Dakar 2018: Ohlasy po 5. etapě. Češi dokončili všichni!  

Opět nejlepším Čechem

Martin Kolomý dokončil pátou etapu na 6. místě. Umístění nemusí být konečné, měla by mu být odečtena ztráta za pomoc v první části páté etapy. Komisaři navíc zcela vynulovali jeho penalizaci za pozdní příjezd do bivaku po třetí etapě. Martin Šoltys si s náročnou etapou poradil opět skvěle a dojel čtrnáctý.

Gentlemanské gesto předvedl Martin Kolomý, když pomáhal postavit na kola kamaz vedoucího Rusa Edouarda Nikolajeva, který skončil na boku. „Byla to opět hodně pěkná etapa, akorát v druhé půli jsem lehce ztratil výkon a některé duny jsme museli přejíždět na třikrát. Jak tak koukám, nic moc se za námi neděje, takže kluci asi ještě hledají waypointy. Letošní Dakar se mi opravdu hodně líbí, když bude každý takový, tak já budu spokojený,“ líčil Kolomý v cíli speciálky.

Komisaři navíc během dne vynulovali jeho penalizaci ze třetí etapy a nyní tak ztrácí na prvního Nikolaeva „už jen“ něco málo přes osm hodin. „Jsem za to rád, je to povzbuzení do dalších etap,“ dodal.

Video

Pátá etapa byla opravdu hodně náročná, a to především pro navigátory. „Dneska jsem se opravdu zapotil. Byla tam zkrácená etapa asi o čtyřicet kilometrů. My to úplně nevěděli a dostali se do bodu, kdy nás to hnalo o dvacet waypointů jinam. V tu chvíli v poušti bylo hodně živo, protože všichni bloudili. Podařilo se nám to ale trefit, relativně jsme tam ani moc neztratili. Zbytek etapy byl pěkný, bylo tam zase všechno od řečiště po duny, bylo to výživný,“ komentoval pátou etapu navigátor Kolomého posádky Rostislav Plný.

I přes navigační komplikace v poslední části závodu dojel Martin Šoltys na pěkném čtrnáctém místě. „Organizátoři říkali, že nás čeká nejtěžší etapa. Myslím, že byla jen o malinko těžší než předchozí. V první části erzety to bylo strašně měkký. My měli úplně upuštěný gumy, ale auto v tom vůbec nejelo. Problémy tam jak se zdá měli asi všichni. Nějak jsme to přeskákali, ty duny byly hrozně vysoký. Ke konci se nám povedlo zabloudit a ztratili asi hodinu, nemohli jsme najít jeden bod. Ale jsme v cíli, takže dobrý,“ řekl Šoltys.

Macík se drží, Brabec postupuje

Když pilot Martin Macík, navigátor František Tomášek a mechanik Michal Mrkva v kamionu týmu Big Shock Racing ve středu vyráželi do páté etapy, věděli, že bude náročná.

Ale ani ve snu by je nenapadlo, co všechno se jim na cestě ze San Juan de Marcona do Arequipa přihodí. Ještě méně uvěřitelné se zdálo, že i přes všechny nečekané události dojedou do cíle etapy jako třináctí nejrychlejší a celkově udrží krásné čtvrté místo. O dost klidněji na tom byl ve týmový kolega, motorkář Jan Brabec. Ten je na Dakaru nováčkem, ale v páté etapě si vedl jako ostřílený mazák. Trať zvládl dojet na cenném 42. místě a stal se nejrychlejším českým jezdcem na motocyklu.

V první středeční 50 kilometrů dlouhé části etapy se posádce žlutého závodního speciálu s číslem 510 dařilo držet na výborném druhém místě a vše se zdálo ideální. Po krátkém přejezdu kamion Franta se svými pasažéry vystartoval do druhé části etapy, která byla pořadateli zkrácena na 150 kilometrů. „A tam to začalo. Hned v úvodu jsme opět hledali bod. Když se ho konečně povedlo najít, tak jsme se vzápětí zakopali. Po vyhrabání Franty z písku se jelo dál, ale když jsme se dostali k jednomu z kaňonů, byl zatarasený převrácenou buginou. Takže hop ven a obrátit ji na kola, abychom projeli. No, a pak přestalo fungovat řízení,“ popisuje Macík útrapy, které na závodníky osud připravil v páté etapě.

„Nešlo nám zatáčet doleva ani doprava, což byl velký průšvih. Takže bylo nutné začít s opravami. Mechanik Michal Mrkva našel závadu, opravil ji do patnácti minut a opět jsme vyjeli. Nasadili tempo a začali předjíždět soupeře, ale znova se objevil problém s řízením. Vyletěli jsme z trati, trochu se potloukli, a opravovali asi třicet minut. A když jsme si mysleli, že už to horší být nemůže, tak jsme udělali ještě defekt na pravém zadním kole,“ doplňuje navigátor František Tomášek. Poté co posádka bleskově vyměnila kolo, zbývajících šedesát kilometrů už letěla do cíle jako blesk a tam zjistila, že si udržela výbornou čtvrtou celkovou pozici.

Také Jan Brabec si užil své, ale pozitivní nálada ho přesto neopustila. Díky vyrovnanému výkonu se stal nejrychlejším českým motorkářem etapy. „Pořadatelé slibovali, že to bude brutál a byl to brutál. Zase se mi nepovedlo trefit jeden bod a na chvíli se zasekl. Ale s rychlostí můžu být spokojený, nejsem unavený, nálada dobrá. Před přejezdem do bivaku jsem si zastavil na pláži, abych si dal colu a těším se na další den,“ hlásil po dojetí etapy Jan Brabec. Celkově drží 53. pozici.

Z dun do hor se sněhem!

Účastníci Dakarské rallye se během čtvrtečního dne přesunou do Bolívie. Přes horské prostředí se dostanou se do výšky až 4000 metrů nad mořem! „Z obrovských dun a z přijatelných teplot vyrážíme do chladu a vody. Čeká nás bahno, déšť a podle pořadatelů dokonce sníh,“ tvrdil Josef Macháček z týmu Barth Racing, který včera v kategorii čtyřkolek dojel na 12. místě. Podle aktuálních informací se má dnešní první část etapy kvůli špatnému počasí rušit.

Závodníci se včera loučili s peruánskými dunami. Opět se museli prát s vysokými kopci plnými rozbředlého písku. V průběžném pořadí je na čtyřkolce z českých závodníků nejvýše Zdeněk Tůma (21. místo). Motocyklista David Pabiška byl ve středu 56. jezdcem v cíli a celkově drží o jedno místo horší umístění. Rudolf Lhotský byl 93. V kategorii automobilů dojeli Boris Vaculík s Martinem Plechatým včera do cíle na 39. příčce.

„Nic horšího jsem snad v životě nejel. Písek byl ve středu tak rozsekaný a nakypřený, že se v tom nedalo závodit. Dostali jsme záhul,jako obvykle,“ popisoval náročné podmínky David Pabiška. „Nějaké kopce prostě nešly vyjet. Pak tam byl jeden nádherný sjezd, který měl snad půl kilometru. To jsem si myslel, že sjíždím po skokanském můstku dolů.“

Podle Pabišky byl největší problém v tom, že na některých částech trati vyráželi motorkáři až po kamionech a autech. „Tohle se třeba dřív tolik nestávalo. Pokud bychom do dun vyráželi jako první my, do výrazných potíží bychom se nedostávali. Po autech je ten písek tak rozsekaný, že se v tom topíme a některé kopce vyjíždíme nadvakrát. Plno motorkářů se dostalo do bivaku hodně pozdě večer.“

Vyprahlé pouštní podmínky střídají andské hory. Čtvrtečním cílem je dostat se do městečka La Paz, kde bude v pátek probíhat den volna. „Opět jedeme do zkur… Bolívie,“ dal Josef Macháček jasně najevo, že se tam netěší. „Už před startem čtvrteční etapy se dělají změny. Posouvá se čas, pořadatelé říkají, že bude na přejezdu hor mínus jeden stupeň. Nic hezkého nás tam nečeká,“ doplnil pětinásobný vítěz Dakarské rallye. Podle aktuálních informací se dá čekat prudký déšť. Pro motorky a čtyřkolky se zrušila první část etapy v Peru. „Slyšel jsem, že místy může i sněžit. Z vyprahlého pekla se tak stane mrazivé. V minulém ročníku jsem měl právě nejvíce havárií v Bolívii, když jsem padal v bahně a na kluzkém terénu,“ varoval čtyřkolkař Zdeněk Tůma.

Úspěšné loučení s Peru

Středeční etapa 40. ročníku Rallye Dakar byla prohlášena jednou z nejnáročnějších naprosto právem. Největší výzvu 267 kilometrů dlouhé rychlostní zkoušky představovaly duny, které potrápily všechny posádky. Nevyjímaje posádku Tomáš Ouředníček a David Křípal, která postoupila na 44. místo v celkovém hodnocení.

„Do první částky rychlostky se startovalo velmi brzy, takže jsme vstávali ve čtyři hodiny ráno. Jelo se přes nádherné, vysoké, ale zrádné duny s velmi měkkým pískem. Po předchozím zážitku bylo vhodnější nasadit jiné pneumatiky. Fungovaly skvěle, ale zase se nám podařilo jednu vyzout, a navíc nedaleko od cíle první části přišel dvojitý defekt. Bez náhradních kol nás tedy čekalo ještě 200 kilometrů.

„Naštěstí přejezd na start druhé části vedl stejnými místy jako asistenční trať, tudíž se objevila možnost potkat se s naším týmem. Přestože času nebylo nazbyt, naši báječní mechanici dokázali vyměnit všech sedm pneumatik v rekordním čase. Ve druhé části jsme již velké kopce neočekávali, a to byla chyba. Čekaly nás strašné duny a složitá navigace. Několikrát jsme zapadli a ztratili čas hledáním kontrolních bodů. Jednou se stalo, že auto přestalo jet. Hned se nám ho ale podařilo nastartovat a pokračovat dál bez problémů," vzpomíná Tomáš Ouředníček.

Navigační náročnost popisuje i navigátor David Křípal: „Navigace byla opravdu komplikovaná. Byl tam jeden bod, který jsme hledali snad půl hodiny. Nakonec se nám podařilo posbírat všechny body, ale spousta posádek s tím měla obrovské potíže. Najít správný bod je jedna věc a dostat zapadnuté auto ven z písku věc druhá," dodává s úsměvem.

„Po rychlostce nás ještě čekalo více než pět set přejezdových kilometrů do bivaku v Arequipě. Trasa vedla podél mořského pobřeží, takže byl fantastický výhled na oceán s bílými vlnami a krásnými plážemi. Co dodat? Peru je překrásná a dechberoucí země!" popisuje Tomáš Ouředníček. Bez ohledu na to, jak moc se účastníkům rallye v Peru líbilo, byl 10. leden posledním dnem, který tam strávili. V následující etapě posádky překročí hranici do Bolívie, aby po 758 kilometrech dosáhli hlavního města La Paz. Krajina se také změní, po dunách budou týmy tentokrát čelit horskému terénu.

Peugeot vyhrál etapu, Loeb odstupuje

Team Peugeot Total provázely v páté etapě Dakaru rozporuplné osudy. Tým po nejdelším dni soutěže obsadil první a druhé místo v celkovém pořadí a získal třetí vítězství za sebou. Bohužel devítinásobní mistři světa v rallye Sébastien Loeb a Daniel Elena museli ze zdravotních důvodů odstoupit poté, co se Elena po havárii zranil.

Stéphane Peterhansel a Jean-Paul Cottret zvýšili náskok v čele soutěžního pole, když poprvé v tomto ročníku vyhráli etapu. Jejich odměnou za vynikající výkon je náskok 31 minut.

Sébastien Loeb a Daniel Elena byli nuceni odstoupit z druhého místa. Ráno spadli na pátém kilometru do prachové jámy, když se snažili vyhnout jinému soutěžícímu, který uvíznul v duně. Po mohutném nárazu Daniel Elena pocítil ostrou bolest v hrudní kosti a kostrči. Poté, co jim pomohl kamion, mohli pokračovat a dokončit etapu, ale vzhledem k tomu, že Elena nemohl vzpřímeně sedět, nezbylo jim než po prvním úseku ze zdravotních důvodů odstoupit.

Carlos Sainz a Lucas Cruz mají za sebou výbornou jízdu napříč dunami a aniž podstupují riziko, si udržují dobré tempo. V etapě byli Španělé čtvrtí a celkově jsou nyní na druhém místě.

Cyril Despres a David Castera, kteří ztratili ve čtvrté etapě dlouhé hodiny po nárazu do kamene, spali jen hodinu a půl a díky skvělé práci mechaniků znovu vyjeli s přestavěným vozem. Vzhledem k obrovské únavě se dvojice na konci etapy dopustila několika chyb, ale svůj úkol splnila, neboť přivezla vůz do cíle a podporovala týmové kolegy.