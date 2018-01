Dakar 2018: Očima fotografa Mariana Chytky

Věnuje se mistrovství světa v rallyekrosu, mistrovství světa silničních motocyklů (motoGP), mistrovství světa na ploché dráze a především dálkové soutěže (cross country) typu Rallye Dakar.

Začalo to v době, kdy jsem studoval. Starší bratr Viktor jel třikrát Dakar, dvakrát v osobním autě a jednou jako navigátor v kamionu. V roce 2010 jsme jeli s ním a tátou na Dakar do Jižní Ameriky jako turisté. Já používal fotoaparát, který mi dali rodiče k Vánocům. Občas se mi podařilo něco vyfotit, ale žádné nadšení se tehdy ještě nedostavovalo.

V létě 2010 jsem odjel na dva měsíce brigádničit na Island a vydělal nějaké peníze. Všechny jsem investoval do nové techniky a v létě 2011 odjel na soutěž Baja Italia. Povedlo se mi něco vyfotit, dát to na facebook a začali se ozývat lidé, kteří měli zájem o fotky. Tehdy mi došlo, že by to mohla být moje budoucnost.

Zkoušel jsem pracovat v advokátní kanceláři bratra, ale chtělo to více času, ale ten jsem kvůli focení neměl. A nelituji.

Dvakrát. Jednou v Polsku, to už je vyřešeno. V České republice spor táhne již tři roky. V obou případech se jednalo o porušení autorských práv.

Měl jsem štěstí! Tým X-Raid, který nasazuje do dálkových soutěží automobily Mini. Potřebovali fotografa. Oslovili dvaadvacetiletého kluka z Česka a já pro ně začal od Abu Dhabi 2011 fotit. Jsem jim vděčný za takovou šanci. Navíc jsou spojeni s výrobcem energetických nápojů Monster, který je partnerem světových šampionátů na ploché dráze, v rallyekrosu a MotoGP. Moje fotky se líbily a z toho vyplynuly další fotografické příležitosti.

Pomohla mi jedna známá. Nejdříve pracovala pro francouzskou společnost A.S.O., která je organizátorem Rallye Dakar. Později začala dělat pro tovární tým Yamaha a pomohla mi k práci pro ně. Pak začala fungovat v Peugeotu, ale ještě ne v rozhodující funkci. Když se stala hlavní PR manažerkou, nabídla mi spolupráci.

Probereme každého jednotlivě?

Úžasný chlapík, který je v pohodě i po nejtěžší etapě. Ohromný pohodář a jeho manželka je důstojná paní, která je s nadsázkou řečeno, dámou světové cross country.

Napadá mě Cyril Despres. Když jezdil motocykly býval namistrovaný, ale přestupem do aut a k Peugeotu se z něj stal sympatický chlapík. Nikdy nemá problém postát, zapózovat, udělat gesto a ještě se při tom náramně baví.

Zvláštní typ, na můj vkus poněkud uzavřený. Závodí přes třicet let a zažil toho pravděpodobně víc, než jeho týmoví kolegové dohromady. Hlídá si všechny informace, které během závodu získá. Nepochybně zaslouží respekt, když vyhrál nejtěžší soutěž na světě v pětapadesáti letech.

Řeknu, dokonalý profesionál. A pod tím si můžete představit chování špičkového závodníka, který nemá problém udělat cokoliv, co je v jeho práci důležité. Mám úsměvnou příhodu z Marocké rallye. Při večeři po etapě seděl sám a mával na mě, abych si přisedl. Seděli jsme asi tři čtvrtě hodiny, povídali si, prohlížel si fotky a dokázal mi jednu věc.

Lidé z něj mají někdy zbytečný respekt, ale když se prolomí určitá bariéra nedůvěry, umí být hodně přátelský. Uvolní se a je vstřícný, povídavý a zábavný. Je fakt, že když ho vídáte v zákulisí, má skoro pořád u ucha telefon.

Fungovali jsme ve čtyřech. Jeden fotil pouze start, cíl a atmosféru v bivaku. Já, bratr a ještě jeden fotograf jsme vstávali každý den ve čtyři ráno a vyráželi na trať.

Určité zkušenosti mám a navíc pořadatelé nabízí v každé etapě zajímavá místa, která jsou vyznačená v itineráři. Proti tomu stojí skutečnost, že si nemůžu vybírat.

Pracuji pro české i zahraniční klienty, kteří požadují, aby jejich fotky byly odeslány včas. Musím někdy opustit atraktivní místa, protože musím být včas v cíli etapy a potom v bivaku. A to jsou každý den stovky kilometrů a hodiny času, které musí člověk ušetřit.

Pokud si beru s sebou dron, tak je to třicet kilo. Pokud jedu bez něj tak mám na zádech dvacet kilogramů.

Když nesu aparáty do servisu, tak se trochu stydím. V poušti fotím s cílem získat dobrý záběr a nehledím na to, zda utrpí moje technika. Optika je pokaždé v pořádku. Připouštím, že na pohled na ní písek a kamení nějaké stopy zanechají.

Běhal jsem úplně bez problémů.

Nepracuji na ní cíleně, protože na to není čas. V roce 2017 jsem strávil čtyřiačtyřicet víkendů na závodech všeho druhu. K tomu musím řešit účetnictví, logistiku a spoustu organizačních problémů spojených s focením a závody.

Bohužel ne. Stalo se to v jedné etapě, kdy jsme přijeli v noci na jedno zajímavé místo v hlubokém jemném písku, kterému se říká feš feš. Původně jsem chtěl ujít pár stovek metrů a nakonec z toho bylo sedm kilometrů. Dostal jsem se do úseku, kde byla křoviska, a šlápl na nějakou větev, která se mi zaryla hluboko do chodidla. Hodně to krvácelo a pomohl mi jeden fotograf, který mi dal na nohu igelitku, já si to ještě převázal vlastním šátkem. Kolegové mě odvezli k sanitce, kdy mi ránu vyčistili. V bivaku mě prohlédl doktor a vytáhl mi z nohy ještě několik třísek. Nestalo se mi to poprvé a ve focení mě to dál neomezovalo.

Vůbec. Každé ráno jsem si vyfotil u pořadatelů startovky, abych věděl, v kolik pojedou závodníci a posádky, které mě zajímají.

Fotím například pro Buggyru, Martina Prokopa, Barth Racing, Gabrielu Novotnou. Se všemi funguje spolupráce bez problémů.

Pár desítek metrů přede mnou spadl v hlubokém písku italský motorkář. Za ním jedoucí Ginile De Villiers „zaparkoval“ na jeho mašině. Nakonec oba odjeli, ale nevím, zda ten Ital další den odstartoval.