Dakar 2018 – 8. etapa: Macík je na bedně

Téměř pět set kilometrů (498 km) měřil test na trase z Uyuni do Tupizy na území Bolívie. Pro Martina Macíka z týmu Big Shock Racing se jednalo o nesmírně úspěšný úsek, protože poprvé v kariéře na Dakaru se probojoval na stupně vítězů v průběžném pořadí. „Rozmanitá etapa nás vedla pískem i bahnem vysoko do hor. Auta tady ztrácela výkon a první oprava nenechala na sebe dlouho čekat. Motor se ozval bohužel zrovna v maratónské etapě. Na vině bylo bahno a voda, která se dostala do elektriky, a nás začalo zlobit turbo. Naštěstí jsme v cíli a v dobrém čase. Až Frantu (závodní kamion) vezmou mechanici do parády, tak bude zase šlapat jako hodinky,“ prohlásil v cíli etapy Macík.

Statečný výkon podal v osmé etapě Dakaru Martin Kolomý. „Hned v úvodu etapy nás začala trápit spojka. Museli jsme to odjet skoro celé bez ní, ale až na pár výletů z trati jsme úspěšně dorazili do cíle. Byl jsem příjemně překvapen, že je z toho páté místo,“ řekl Kolomý. Mechanik Jiří Stross k tomu dodal: „Musím Martina opravdu pochválit, jak si se vším umí poradit. Odjet téměř tři stovky kilometrů bez spojky nedokáže jen tak někdo. Navíc s pátým nejrychlejším časem? Klobouk dolů.“

V hodnocení automobilů vyhrál tovární jezdec Peugeotu Stéphane Peterhansel. Francouzský rekordman v počtu vítězství si po sobotní velké ztrátě lehce spravil chuť druhým etapovým prvenstvím v jubilejním ročníku. Průběžné vedení udržel jeho týmový kolega z Peugeotu Španěl Carlos Sainz.

Desátý dojel Martin Prokop a k nedělní etapě řekl: „Máme za sebou maratonskou etapu, to znamená dvě erzety v kuse. V neděli to bylo pět set kilometrů a trvalo nám to šest hodin. Jeli jsme dlouho za Kubou Przygonskim, ale ujel nám a my se dvakrát ztratili. Vinou toho nás předjel Al-Qassimi a tři sta kiláků jel jako šnek, nám navíc nešel sentinel (zvuková signalizace), ale osmdesát kilometrů před cílem udělal na odbočce chybu. Už abychom klesali z těch vysokých nadmořských výšek. Už mě to dost vyčerpává,“ zhodnotil Prokop etapu.

V kategorii vybojoval druhý etapový triumf Francouz Antonie Meo, dál vede jeho krajan Adrien van Beveren, ale už jen o 22 sekund před Argentincem Kevinem Benavidesem. Nejlepší Čech Milan Engel zajel v neděli pětadvacátý a celkově si vylepšil pozici o jednu příčku na 28. místo.

V pondělí se na Rallye Dakar nebude závodit. Pořadatelé 40. ročníku kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám a částečně zaplaveným cestám devátou etapu zrušili. „Pondělní etapa je zrušena. Navíc se očekávají další bouřky a to nejsou nejlepší podmínky, takže nebudeme podstupovat žádné riziko,“ řekl agentuře AFP sportovní ředitel závodu Marc Coma, který na Rallye Dakar pětkrát ovládl kategorii motocyklů.

Soutěžící měli v pondělí absolvovat celkem 754 kilometrů včetně 242 kilometrů dlouhé rychlostní zkoušky se startem v bolivijské Tupize a cílem v argentinské Saltě. Bivak v Tupize je ale podle informací z Bolívie pod vodou a kvůli poškozenému mostu budou muset pořadatelé připravit alternativní trasu pro přesun konvoje účastníků do Argentiny.

Výsledky v 8. etapě

1. Meo (Fr./KTM) 5:24:01; 2. Brabec (USA/Honda) +1:08; 3. Price (Aus./KTM) +2:45; … 5. Svitko (Slov./KTM) +6:45; 25. Engel (ČR/KTM) +31:35; 34. Brabec (ČR/Husqvarna) +49:18; 45. Pabiška (ČR/KTM) +1:23:43; 56. Vlček (ČR/Husqvarna) +1:45:03; 79. Veselý (ČR/KTM) +2:48:31; 90. Novotná (ČR/Husqvarna) +3:08:11.

1. Vitse (Fr./Yamaha) 6:52:32; 2. Mederos (Braz./Yamaha) +3:27; 3. Casale (Chile/Yamaha) +5:20; … 12. Macháček (ČR/Yamaha) +38:33; 15. Tůma (ČR/Yamaha) +58:19; 29. Roučková (ČR/Yamaha) +2:31:22.

1. Peterhansel, Cotret (Fr./Peugeot 3008 DKR) 5:15:18; 2. Despres, Castera (Fr./Peugeot 3008 DKR) +49 s; 3. Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota) +2:12; … 10. Prokop, Tománek (ČR/Ford) +27:55; 36. Ouředníček, Křípal (ČR/Ford) +2:44:46.

1. Sotnikov (Rus./Kamaz) 4:23:32; 2. Villagra (Arg./Iveco) +5:11; 3. Mardějev (Rus./Kamaz) +6:28; … 5. Kolomý (ČR/Tatra) +12:11; 5. Macík (ČR/Liaz) +22:23; 12. Šoltys (ČR/Tatra) +53:13.

Pořadí po 8. etapě

1. Van Beveren (Fr./Yamaha) 27:22:03; 2. Benavides (Arg./Honda) +22 s; 3. Walkner (Rak./KTM) +6:34; … 7. Svitko (Slov./KTM) +31:55; 28. Engel (ČR/KTM) +4:01:26; 40. Brabec (ČR/Yamaha) +6:44:55; 49. Pabiška (ČR/KTM) +8:48:11; 54. Vlček (ČR/Husqvarna) +10:51:23; 76. Veselý (ČR/KTM) +18:12:48; 80. Novotná (ČR/Husqvarna) +20:25:03.

1. Casale (Chile/Yamaha) 33:53:03, 2. Gonzales Ferioli (Arg./Yamaha) +1:45:20; 3. Cavigliasso (Arg./Yamaha) +1:49:19; … 13. Tůma (ČR/Yamaha) +8:08:05; 13. Macháček (ČR/Yamaha) +8:26:10; 29. Roučková (ČR/Yamaha) +34:14:29.

1. Sainz, Cruz (Šp./Peugeot 3008 DKR) +27:04:00; 2. Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota) +1:06:37; 3. Peterhansel, Cotret (Fr./Peugeot 3008 DKR) +1:13:42; … 7 Prokop, Tománek (ČR/Ford) +2:43:30; 36. Ouředníček, Křípal (ČR/Ford) +45:05:24.

1. Nikolajev (Rus./Kamaz) 28:15:06; 2. Villagra (Arg./Iveco) +46:25; 3. Macík (Liaz) +3:29:25; … 10. Šoltys (ČR/Tatra) +7:20:33; 12. Kolomý (ČR/Tatra) +8:39:36.

Výsledky jsou neoficiální.