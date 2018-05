DS chystá novou vlajkovou loď, půjde po krku velké německé trojice

Od odpojení značky DS od automobilky Citroën uplynou letos tři roky a dlužno říct, že evropské zákazníky společnost zatím jen šponuje. Koupit sice mohou DS 7 Crossback, ten byste ale na českém trhu stále poptávali marně. Změnit by se to mohlo co nevidět, kromě dříve avizovaného DS 3 Crossback totiž pod taktovkou DS vzniká i nová vlajková loď mířící do vyšší střední třídy.

Auta s označením DS 8 bychom se mohli dočkat již v roce 2020, přičemž by mělo jít o konkurenta BMW řady 5, Mercedesu třídy E či Audi A6. Ovšem pozor. Na rozdíl od německých konkurentů nepůjde v tomto případě o konvenční sedan. Namísto toho chtějí Francouzi zaujmout atraktivnějším fastbackem. Snad se nechá inspirovat zdařilým konceptem Numero 9 z roku 2012.

Nejde o pouhou spekulaci, vznik modelu již oficiálně potvrdil i viceprezident značky Eric Apode. V jednom z rozhovorů prozradil, že auto je jiné, úžasné a velkolepé. DS se hodlá odlišit právě atraktivním zpracováním zádě, zároveň chce ale zákazníky potěšit i praktickou stránkou. A Apode slíbil ještě jednu věc: Francouzi rozhodně nechtějí vytvořit kopii německé konkurence. Naopak vykročili vlastní cestou.

Pod stylovým hávem utvoří základ platforma EMP2, tedy moderní architektura, kterou dostala i atraktivní ženevská novinka Peugeot 508 . Počítá se i s elektrifikací, takže kromě konvenčních pohonných jednotek očekáváme minimálně i plug-in hybrid.

Skupina PSA navíc už delší dobu uvažuje o návratu do Spojených států, ale zatím nerozhodla, která z jejich značek se sem podívá jako první. S příjezdem nové vlajkové lodi by to mohlo být právě DS, jež by utvořilo exotickou alternativu k tamním zavedeným hráčům.