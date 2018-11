Dakar 2019: Legendární soutěž přivítá Peru. Jaká trasa na závodníky čeká?

Nalodění techniky na nový ročník Dakaru proběhne 22. a 23. listopadu ve francouzském přístavu Le Havre. Ve stejném datu bude zveřejněna startovní listina ve všech kategoriích a přesné detaily o trase.

Jako Tour de France

„Dakar byl prohlášen peruánskou vládou za událost národního zájmu. Uvidíme se 6. ledna na startu,“ uvedli pořadatelé. Dohodu potvrdila i peruánská média, podle kterých francouzská pořadatelská organizace A.S.O. dosáhla s vládou dohody. „Je to nejdůležitější událost a je zřejmé, že přitahuje pozornost na Peru,“ uvedl předseda vlády César Villanueva. Peru mělo podle webu gestion.pe zaplatit A.S.O. poplatek šest milionů dolarů (135 milionů korun), dalších 25 milionů dolarů ale musí investovat do infrastruktury, bezpečnosti a logistiky. Již dříve z ekonomických důvodů odstoupili ze spolupráce s Dakarem pro rok 2019 představitelé Chile a bylo jasné, že rallye nezavítá ani do Argentiny, Bolívie a Ekvádoru.

„Pojede se jen v jedné zemi, je pro mnohé možná překvapivé. Má to ale mnoho předností. Peru je jednou z nejvýjimečnějších zemí, která může soutěž hostit. Je zde nádherná poušť, výborná kuchyně, což je také důležité, a v neposlední řadě je zde i ideální podnebí,“ vysvětluje ředitel závodní sekce Rallye Dakar Xavier Gavory.

Podle původních plánů se Dakar v roce 2019 měl jet v Peru a Chile, chilská strana ale před plánovaným oznámením tratě oznámila, že s A.S.O. z ekonomických důvodů spolupracovat nebude, a trať se musela změnit. Ve srovnání s letošním ročníkem bude rallye o čtyři etapy kratší. Podle Gavoryho to ale problém nebude. „Závodníci běžně stráví tři až čtyři dny přejezdy, tady to bude kompaktní. Přejezdy budou krátké,“ podotkl francouzský pořadatel. „Je to, jako kdyby se Tour de France jela jen ve francouzských Alpách a Pyrenejích,“ použil příměr ke slavnému cyklistickému závodu.

Bude málo znamenat více?

Deset etap je podle něj ideální. „Sedmdesát procent tratě tvoří písek. Vrátíme se na jih Peru, kde se jelo v letech 2012 a 2013. Dostaneme se na zcela nové úseky na sever od Limy. Půjde o africký Dakar pořádaný v Jižní Americe,“ řekl Gavory s připomínkou toho, že slavná soutěž vznikla v Africe a na jiný kontinent se přesunula v roce 2009. Zástupci pořadatele potvrdili, že plánují úpravu pravidel, která bude nově závodníkům v kategorii osobních aut a kamionů při splnění některých podmínek dovolovat po odstoupení vrátit se ve druhém týdnu zpět do závodu. „Budou ale mít oddělenou klasifikaci,“ upozornil Gavory.

Aleš Loprais má za sebou dvanáct startů v kategorii kamionů a nápad pořadatelů se mu líbí: „Nemám rád spojovací etapy. Čím více písku, tím víc Dakaru. Myslím si, že ve finále bude i dobrá atmosféra, protože budou jen asi čtyři bivaky, z kterých se bude hvězdicovitě vyjíždět do dun. Z logistického hlediska je to dobré,“ řekl jezdec. Velké nadšení nesdílí pilot Buggyry Martin Kolomý: „Myslím si, že ty změny nejsou moc dobré, ale furt lepší písek než ostré kameny, na kterých máme defekty,“ hodnotí.

Ať se změny líbí nebo ne, pro většinu jezdců je Dakar nikdy nekončícím příběhem. To, že se postaví na start příštího ročníku, nevylučuje třeba čtyřkolkář Josef Macháček ani první Češka, která rallye dojela, Olga Roučková. Ta už ale ne na čtyřkolce. Změněný Dakar chce absolvovat v jiné kategorii. „Chtěla bych jet v kategorii SxS (side by side). To znamená řídítka vyměnit za volant," přiznává.

Vyhraje soukromník Loeb?

Na startu určitě bude devítinásobný mistr světa v rallye Sebastien Loeb. Dakar absolvoval třikrát a jeho největším úspěchem je druhé místo z roku 2017. Ačkoliv se tovární tým Peugeot legendárního maratonu nezúčastní, francouzský závodník se objeví na startu se starším modelem Peugeot 3008 DKR, který pro něj připraví tým PH Motorsport.

„Samozřejmě, že chci vždy vyhrávat, ale také si to hodlám náležitě užít. Jet Dakar 2019 jako soukromník je pro mě skvělá výzva, i když to bude v soukromém týmu těžší. Podle posledních pravidel nesmíme jet s 3008 DKS Maxi, takže pojede s autem 2,2 metru širokým předchozí specifikace, možná jen s úpravami na motoru podobným těm novějším. Budou tam samozřejmě i novější auta, takže v tuhle chvíli neumím odhadnout, jak moc budeme konkurenceschopní. Na startu se objeví hodně jezdců s šancemi na výhru a já doufám, že my budeme jedni z nich,“ prohlásil Loeb několik dní poté, co s vozem Citroën C3 WRC vyhrál Katalánskou rallye. Po pět a půl roce se tak radoval z výhry v podniku mistrovství světa.