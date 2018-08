Dokonce už i papež jezdí ve Škodovce! Na cestě po Irsku si vyzkoušel zadní sedadla Škody Rapid Spaceback.

Proč ale papež nejezdil ve svém papamobilu, speciálně upraveném a také pancéřovaném voze. Kdysi to býval speciál na základě Mercedes-Benzu třídy G, v němž papež jezdil také při návštěvě naší země. V roce 2015, kdy papež navštívil USA, ale cestoval v upraveném Jeepu Wrangler a mezi papamobily lze dokonce počítat také vůz značky Lamborghini, který papež František dostal před lety darem od italské automobilky. Mezitím jej ale již stihl prodat…

Fakt, že se při návštěvě papeže v Irsku uplatnilo vozy značky Škoda má pozadí ve spolupráci Vatikánu se skupinou Volkswagenem. Po delším vyjednávání ohledně vhodného dopravního prostředku pro cesty papeže po Irsku byla zvolena značka Škoda. Konkrétně čtveřice modelů Rapid Spaceback. Jde o auta údajně pouze mírně modifikovaná. Dokonce ani kožené čalounění v jejich kabině nenajdete. Následně po skončení návštěvy budou dva vozy věnovány charitě, zbylé dva se odprodají.

A k jakým cestám vlastně škodovky v Irsku papeži posloužily? Kromě přepravy z letiště do centra Dublinu to bylo také do sousedních měst Ballymun a Glasnevin. Při cestách po Irsku papež šokoval přihlížející tím, že jezdil se staženými okny zadních dveří, z nichž živě zdravil přihlížející davy.

Naposledy navštívil Irsko papež Jan Pavel II v roce 1979. Od té doby se Irsko ve vztahu ke katolické církvi poměrně výrazně změnilo. Třeba když povolilo sňatky homosexuálům. Hlavním důvodem návštěvy papeže byla žádost o odpuštění „za skandál a zradu“. Jeho předmětem se stalo sexuální obtěžování nezletilých dětí představiteli irské římsko-katolické církve.