Dakar 2018 – 6. etapa: Prokop se cpe nahoru  

Šestá etapa zavedla účastníky z Peru do Bolívie a poprvé se závodníci nemuseli potýkat s písečnými dunami. Trasu z Arequipy do La Pazu dlouhou 750 kilometrů tvořily vesměs vysokohorské cesty. Motocyklisté a čtyřkolkáři měli měřený úsek zkrácený z původních 313 na 194 km, úvodní část v nadmořské výšce až 4700 metrů pořadatelé kvůli povětrnostním podmínkám těmto kategoriím zrušili.

Český motocyklový jezdec Ondřej Klymčiw, který měl ve třetí etapě těžký pád, má za sebou další den v nemocnici v peruánské Limě. Ve středu večer ho měli lékaři probudit z umělého spánku, ale to se nakonec o den odkládá. Závodník ještě podstoupí magnetickou rezonanci, ale jinak je jeho stav dobrý.

Nikolajev: Děkuji Kolomému!

Ruský závodník z týmu Kamaz-Master Eduard Nikolajev, jehož auto se převrátilo v páté etapě Rallye Dakar na bok, prohlásil pro tiskovou zprávu týmu, že je velmi vděčný Čechu Martinu Kolomému. Jezdec týmu Tatra Buggyra Racing postavil na kola jeho kamion, který se v dunách převrátil na pravý bok.

Video

„Stalo se to v rozmanitém úseku se zákeřnými dunami. Vypadaly jako mauretánské a velmi kypré. V jedné jsem zařadil zpátečku. Byl tam výčnělek a do něj propadlo kolo. Auto se vychýlilo na stranu. Nemohli jsme samozřejmě dál. Prakticky hned přijel Kolomý a mrkl, že nám pomůže. Jsem mu velmi vděčný, protože na naše chlapce, kteří jeli vzadu, bychom museli čekat déle. Martin nás velmi rychle postavil na kola. Zabralo to asi sedmnáct minut,“ uvedl Nikolajev, který dosud vyhrál tři etapy a stále vede klasifikaci kamionů.

Lhotský po havárii nepokračuje

První závodník z týmu Barth Racing motocyklista Rudolf Lhotský byl nucený ukončit účast na letošní dakarské rallye. Ve včerejší etapě měl totiž pád, po kterém mu pokračování v soutěži nedoporučili doktoři. Statečně se pral s peruánskými dunami. Často o nich prohlašoval, že je to nejtěžší, po čem kdy během jel. Mistr Evropy v mezinárodních dálkových závodech Baja ale nezvládl přejezd dun v páté etapě.

„Stalo se to padesát kilometrů před cílem, když jsem najížděl z duny na dunu. V tom nejnižším místě jsem se podíval do roadbooku, a v tu chvíli mě překvapila díra s jemným pískem feš-feš. Bohužel se mi zavřely řídítka a břichem a já se na ně napíchl,“ popisoval klíčový moment Lhotský, který držel na 91. pozici. „Podle doktorů hrozil nějaký hematom na játrech a vnitřní krvácení, takže mě odvezli do nemocnice. Tam se to sice nepotvrdilo, nicméně si mě nechali na pozorování,“ popisoval těžkosti Lhotský.

Jak je na tom Lhotský v současné době? „Přes půl břicha mám velkou modřinu. Nemůžu se moc hýbat, nadechovat a předklánět. Bolí mě rameno, stehno na noze. Jsem otlučený,“ dodal Lhotský. V současné době řeší, zda se má přesunout do České republiky nebo zůstat do konce s týmem. „Kdyby mi doktoři neoznámili, že musím odjet do nemocnice na pozorování, tak bych třeba ještě v Dakaru pokračoval. Jsem bojovník, nepřijel si stěžovat. Kdyby doktoři oznámili, že mohu jet, tak bych hned pokračoval.“

Podle Lhotského peruánské duny připomínaly měsíční krajinu. „Těžší etapy jsem nikdy nejel. V Peru byly sice nádherné, krásné duny, ale místy to připomínalo měsíční terén – hodně kamení a písku feš-feš,“ popisoval Lhotský zážitky ze třetího Dakaru. V příštím roce by se nejtěžší motoristické soutěže také rád zúčastnil. „S motorkami se však loučím. Příště chci jet na čtyřkolce,“ dodal závodník.

Výsledky v 6. etapě

1. Meo (Fr./KTM) 1:54:10; 2. Benavides (Arg./Honda) +30 s; 3. Price (Aus./KTM) +30 s; … 13. Svitko (Slov./KTM) +4:19; 29. Engel (ČR/KTM) +11:39; 42. Brabec (ČR/Husqvarna) +19:16; 51. Pabiška (ČR/KTM) +23:34; 63. Vlček (ČR/Husqvarna) +33:55; 83. Veselý (ČR/KTM) +49:11; 86. Novotná (ČR/Husqvarna) +55:02.

1. Gonzales Ferioli (Arg./Yamaha) 2:29:06; 2. Copetti (Arg./Yamaha) +1:50; 3 Sanabria Galeano (Paraguay/Yamaha) +2:18; … 14. Macháček (ČR/Yamaha) +11:09; 20. Tůma (ČR/Yamaha) +22:10; 35. Roučková (ČR/Yamaha) +47:16.

1. Sainz, Cruz (Šp./Peugeot 3008 DKR) 2:53:30; 2. Peterhansel, Cotret (Fr./Peugeot 3008 DKR) +4:06; 3. Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota) +5:05; … 9. Prokop, Tománek (ČR/Ford) +12:31; 22. Vaculík, Plechatý (ČR/Ford) +37:57; 34. Ouředníček, Křípal (ČR/Ford) +51:46

Pořadí po 6. etapě

1. Benavides (Arg./Honda) 16:33:20; 2. Van Beveren (Fr./Yamaha) +1:57; 3. Walkner (Rak./KTM) +2:50; … 10. Svitko (Slov./KTM) +29:11; 32. Engel (ČR/KTM) +2:46:27; 53. Brabec (ČR/Yamaha) +5:00:03; 57. Pabiška (ČR/KTM) +5:29:25; 60. Vlček (ČR/Husqvarna) +6:40:52; 82. Veselý (ČR/KTM) +10:36:38; 85. Novotná (ČR/Husqvarna) +12:37:19.

1. Casale (Chile/Yamaha) 17:14:52, 2. Hernandez (Peru/Yamaha) +40:13; 3. Copetti (Arg./Yamaha) +58:37; … 20. Tůma (ČR/Yamaha) +6:37:22; 22. Macháček (ČR/Yamaha) +7:03:15; 37. Roučková (ČR/Yamaha) +28:36:36.

1. Peterhansel, Cotret (Fr./Peugeot 3008 DKR) 16:25:02; 2. Sainz, Cruz (Šp./Peugeot 3008 DKR) +27:10; 3. Ten Brinke (Niz./Toyota) +1:20:16; … 7. Prokop, Tománek (ČR/Ford) +25:52; 29. Vaculík, Plechatý (ČR/Ford) +12:04:52; 37. Ouředníček, Křípal (ČR/Ford) +24:02:09.

Výsledky jsou neoficiální.