Dějiny Dakaru: Narodil se závod (1. díl)  

Skalní fanoušci Dakaru možná jistě vědí, o čem bude řeč, ale podle našeho názoru neuškodí při jubilejním ročníku malá retrospektiva.

V prvním díle představíme historii vzniku soutěže. Založil ji Francouz Thierry Sabine , který se narodil v roce 1949. Jeho otec byl dentista, matka vedla antikvariát, ale Thierrymu v jednadvaceti letech učarovaly automobily. Dvakrát jel dokonce slavnou čtyřiadvacetihodinovku v Le Mans, ale nakonec v jeho srdci zvítězila dvě kola.

V pátek 11. ledna 1977 se v rámci Rallye Abidjan-Nice ztratil v libyjské poušti Tenere. Musel opustit svůj stroj. Tři dny bloudil bez jídla a vody, než ho našlo malé letadlo vyslané pořadatelem. „Při bloudění mě napadlo, že se do toho moře písku vrátím a pokořím ho,“ vzpomínal tehdy sedmadvacetiletý muž. Zamiloval se do Afriky. Vzal si do hlavy, že přivede skupinu dobrodruhů a nadšenců, kteří budou s auty a motocykly závodit. „Pro všechny, kteří jdou za snem a nechtějí zůstat pozadu“ - takové bylo jeho heslo. Pro svou myšlenku založil společnost T.S.O. – Thierry Sabine Organisation.

Jeho sen se naplnil 26. prosince 1978, když z pařížského náměstí Trocadéro odstartoval první ročník Rallye Paříž – Dakar. Start pozorovala jen hrstka lidí. Nikdo v tu chvíli netušil, že se právě rodí nejtěžší automobilový maratón moderní doby, který vejde do dějin automobilového sportu.

Na startu stálo 182 vozidel, z toho 90 motocyklů, 80 automobilů a 12 kamionů. Celková délka závodu představovala 10.000 kilometrů včetně 3168 kilometrů rychlostních zkoušek. Odpočinkový den byl 8. ledna v malijském Gao. Do cíle u Růžového jezera nedaleko senegalské metropole Dakar dorazilo 14. ledna 1979 pouze 72 vozidel a jen dva kamiony. Poprvé a dosud naposledy v historii zvítězil v absolutním pořadí bez rozdílu kategorie motocyklista Cyril Neveu.

Původně vedl závod z Paříže do Dakaru v Senegalu s přerušením při převozu přes Středozemní moře. Politická situace a další faktory však způsobily, že se trasa včetně startu a cíle časem měnila. Do roku 1994 se začínalo v Paříži. Kvůli stížnostem starosty města byl cíl přesunut z Avenue des Champs-Élysées do EuroDisneylandu. To také způsobilo, že organizátoři naplánovali v následujících letech rallye do různých míst.

V roce 2007 se konal zatím poslední ročník na africkém kontinentu, jelikož v roce 2008 byl závod kvůli hrozbě teroristických útoků zrušen. Následně byla soutěž od roku 2009 přesunuta do Jižní Ameriky , konkrétně do Argentiny a Chile. V roce 2012 bylo k Argentině a Chile přidáno ještě Peru, které se po jednom ročníku účasti vzdalo. Naposledy se přidala také Bolívie. V roce 2018 se vrátilo na trasu Dakaru znovu Peru.