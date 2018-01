Dakar 2018: Novotná zraněna

Problémy s elektronikou měl v celkové 10. etapě Martin Prokop, a díky tomu klesl mezi automobily z průběžného sedmého místo na osmé. Martin Kolomý zase převrátil svůj kamión na bok a etapu označil jako peklo na zemi. Ztratil i Martin Macík, jenž se propadl na šestou příčku.

Největší smůlu však měla jedna ze dvou Češek na startu. Osmdesát kilometrů před cílem upadla na motocyklu jedoucí Gabriela Novotná a zlomila si klíční kost. Etapou i přes nepřízeň osudu úspěšně dojela. V týmu Ondřeje Klymčiwa nyní řeší její návrat do Prahy, kde bude operována. "Asi 90 kilometrů před cílem jsem neviděla kámen, který byl v řečišti zahrabaný v písku, a najela jsem do něj," popsala Novotná nehodu reportérovi České televize. "Bohužel jsem do něj narazila předním i zadním kolem, takže jsem chvíli jela po předním, ale neustála jsem to a spadla na rameno," řekla devětadvacetiletá česká reprezentantka.

Prokop zastavil na trati před prvním kontrolním bodem a musel řešit problémy svého fordu. Díky pomoci Tomáše Ouředníčka, který jej dotáhl na kontrolní stanoviště, kde mu mechanici opravili porouchaný alternátor, již poté opět držel krok s nejrychlejšími. V průběžném pořadí jej předstihl Chálid Al Quassimi ze Spojených arabských emirátů, na kterého nyní Prokop ztrácí 1:26 hodiny. V čele je i nadále tovární jezdec Peugeotu Španěl Carlos Sainz, jenž má na druhého Peterhansela náskok 50 minut.

Peklo na zemi!

Po zrušené deváté etapě se posádky vydaly zpátky do akce. Čekala na ně podle organizátorů nejtěžší etapa druhé poloviny Rallye Dakar ze Salty do města Belén. Oba jezdci týmu Tatra Buggyra Racing náročnou etapu spíše protrpěli. I přes ji dokončili Martinové Kolomý se Šoltysem v první desítce.

„Letošní ročník ukazuje, jak si pořadatelé dali opravdu záležet, aby byl náročný a myslím si, že prověřuje techniku do extrému. Naštěstí máme obě auta v cíli. Martin Šoltys zajel zase skvěle, dostal se do top 10. Na autě Martina Kolomého bude opravdu hodně práce, domnívám se, že mechanici mají do rána o zábavu postaráno,“ hodnotil náročnost manažer týmu Jan Kalivoda.

Martin Šoltys se probojoval po druhé na Rallye Dakar do nejlepší desítky, když dojel na devátém místě. Byl to vůbec nejlepší výsledek pro české barvy v desáté etapě. „Příšerně dlouhý den! Vyráželi jsme ráno v osm hodin a vrátili se v deset večer. První část ještě šla, ta byla dobrá. Start druhé části byl také pěkný, jeli jsme řečištěm a utíkalo to. Pak nás ovšem čekaly takové „dunky“ metr vysoký, to bylo nahoru, dolů asi padesát kilometrů. Zdálo se to nekonečný, bolelo to. Říkal jsem, co vydrží dýl, jestli tělo nebo auto. Asi šest kilometrů před cílem jsme smolně prorazili pneumatiku, tam jsme se trochu zdrželi, ale do cíle jsme dorazili. Díky bohu,“ hodnotil desátou etapu Martin Šoltys.

Pro Martina Kolomého byly podle jeho,slov opravdový očistec. „Desátá etapa byla doslova peklo na zemi. Po čtyřiceti kilometrech jsme leželi na boku, pak strašný rozbíječky, že auto dostávalo takovej záhul, až jsem nevěřil, že to vydrží. Na kola nás nejdříve stavěl kamaz, ale utrhl lano, tak mě postavil Maz. Posledních sto kilometrů nám odešla zadní náprava, takže jsme jeli jenom na přední pohon. Doufám, že je to na mě vidět, protože dneska to byl opravdu očistec,“ líčil komplikace z desáté etapy Kolomý. „Vůbec jsem nevěřil, že v dunách se dá jet jen na přední náhon. Ale podařilo se nám dojet do cíle, tak asi jo,“ zasmál se udivený Kolomý, který se v průběžném pořadí posunul na třinácté místo.

Navigátor Rostislav Plný měl po úterní etapě naprosto vyřvaný hlas. „Den byl suverénně nejhorší z celého Dakaru. Jak náročností terénu, tak jsme měli zase nějaký technický problémy. Od prvních kilometrů mně přestal fungovat interkom, takže jsem musel v autě doslova řvát, aby mě bylo slyšet. Spadli jsme na bok, odešla nám zadní náprava, nabrali jsme nějakou ztrátu a dojížděli jsme po tmě, což bylo strašně náročný na navigaci, protože ty orientační body nebyly vidět. Zaplať pánbůh, že jsme v cíli. Mám toho dneska dost,“ řekl na konci náročné český navigátor.

Velbloudí tráva jezdce naklepávala

První etapa v Argentině byla pro závodníky z týmu Barth Racing náročnou jízdou ve vyschlých řečištích a pískových planinách s nepříjemnou velbloudí trávou. Nejlépe si s desátou etapou Dakarské rallye poradil Zdeněk Tůma, který dojel desátý. V celkovém hodnocení drží čtyřkolkář 11. místo. O příčku hůře skončil v cíli jeho týmový kolega Josef Macháček. Několik desítek minut ztratil motocyklista David Pabiška, když pomáhal na trati Janu Brabcovi, kterému došlo palivo. „Šlo o kamaráda, musel jsem ho dostat do cíle,“ tvrdil Pabiška, který v průběžném pořadí drží 47. příčku. David Pabiška se musel vracet několik kilometrů pro jeden vynechaný průjezdný bod. Nebyl však sám… „Bylo tam hodně jezdců a zmatek. Sedm kilometrů před cílem jsem narazil na Jana Brabce, dalšího závodníka. Stál tam bez benzínu, koukal smutně. Musel jsem mu pomoct, jsme přece kamarádi,“ popisoval Pabiška, který českého jezdce nejdříve zkoušel dostat do cíle na laně. „To se nám ale v tom řečišti nedařilo. Jednou dokonce spadl. Už jsme se připravovali na to, že budeme muset palivo z mé motorky přehazovat do jeho stroje pusou. Pak jsem ale u sebe našel PET lahev. To byla obrovská klika.“

Podobnou proceduru absolvovali oba ještě padesát metrů před tankovacím bodem. „Brabcovi opět došlo palivo. Nabral jsem ztrátu asi dvacet minut, ale musel jsem to udělat. Druhou částí rychlostí zkoušky jsem už projel rychle. Dal jsem do toho veškerou bolest ramen, jel na plný plyn,“ tvrdil Pabiška, který do cíle dorazil na 45. pozici.

Na trase do Belénu měl problémy také Zdeněk Tůma. Dosud nejlepší český jezdec na čtyřkolce na letošní dakarské rallye musel během desáté etapy zastavit a opravovat svůj stroj. „Odešlo sání a nejelo to. Oprava byla naštěstí vcelku jednoduchá. Bohužel mě předjely čtyřkolky, na které jsem měl náskok,“ dodal Tůma, jehož cílem je dostat se do první desítky kategorie. Zatím je na jedenácté příčce. „Určitě o to budu ještě bojovat,“ vyhlásil Tůma.

Náročné pisty překvapily Josefa Macháčka, který etapu dokončil jedenáctý. „V této oblasti v Argentině já už dlouho nebyl, na předešlých ročnících jsem totiž vždycky vypadl. Kdybych tušil, co mě tady čeká, tak bych na Dakarskou rallye snad ani nejel. Na takhle těžké etapy jsem se letos nepřipravil,“ hlásil Macháček, pětinásobný vítěz nejtěžší motoristické soutěže. „Čekaly nás nepříjemné výjezdy, kde je měkký písek prorostlý trávou. V takové míře to nikde jinde nenajdete.“

Jízda po takovém terénu je podle Macháčka ubíjející. „Nedá se tam jet rychle, neustále nás to nakopává ze sedačky, na ruce je to fyzicky velice náročné. Velbloudí tráva nás prostě naklepává jako řízky,“ doplnil šedesátiletý závodník.

Ouředníček konečně závodí

Po bolivijské noční můře přinesla první etapa na argentinské půdě Tomáši Ouředníčkovi a Davidovi Křípalovi konečně závodní den bez nechtěných „dobrodružství“. To se odrazilo ve výsledcích. Desátou etapu mezi Saltou a Belénem dokázali zdolat ve 25. nejrychlejším čase. Jde o jejich nejlepší letošní výsledek, který jim zajistil 32. místo v celkovém hodnocení.

Po chladném podnebí v Bolívii nastal čas na změnu klimatu i terénu. První argentinská etapa se odehrávala ve znamení dun, při teplotě 40 °C ve stínu a 50 až 60 °C v kabině. Za těchto podmínek se Tomáši a Davidovi povedl fantastický výsledek.

Tomáš Ouředníček byl s etapou nadmíru spokojený: „Etapa byla těžká a nevyzpytatelná, ale auto dnes jelo jako ve snu. Technici konečně přišli na původní příčinu všech předchozích problémů, kterou byla vadná lambda sonda.

V první z dnešních dvou rychlostních zkoušek jsme narazili na Martina Prokopa, kterému se rozbil alternátor a zůstal stát zhruba pět kilometrů od prvního kontrolního bodu. Dotáhli jsme ho k prvnímu bodu, pokračovali dál a pomáhali posádce Can-Amu. Potom jsme se ještě pokoušeli pomoct našemu týmovému kolegovi Henniemu, který zapadl, ale zapadli taky a ztratili několik minut.

Hluboký písek byl dost záludný a autu dal také zabrat. Ale nejhorší bylo jet posledních šedesát kilometrů po tmě. Myslím si, že není úplně fér, nechat tak náročnou část rychlostky na večer! Většina týmů si také užila noční závod.

Mohli jsme mít ještě lepší výsledek, ale i tak panuje spokojenost. Máme lepší startovní pozici pro etapu do Fiambaley. Závod nás teď nesmírně baví, když auto jede, jak má, takže se opravdu těšíme na další etapu.“

David byl z poslední etapy také nadšený: „Navigace byla dnes dost obtížná. Organizátoři asi chtěli, aby se navigátoři opravdu zapotili, ale nám se naštěstí podařilo všechny kontrolní body projet. Etapa byla pěkná, neměli jsme žádné technické problémy, takže jsme si to opravdu užili,“ dodává navigátor.