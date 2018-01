Pro české fanoušky je nejpodstatnější informace, že Ondřej Klymčiw se po operaci probouzí z umělého spánku. Český motocyklový jezdec měl ve třetí etapě těžký pád. Zlomil si dva bederní obratle a utrpěl těžké pohmoždění plic. V nemocnici v peruánské Limě podstoupil lékařský zákrok.

Po operaci byl český dakarský závodník udržován v umělém spánku a v plánu bylo ho probudit až ve středu. Nicméně lékaři začali během neděle ubírat anestetika a v pondělí se začal Ondra probouzet. „Nechci nic zakřiknout, ale jsme na dobré cestě. Ondra dýchá sám a začíná se probouzet, komunikuje. Ještě není úplně vzhůru, ale reaguje. Ptal se, kde má telefon, takže jsem ho musela hned naštvat, protože ho nemá, zase ho ztratil," to byla radostná slova Ondrovy manželky Terezy, která je s ním v nemocnici.

V bivaku nechali členové týmu Klymčiw Racing podepsat Ondrovi jeho přilbu od jezdců, novinářů i mechaniků. Můžete se o tom přesvědčit i v přiložené fotogalerii. Ochotně připojil svůj autogram také Australan Toby Price, tovární jezdec KTM a eso motocyklové kategorie.

U Buggyry se pracovalo

Tým Tatra Buggyra Racing tak využil původně neplánovaný volný den k přípravě závodních speciálů na závěrečnou část Dakaru. „Organizátoři nám v neděli oznámili, že devátou etapu ruší. V Tupize byl bivak úplně pod vodou, do kterého nás nepustili. Navíc na cestě do Salty byl prý zaplavený most. Po příjezdu kluků jsme došli k závěru, že vyrazíme po alternativní cestě rovnou do Argentiny,“ líčil situaci inženýr Robin Dolejš.

Tým vyrazil na argentinské území. „Kolem sedmé ráno dorazil kompletní do bivaku v Saltě. Očividně jako jedni z prvních, protože málo komu se chtělo jet přes noc, takže se bivak začínal naplňovat až později,“ komentoval příjezd týmu manažer Jan Kalivoda. „Jelikož nám vznikl kvůli zrušené etapě „volný den“, tak mechanici chystají auta na závěrečnou část Dakaru. Po technických problémech z posledních etap je co spravovat. Naštěstí svítí sluníčko a teploty se pohybují okolo třiceti stupňů, což je na práci mnohem příjemnější než teploty kolem nuly a bahno,“ říkal Kalivoda. Zázemí v Saltě si pochvaluje. „Tento bivak patří vždy k tomu nejlepšímu na celém Dakaru. Teče tu totiž teplá voda, jsou zde normální sprchy a klasické WC, takže si každý užívá pořádné hygieny,“ dodal.

Posádky tak po 500 kilometrech z osmé etapy absolvovali ještě tentýž den dalších 500 kilometrů na přejezdu. „Bylo to trochu náročnější, ale správné rozhodnutí. Jeli jsme přes noc, nad ránem už byli v bivaku v Saltě, takže kluci pak měli celý den na to, aby servisovali auta, která byla z posledních etap trochu pochroumaná,“ říkal pilot týmu Martin Kolomý, který se na závěrečnou část Dakaru těší. „V Argentině nás čeká zase písek a nějaké duny, takže tam ta ztráta půjde stáhnout zase o něco lépe, snad se nám to povede,“ dodal.

Co přijde dál? Fiambalské peklo.

V pondělí se na Dakaru nezávodilo. Po dojezdu do cíle osmé etapy, ve které se Martin Macík se svou posádkou probojoval na výborné třetí místo mezi kamiony, se dakarská karavana přesunula z Bolívie do Argentiny a zakotvila v Saltě.

Týmy tak věnovaly volný den práci na svých závodních speciálech, které po maratonských etapách nebyly právě v nejlepší kondici. „Do Salty jsme přijeli ve čtyři ráno. Vyspali se asi tři hodinky a kluci mechanici se hned pustili do oprav. Je trochu znát únava. Je to pochopitelné, vždyť máme za sebou přes tisíc kilometrů, závodních i přejezdových,“ vypráví Martin Macík, pilot týmu Big Shock Racing.

Navigátor František Tomášek ho doplňuje: „Snažíme si připravit všechno potřebné pro zbytek závodu. Je dost možné, že největší peklo máme teprve před sebou. A také doufáme, že další etapy už se nebudou rušit ani zkracovat.“ doplňuje. Jen motocyklový jezdec Jan Brabec ocenil další nečekanou příležitost trochu se vyspat před zbývajícími pěti etapami.

A co tedy na závodníky čeká? „Dostáváme do velmi teplých částí provincie Catamarca, kde budou kombinované tratě, hory, kamení. Čekají nás obávané belénské a fiambalské písky. To je peklo na zemi, kde je v poušti 55 stupňů. Motorkáři mívají problémy, protože se jim vaří benzín v nádržích. Je to velmi náročný písečný terén pro posádku i pro techniku,“ vysvětluje Martin Pabiška, manažer týmu Big Shock Racing a bratr motocyklového závodníka Davida Pabišky.

Dá se tedy předpokládat, že průjezd následující částí závodu opět proseje závodní pole. Tento odhad potvrzuje i Martin Macík, který má ještě v živé paměti zážitky, které se svou posádkou získal, když v předešlých ročnících v rozžhavené poušti musel měnit pneumatiku. „To bych nikomu nepřál. Když máte v padesáti stupních, navlečený do kombinézy, měnit kolo, které váží přes metrák, to se dost zapotíte,“ vzpomíná Macík.

I přes neplánované změny v dakarském dobrodružství však v týmu Big Shock Racing panuje dobrá nálada, všichni jsou spokojeni s aktuálním vývojem soutěže a těší se na nové zážitky, které přinesou následující dny.