Dějiny Dakaru: Nápad vznikl u kafe (2. díl)

Oficiální start je zapsána u sedmého ročníku v lednu 1985, kdy stály na startu dva kamiony Liaz.

Myšlenka na účast na Rallye Dakar se zrodila jednoho sychravého listopadového dne roku 1983 v konstrukční kanceláři tehdejšího národního podniku Liaz v Rýnovicích u Jablonce nad Nisou. „Přišel jsem k Radku Fenclovi a Zdeňku Kovářovi na kus řeči, byl to skoro každodenní rituál,“ vzpomíná Jiří Moskal. „Na stole ležely nějaké francouzské časopisy a byl tam článek o Rallye Dakar. Já jen tak z hecu prohlásil, že by stálo za to něco takového zkusit,“ pokračuje.

Moskalovy náhodně řečené věty se chopili jeho kamarádi z kanceláře. O patnáct měsíců později, v úterý 22. ledna 1985, dojela posádka Jiří Moskal, Radek Fencl a Jaroslav Joklík na 13. místě v kategorii kamionů. Do cíle u Růžového jezera v Dakaru tehdy dorazilo dvacet posádek z pětapadesáti na startu. V cíli se byla také druhá liazka, kterou řídili Zdeněk Kovář a Josef Brzobohatý. Jelikož však jejich francouzský kolega Alain Galland tehdy v průběhu soutěže odstoupil, nemohli být klasifikováni.

„Musím se usmívat, když si připomenu, jak nezkušení jsme tam jeli. Jenomže tehdy byl ve srovnání s dnešní dobou absolutní nedostatek informací. Třeba ochranný rám jsme dělali podle obrázků z časopisů a nikdo z nás netušil, zda to bude stačit. Už první etapy v Alžírsku se však ukázaly doslova jako trhací zkoušky. Ohýbaly se nám spojovací tyče řízení. V naší posádce jsme k nim přivařili kus trubky vyříznuté z horní části ochranného rámu, kluci z druhého auta použili na zpevnění montážní páky,“ připomíná Jiří Moskal.

Před třemi roky si v rámci třicetiletého výročí vzpomenul na některé lidi, kteří už nejsou mezi námi a výrazně se zasloužili o tehdejší projekt. „Ať už to byl tehdejší ředitel Liazu Viktor Korecký, který se o projekt dost zasloužil. Zahynul později při autonehodě a nedožil se naší premiéry. Zapomenout nelze na iniciátora nápadu Radka Fencla, konstruktéra Františka Kryštofa, vedoucího vývojového oddělení Karla Václavíka a kamarády z tehdejší dílny Wolfganga Samesche a Zdeňka Malíře,“ připomíná Moskal.

Před třemi roky se Moskal vrátil k legendárnímu Růžovému jezeru v senegalské metropoli Dakaru. Výrazně mu pomohl nadšenec Tomáš Pour, který zrekonstruoval legendární liazku z roku 1985, která byla složená z osmdesáti procent z původních dílů. „Moje první setkání s Dakarem proběhlo ve čtyřiaosmdesátém roce, kdy se za naším domem ozval zvuk závodního kamionu. Já tehdy ještě chodil na základní školu. V pozdějších letech ten slavným kamion hnil v kopřivách,“ vzpomíná Tomáš.

Koupil ho a za devět měsíců ho rozebral do šroubku a znovu dal dohromady. Manželku se třemi dětmi vídával po nocích, přesto od ní nikdy nedostal vynadáno. „Tomášovi strašně moc děkuju, protože mi splnil sen, abych se podíval znovu k Růžovému jezeru v Dakaru,“ dodává Jiří Moskal.