutěže.

Druhý den soutěže je naplánovaný na smyčku kolem peruánského Pisca v délce 278 kilometrů, z toho je 267 kilometrů speciálně měřených. Kilometry druhé etapy budou náročné zejména pro navigátory. Automobily by měly startovat výjimečně jako první. Začne se průjezdem kaňony v délce čtyřiceti kilometrů a následovat bude série dun.

Výsledky po 1. etapě

1. Sunderland (Brit./KTM) 20:55; 2. Van Beveren (Fr./) +32s; 3. Quintanilla (Chile/) +55 s; … 32 Klymčiv (ČR/Husqvarna) +5:37; 37. Pabiška (ČR/KTM) +6:19; 46. Engel (ČR/KTM) +8:11; 66. Vlček (ČR/Husqvarna); 84. Veselý (ČR/KTM) 85. Novotná (ČR/Husqvarna); 99. Brabec (ČR/KTM) +24:52; 105. Lhotský (ČR/KTM) +28:30

1. Casale 27:32, 2. Karjakin (Rus./) +1:00; 3. Copetti (Arg.) +2:59; … 9. Kubiena (ČR/IBOS) +5:00; 39. Macháček (ČR/Yamaha) +36:13; 40. Tůma (ČR/Yamaha) +37:38; 45. Roučková (ČR/Yamaha) +48:25.

1. Al-Attiyah (Katar/Toyota) 14:22:00; 2. Ten Brinke (Niz./Toyota) +25s; 3. Fuchs (Peru/Borgward) +34 s; … 10. Prokop (ČR/Ford) +2:04; 48. Vaculík (ČR/Ford) +11:33; 60: Ouředníček (ČR/Ford) +18:23.

1. Loprais (ČR/Tatra) 25:15; 2. Van den Brink (Niz.,ČR/Renault) +22 s; 3. Nikolajev (Rus./Kamaz) + 40 s; … 9. Kolomý +2:25; 15. Macík (ČR/Liaz) +4:03; 25. Šoltys (ČR/Tatra) +17:33.