Dakar 2018: Kolomý zaznamenal „hattrick“!

V soutěži zůstávají z českých zástupců čtyři motocykloví jezdci, tři na čtyřkolkách, dvě posádky v automobilech a tři s kamiony.

Šoltys 36 hodin nespal

Martin Kolomý zažil před startem dvanácté etapy dramatické chvíle, když se do poslední chvíle nevědělo, zda vůbec odstartuje. „Den byl hodně zajímavý, protože když jsem se probudil, tak jsem zjistil, že kluci měnili zadní nápravu. Chtěl bych poděkovat všem mechanikům a klukům z Adrie. Včera, někde v řečišti jsem vzal kamenem obal diferenciálu a srazil jsem ho až na rozvodový kola a měli jsme strach s tím pokračovat. Honza Kalivoda v noci udělal dohodu s „Adriákama“, že mi poskytnou svou nápravu, za co jim ještě jednou moc poděkuji,“ vzpomínal Kolomý na dramatické chvíle před startem čtvrteční speciály.

Tu nakonec proletěl s druhým nejrychlejším časem a dlouho bojoval o letošní premiérové etapové vítězství s Holanďanem Van Genugtenem. „Etapa byla hodně v kamení a dost těžká. Měli jsme tam dva defekty, což nás zase o něco zdrželo. První půlka byla nádherná, rychlá, v té druhé už to bylo horší. Předjeli jsme všechny kamiony a dělali si trasu sami, po osobákách. To je vždycky nepříjemný, protože auta mají užší šířku stopy a my se tím museli prodírat. Tam jsme také roztrhli dvakrát gumu. Je z toho druhý flek, jsem spokojenej a hlavně rád, že auto funguje a drží. Tatra je nesmrtelný auto a věřím, že mě doveze až do cíle,“ hodnotil dvanáctou etapu Kolomý.

kolo Martin Šoltys má za sebou nejtěžší část letošního Dakaru, když přes třicet šest hodin nezamhouřil oko. „Bylo to hodně těžký, protože jsme vůbec nespali. Ve středu jsme začali v 8 hodin ráno a ve čtvrtek večer v osm se vrátili, takže nějakých 36 hodin za volantem, docela masakr. Tatra fungovala perfektně, cesta byla také dobrá, až na začátek, tam to bylo celkem rozbitý. Akorát jsme včera během té krátké doby v bivaku nestačili opravit interkom, takže jsme jeli zase bez něj a dorozumívali se různýma posunkama, ale auto je v cíli, takže dobrý,“ popisoval náročné chvíle Martin Šoltys. „Jsem unavenej jako prase,“ dodal se smíchem.

„Je to drsnější než obvykle. Myslím, že pořadatelé nářky využili k tomu, že nám to teď dávají sežrat, ale mně se to líbí. Ta trať je nádherná, je to i dobře zpracovaný, roadbooky jsou perfektní. Trať je náročná, jde to hodně za sebou, prostě jako na pravém Dakaru, takhle to asi má být,“ hodnotil závod unavený veterán Josef Kalina a dodal: „Přiznám se, že dopoledne jsem byl hodně ospalej a dokonce si i klimbnul v autě, když byl rovnější úsek. Potom kupodivu tu druhou půlku jsem docela ožil a asi po osmačtyřiceti hodinách závodění jsem docela čilej,“ dodal.

Prokop dostal penalizaci

Extrémně náročný Dakar 2018 připravil ve čtvrteční etapě na posádky nejdelší letošní měřený úsek v délce 523 kilometrů. Martin Prokop navigátorem Janem Tománkem zvládli jeho nástrahy s jediným zaváháním v podobě minutého kontrolního bodu a i přes hodinovou penalizaci, únavu a opotřebování techniky i posádky jsou stále na skvělém osmém místě celkové klasifikace. Pilot Fordu Raptor F-150 Evo z jihlavských dílen MP Sports popsal dvanáctou etapu následovně:

„Startovali jsme do nejdelší etapy s plánem jet co nejvíc vyrovnaně, netlačit na pilu a hlavně projet všechny řečiště bez bloudění a kamenné pole bez defektů. Trať byla naprosto destruktivní jak pro auta, tak pro posádky. Bohužel argentinské etapy nabídly jen utrpení v podobě nekonečných úseků v rozbitém terénu, kde není moc prostor na techniku jízdy, spíš jde o to, jak kdo zariskuje poškození auta. První část se jela v rozlehlých řečištích, které byly buď plné kamenů, kde hrozil defekt a poničení auta, nebo plné vody a bahna, takže hrozilo zapadnutí. Bohužel v jednom rozbahněném úseku jsme udělali nejspíš chybu v navigaci a minuli waypoint. Skrz rozvodněnou řeku se vrátit nedalo. Pokračovali jsme dál s tím, že to následně vyšetříme s organizátorem, ale hodinová penalizace nás již neminula.

Během krátké neutralizace byl povolen servis, takže mechanici mohli zkontrolovat, co jsme všechno na kamenitých úsecích zničili. Naštěstí nic co bychom museli hned měnit. Teď po etapě v bivaku je toho na výměnu dost.

Druhý úsek super dlouhé etapy se táhnul skoro celé odpoledne. Byla to hodně pomalá trať, převážně v písku a nebyly tam ani dva metry rovné cesty. Auto bylo neustále ve vzduchu a kopalo na všechny strany. Součástí byl i úsek, který známe už z minulosti, je to asi čtyřicet kilometrů dlouhá rovina plná velbloudích hrbů, která vždycky svědomitě prověří hlavně psychickou odolnost posádky. O fyzické bolesti už po těch dnech v těžkém terénu nemá smysl mluvit.

My jsme si to zpestřili technickou komplikací, protože nám odešly zadní tlumiče. Jeden vytekl úplně a ostatní se přehřály a tak jsme neustále chodili zadkem až na zem. Když už nám po několikáté necvakla jen bederní páteř, ale i krční, rozhodl jsem se zvolnit a dotáhnout to v klidu do cíle. Posledních třicet kilometrů bylo jako v kamenolomu a to už jsem viděl všechny čerty. Ale zvládli jsme to a frčíme dál i s podporou skvělých fanoušků. Soupeř za námi se nám po penalizaci výrazně přiblížil, takže si to musíme ohlídat.

Macík na hranici možností

Nejlepší český jezdec v poli kamionů Martin Macík statečně bojuje s nástrahami nejnáročnějšího motoristického závodu na světě, Rallye Dakar. V letošním ročníku legendární soutěže se posádce týmu Big Shock Racing staví do cesty tolik smolných náhod, že by to vydalo na knihu. I přesto je stále na výborné 7. příčce. Posádka Martin Macík, František Tomášek a Michal Mrkva jsou neuvěřitelní bojovníci a všechna protivenství zdolávají obrovským odhodláním, fyzickými výkony na hranici možností a humorem, občas velmi černým. Ve dvanácté etapě tomu nebylo jinak. Po skvěle rozjeté první části etapy, ve které se posádka žluté liazky držela kolem 3. místa, přišla další rána. „Nádherná etapa, hodně technická, takové máme rádi a býváme na nich rychlí. Všechno fungovalo, projížděli jsme řečiště jako o závod. Pak jsme přijeli do hor a auto začalo trochu vařit. Začala nám unikat voda z chladiče, který se v náročném terénu prorazil. Díra byla tak veliká, že ani během neutralizace mezi částmi etapy jsme nebyli schopni ji opravit. Takže každých 10 až 20 kilometrů jsme museli zastavovat a doplňovat vodu. Bylo jí obrovské množství, takže jsme si ji museli brát od místních. Kabina byla kanystrů a pet lahví, lítaly nám všude. A tak jsme dojeli až do cíle,“ líčí navigátor František Tomášek.

Posádka ztratila cenný čas, ale i přes komplikace s chladičem, dojela etapu na dobrém 14. místě a celkově drží skvělou sedmou pozici. Franta zůstává nejúspěšnějším kamionem v českých barvách. „Je to nejšílenější a nejnáročnější Dakar ze všech, které jsme zažili. Cítíme se už strašně unavení, přehřátí, nevyspalí. Za poslední dny jsme zavřeli oči na pár hodin. Hlavně mechanik Michal Mrkva má brutální spánkový deficit. Je to tu drsné fyzicky i psychicky. Ale do cíle Frantu dotlačíme, i kdyby trakaře padaly,“ vzkazuje Martin Macík.

Pro dokreslení situace dodává: „Kdo to nezažil, nedokáže si to vůbec představit. Ve čtvrtek jsem usnul, když jsme stáli na startu do druhé části etapy. Kluci mě vzbudili, já popojel další tři metry a usnul znova. V autě trávíme v děsném vedru nacpaní v kombinézách celý den. Zima, vedro, dehydratace, kašel. Fakt drsný! Někdy bych to chtěl sledovat z té strany od novinářů nebo diváků. Připadáme si jako komiksové postavičky, které zdolávají jeden nemožný úkol za druhým.“

Týmový kolega z Big Shock Racing Jan Brabec, který v poli motocyklů parkuje na 40. pozici a aktuálně je nejlepším českým jezdcem, se pouze přesunul do dalšího bivaku. Pro nepřízeň počasí byla totiž čtvrteční etapa pro motocykly a čtyřkolky zrušena. Samozřejmě užíval cenné chvíle zaslouženého odpočinku před posledními boji.

Masakr v závěrečných etapách

Závodníci z týmu Barth Racing mají před sebou poslední dvě etapy na Dakarské rallye. Náročnost a nástrahy argentinského terénu nepolevují. Naopak! „Očekávám, že to bude masakr až do konce. Poslední dny rozhodně lehké nebudou,“ předpokládal David Pabiška, 43. jezdec celkového pořadí. „V minulém roce si vzal pořadatel k srdci naše připomínky o tom, že jsou etapy snadné. Teď si nás vychutnává,“ doplnil Josef Macháček, který drží v průběžném pořadí 13. místo. Zdeněk Tůma je na patnácté příčce. Soutěž končí v sobotu.

Páteční etapa bude podle informací Barth Racing upravená. Motorkáři a jezdci na čtyřkolce pojedou po stejné trase jako závodní vozy. Důvodem jsou rozbahněné úseky na trase, celkem bude na motocyklové jezdce čekat téměř 1000 kilometrů.

Organizátoři Rallye Dakar se rozhodli už čtvrteční 12. etapu pro motocykly a čtyřkolky zrušit. Oficiálním důvodem bylo špatné počasí v oblasti Fiambalá. „Jedním z důvodů také bylo, že jsme v předešlé etapě startovali po autech a kamionech, a rozjetou trať nezvládlo plno jezdců. Dost lidí si na to stěžovalo, do bivaku dojížděli velice unavení,“ vykreslil situaci Josef Macháček, šedesátiletý jezdec na čtyřkolce. Do San Juanu tak motorkáři a čtyřkolkáři včera pouze přejeli, což řada z nich uvítala.

„Myslím, že to pořadatelé s tou náročností v letošním roce přetáhli,“ dodal David Pabiška z týmu Barth Racing. „V cíli jedenácté etapy jsem si všiml, že startovní pole je hodně pobité. Únava je vidět na každém druhém, v bivaku scházelo během večeře hodně motorkářů. Ani nevím, kolik jich celkem odstoupilo.“ Největší překážkou je v Argentině písek s velbloudí trávou. „To místo u Fiambaly byla past. Pořadatelé chodili jak hromádka neštěstí, když zpozorovali, jak se tam topíme. Možná proto se ve čtvrtek nejelo,“ myslí si Pabiška.

Pozici nejlepšího českého jezdce v kategorii čtyřkolek ztratil Zdeněk Tůma, který hodlal atakovat nejlepší desítku. Dvouhodinou ztrátu nabral kvůli komplikaci s baterií. „Už před startovní lajnou nešla čtyřkolka nastartovat. Musel jsem zavolat asistenci, mechanika. Zkoušel nastartovat přes kabely, ale nešlo to. Strávil jsem tam přes dvě hodiny. Pak bylo nutné zařadit se mezi poslední kamiony a trať byla strašně náročná,“ popisoval Tůma, který je v současné době na 15. pozici.

Také dnes se vyjede Josef Macháček do písečných dun, tentokrát v okolí San Juanu. To je proslulé velkým územím feš-feše. Macháček je bude zdolávat s nachlazením. „Od začátku mě trochu bolí v krku, mám tam takový knedlík. Rozhodně nejsem sám. Do toho se ještě přidává prach, který tady nadýcháme. Ale není to nic, co by mělo ovlivňovat výsledky,“ tvrdil Macháček, který na nejlepší desítku nepomýšlí. „Na výsledky se vůbec nedívám. Jestli dorazím na rampu, tak pak si teprve tam ověřím, kolikátý jsem skončil.“

To David Pabiška se soustředí na to, aby uhájil třetí místo v kategorii pro jezdce v maratonské třídě na produkčních motocyklech. „Mám tam náskok dvě hodiny. Když pojedu s rozumem, měl bych tuto příčku vybojovat,“ dodal Pabiška. Zpět v České republice je už posádka týmu Barth Racing Boris Vaculík a Martin Plechatý, který museli z dakarské rallye odstoupit. Stejně jako po nepříjemném pádu další člen týmu, motocyklista Rudolf Lhotský.

Dakar každý den

Tomáš Ouředníček a David Křípal dojeli do cíle 12. etapy Rallye Dakar mezi městy Chilecito a San Juan na 32. místě a v celkové klasifikaci jim nyní náleží 33. příčka. Na Dakaru každý den představuje závod sám o sobě. Bez ohledu na to, jak blízko je cíl, může se kdykoliv na cestě objevit nějaká překážka. Jako například kámen skrytý v písku, který 12. závodní den potrápil Tomáše s Davidem.

„Ráno začalo velmi brzy, jen po třech hodinách spánku, a stejně jako včera mechanici do té doby pracovali na autě. Jen třicet kilometrů po startu jsme do něčeho narazili a následky byly děsivé. Poškození ramene zadního kola a nápravy. David se to pokusil spravit a Mathias Behringer opravu dokončil. Po dalších dvaceti kilometrech jsme v kamenitém horském terénu přišli o další minuty a později zapadli v prašném písku zvaném feš-feš. Opět nás zachránil Mathias Begringer. Pak jsme už pokračovali s nejvyšší opatrností, abychom se vyhnuli dalším problémům. Navigace byla poměrně těžká, ale David odvedl skvělou práci,“ shrnul 12. etapu Tomáš Ouředníček.