Dakar 2018 – 11. etapa: Kolomý dojel čtvrtý

Ve středeční etapě čekal na dakarskou kolonu proslulý písek u Fiambaly. Stejně jako v roce 2016 bude startovní pořadí určeno časem z rychlostní zkoušky z předchozího dne a prvních 25 závodníků bylo namícháno napříč všemi kategoriemi. Závodníky v kategorii motorek a čtyřkolek čeká druhá maratónská etapa, takže stráví večer v odděleném bivaku. Automobily a kamiony mají v této etapě servis povolený.

Obrovskou smůlu měla jedna ze dvou Češek na startu. Devadesát kilometrů před cílem upadla na motocyklu jedoucí Gabriela Novotná a zlomila si klíční kost. Etapu i přes nepřízeň osudu úspěšně dojela. V týmu Ondřeje Klymčiwa řeší její návrat do Prahy, kde bude operována.

„Neviděla jsem kámen, který byl v řečišti zahrabaný v písku, a najela do něj,“ popsala Novotná nehodu reportérovi České televize. „Bohužel jsem do něj narazila předním i zadním kolem, takže jsem chvíli jela po předním, ale neustála to a spadla na pravé rameno,“ řekla devětadvacetiletá česká reprezentantka. V emotivním projevu na videu také řekla: „K nešťastné události došlo na zdánlivě nevinném místě. Myslím, že jsem měla na to, abych to dojela. Snad se mi povedlo spoustu lidí přesvědčit, že na to mám a doufám se to povede příští rok,“ dodala Novotná.

Video

Není ovšem jediná, kdo musel odstoupit. Mezi odstoupivšími jezdci uvádějí oficiální stránky soutěže také Milana Engela (KTM), který byl dosud na krásném 24. místě nejlepším českým motocyklovým jezdcem v soutěži. Podle dostupných informací si jezdec týmu Moto Racing Group poranil záda a je na cestě do nemocnice. „Máme prozatím zprávy, že je Milan zraněný, ale víc nevíme. Jsme teď ve spojení s organizátorem a zjišťujeme podrobnosti. Podle posledních informací by nemělo jít o nic vážného,“ uvedli zástupci českého týmu Moto Racing Group na sociální síti.

V 11. etapě skončily také naděje Juana Barredy Borta. Španělský jezdec vyhrál letos tři etapy a musel odstoupit ze druhého místa. Na start etapy se nepostavil ani slovenský jezdec Štefan Svitko, v průběžném pořadí osmý. Jsou však i pozitivní zprávy z trati. Dařilo se jiným českým motorářům. Pozici nejlepšího Čecha převzal Jan Brabec (Yamaha), který si ve srovnání s předchozí etapou polepšil o tři místa, David Pabiška (KTM) o pět a Petr Vlček (Husqvarna) o tři příčky.

Problémy se spojkou řešil Martin Prokop (Ford Raptor F-150) a touto vinou ztratil půldruhé hodiny, ale o osmou příčku v průběžném pořadí naštěstí nepřišel. Pikantní byl v jedenácté etapě souboj trojice továrních peugeotů, kteří v pořadí Francouz Despres, Španěl Sainz a Francouz Peterhansel skončili v etapě na druhém až čtvrtém místě v rozpětí pouhých patnácti sekund. Lídr průběžného pořadí Carlos Sainz ovšem navýšil náskok před druhým obhájcem prvenství Stéphane Petrhanselem na hodinu a několik sekund.

Dvanáctá etapa zavede účastníky soutěže do argentinského Chitecita. Motocykly a čtyřkolky pojedou 722 kilometrů (375 km měřený úsek), auta a kamiony čeká 791 kilometrů (522 km speciálního testu). Dobrá fyzické kondice bude klíčem k úspěchu v tomto druhé části maratonské etapy pro motorkáře a řidiče čtyřkolek. Jejich ruce nebudou ušetřeny stovek zatáček a kamenných úseků, které je potřeba vydržet.

Výsledky v 11. etapě

1. Price (Aus./KTM) 4:01:33; 2. Benavdies (Arg./Honda) +1:38; 3. Meo (Šp./KTM) +6+:31; … 37. Pabiška (ČR/KTM) +1:40:32; 46. Brabec (ČR/Husqvarna) +2:11:26; 57. Vlček +2:41:06; 72. Veselý (ČR/KTM) +3:41:36.

1. Cavigliasso (Arg./Yamaha) 5:20:45; 2. Casale (Chile/Yamaha) +15:14; 3. Šilov (Kazachstán/Ymaha) +34:49; … 15. Macháček (ČR/Yamaha) +1:29:52; 25. Roučková (ČR/Yamaha) +3:51:50; 28: Tůma (ČR/Ymaha) +4:13:38.

1. Ten Brinke, Perin (Niz., Fr./Toyota) 4:10:54; 2. Despres, Castera (Fr./Peugeot) +4:35; 3. Sainz, Cruz (Šp./Peugeot) +4:40; … 18. Prokop, Tománek (ČR/Ford) +1:29:27; 28. Ouředníček, Křípal (ČR/Ford) +2:17:07.

1. Vjazovič (Bělorus./MAZ) 5:41:10; 2. Villagra (Arg./Iveco) +1:24; 3. Sotnikov (Rus./Kamaz) +28:51; 4. Kolomý (ČR/Tatra) +30:24; 11. Macík (ČR/Liaz) +1:45:58.

Pořadí po 11. etapě

1. Walkner (Rak./KTM) 36:33:37; 2. Benavides (Arg./Honda) +32:00; 3. Price (Aus./KTM) +39:17; … 38. Brabec (ČR/Yamaha) +11:34:42; 42. Pabiška (ČR/KTM) +12:08:54; 47. Vlček (ČR/Husqvarna) +15:15:28; 68. Veselý (ČR/KTM) +33:07:32.

1. Casale (Chile/Yamaha) 40:34:52; 2. Gonzales Ferioli (Arg.Yamaha) +1:41:03; 3. Cavigliasso (Arg./Yamaha) +1:42:56 … 13. Macháček (ČR/Yamaha) +10:35:22; 15. Tůma (ČR/Ymaha) +12:58:05; 27. Roučková (ČR/Yamaha) +44:57:44.

1. Sainz, Cruz (Šp./Peugeot 3008 DKR) 36:16:27; 2. Peterhansel, Cotret (Fr./Peugeot 3008 DKR) +1:00:45; 3. Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota) +1:24:02; … 8. Prokop, Tománek (ČR/Ford) +5:53:08; 27. Ouředníček, Křípal (ČR/Ford) +49:13:50.

1. Villagra (Arg./Iveco) 39:49:27; 2. Nikolajev (Rus./Kamaz) +16:07; 3. Vjazovič (Bělorus./MAZ) +3:22:22; … 6. Macík (ČR/Liaz) +5:30:13; 12. Kolomý (ČR/Tatra) +8:58:29.

Výsledky jsou neoficiální.