Dvacet nejlepších ojetin podle Auto Bildu: Německou dominanci narušují dvě značky  

Technici německého Auto Bildu se při hodnocení spolehlivosti nebo přesněji odolnosti v provozu opírají o výsledky německých technických kontrol TÜV. Jedná se o obdobu našeho STK. Spolek TÜV také každoročně vydává reporty, v nichž uvádí, jak si jednotlivá auta stojí. Na základě zatím posledního reportu vydaného na začátku roku 2018 sestavil Auto Bild těchto dvacet vozidel.

20. místo: Volkswagen Caddy (2004 až 2015)

VW Caddy je sice primárně lehkým užitkovým vozem, ovšem vzhledem k tomu, že se vyrábí také v osobní verzi, může dobře posloužit i rodinám. Do roku 2010, v němž prodělal modernizaci, se však nabízel pouze s omezenou paletou pohonných jednotek. Bylo to prý hlavně kvůli tomu, aby příliš nekonkuroval většímu a hlavně dražšímu MPV Touran. Od roku 2012 je pod kapotou vrcholný diesel 2.0 TDI se 125 kW. Caddy je ovšem jednodušší než Touran, což dokazuje třeba řešení zadní nápravy. Místo složitého a s léty vrtošivého víceprvkového zavěšení si caddy musí vystačit s tuhou nápravou, navíc odpruženou podélnými listovými pružinami.

Z nejčastějších závad uvádí Auto Bild například korozi pátých dveří, netěsnosti či opotřebovaný mechanismus ovládání bočních dveří. Jako velmi drahou závadu zmiňuje selhávající snímač tlaku integrovaný v hydraulické jednotce ABS/ESP. Závada se navenek projevuje svítící kontrolkou ESP. Jedná se o problém jednotek ATE Mk60, tudíž se s tímto potýká více automobilových výrobců. Bohužel snímač tlaku nelze měnit samostatně, takže oprava výměnou hydraulické části jednotky znamená výdaj přesahující 20.000 korun.

19. místo: Seat Leon Mk2 (2005 až 2013)

O leonu druhé generace (typ 1P) jsme již v rubrice ojetiny psali. Technicky vůz vychází z golfu páté generace, Seat však svůj vůz naladil poněkud sportovněji. Lidé v případě leona mají v oblibě zejména výkonnější verze. Jejich vrcholem je Cupra R, nabízející motor 2.0 TFSI o výkonu až 195 kW. V roce 2009 prodělal vůz lehkou modernizaci, která přinesla vyšší kvalitu interiéru, stejně jako zlepšení jeho estetičnosti. Ta byla do té doby předmětem kritiky za snad až příliš velké množství šedých ploch.

Z častých závad zmiňuje Auto Bild malou životnost rozvodových řetězů u motorů 1.2 TSI, 1.4 TSI a 1.8 TSI. To se však s léty a péčí o model zlepšilo. A dále problémy s převodovkou DSG. To se týká zejména verze DQ 200 se sedmi převody a suchými soustřednými spojkami. Větší DQ 250 se šesti převody platí za mnohem odolnější skříň. My dále přidáme opotřebovaná silentbloky příčných ramen zadní nápravy, ty mají na svědomí nesouměrné sjíždění pneumatik zadních kol. Ta jsou pak postavena písmene A.

18. místo: Audi Q5 (2008 až 2016)

SUV postavené na technice předchozí Audi A4 mělo za úkol konkurovat zejména BMW X3. Na sklonku roku 2012 prošlo auto modernizací. Z motorů jsou nejoblíbenější vznětové dvoulitry TDI, již výhradně osazené common-railem. A dále motor 3.0 TDI V6, který byl v Q5 nabízený ve dvou generacích. Ty se liší zejména počtem rozvodových řetězů, pohonem vysokotlakého čerpadla common-railu a dále hmotností.

V testu na 100.000 km vůz poháněný motorem 3.0 TDI V6 v zásadě splnil to, co se od něj očekávalo. Co se týče problémů, tak Auto Bild uvádí praskající panoramatické střešní okno, což výrobce napravil jeho modifikací v roce 2011. V souvislosti s motorem 2.0 TFSI jsou uváděny úniky chladicí kapaliny. My dodáváme problémy s EGR ventilem u motorů 2.0 TDI, u raných exemplářů také riziko ztráty záběru pohonu vyvažován hřídelů, jež pohánějí olejové čerpadlo motoru. To se pak agregát může i zadřít.

17. místo: Ford Fiesta (2008 až 2017)

Minulá generace fiesty platí obecně za velmi zdařilý malý vůz. Dodnes potěší zpracováním, ještě více pak jízdním projevem. Ke známým motorům 1.25 16V, 1.4 16V a 1.6 16V Ti-VCT se od roku 2012 v rámci modernizace přidal přeplňovaný litrový EcoBoost s výkony 74, 92 a 103 kW. Vrchol představovala verze ST s motorem 1.6 EcoBoost o výkonu 132 až 147 kW. Z dieselů se nabízel motor 1.4 TDCi, 1.6 TDCi a v závěru kariéry také nový 1.5 TDCi. Všechny diesely mají základ v agregátech DV skupiny PSA. V rámci modernizace se objevil také systém Active City Stop.

Fiesta dnes již minulé generace je považována za velmi spolehlivý vůz. Asi nejfatálnější problémy se týkají vznětových motorů 1.6 TDCi, které trpí na znehodnocováním oleje karbonem. Příčinou jsou netěsné vstřikovače v hlavě válců v kombinaci se špatně navrženou olejovou vanou, která podporuje vznik úsad. U třídveřové verze nezapomeňte vyzkoušet ovládání sklápění předních sedadel. U nich buď praskne ovládací plastová páka, nebo se přetrhne lanko v ovládacím bovdenu. V obou případech jde o zbytečnou komplikaci.

16. místo: BMW řady 1 E81, E82, E87 a E88 (2004 až 2013)

BMW řady 1 nahradilo v roce 2004 model „3“ Compact, spřízněný s někdejší řadou 3 (E46). Také první „jednička“ má techniku z trojky, ale už z té novější E90. V kompaktní třídě se jedná o zcela ojedinělý počin díky pohonu zadních kol. Díky tomu je řada 1 vyhledávána vyznavači aut se sportovním jízdním projevem. Za agilitu se však v tomto případě platí omezenou praktičností v podobě nižší prostornosti. Kritiku dílenského zpracování kabiny výrobce vyslyšel v roce 2007. Auta vyrobená od této doby by měla být zejména v kabině již hodnotnější.

Z hlediska závad uvádí Auto Bild nízkou trvanlivost rozvodových řetězů u zážehových čtyřválců. Těch bylo v nabídce hned několik, přičemž některé používají přímé vstřikování benzínu, jiné pouze systém plynule proměnného zdvihu sacích ventilů Valvetronic. S přímým vstřikováním benzínu se pojí také vadné vstřikovače, dle mnohých je příčinou kombinace nižší kvality a náročnosti na palivo, což majitel ne vždy splní. Auto Bild dále uvádí praskající plasty palubních desek.

15. místo: Audi A5 (2007 až 2017)

První A5 nabízená s karoserií kupé a Sportback přinesla jako první audi upravené uspořádání hnacího řetězce. Dříve velmi často kritizovaný motor, uložený podélně až příliš vpředu, se posunul o něco více vzad. V hnacím řetězci si tak vyměnily své místo diferenciál přední nápravy a spojka, případně hydrodynamický měnič. Uvedená změna přinesla zlepšení jízdních vlastností. Technicky je vůz shodný s o něco později představenou A4 dnes již minulé generace.

Dle Auto Bildu platí A5/A5 Sportback za vcelku spolehlivý, zároveň ale docela drahý vůz. Pozor na převodovku Multitronic, která se pojila výhradně s pohonem předních kol. Její životnost není zrovna ukázková.

14. místo: Opel Corsa (2004 až 2014)

O ojeté Corse D jsme psali nedávno. V porovnání s předchůdcem narostla o značných 150 mm a přinesla ve všech směrech více. Pouze vnitřní prostor vzadu tak úplně nesplnil očekávání při mezigenerační obměně. Z pohledu ojetiny se ale i tak jedná o doporučitelný vůz. Auto bodovalo také v nárazových testech Euro NCAP, kde získalo velmi dobré hodnocení pěti hvězdiček. Z hlediska jízdy bychom se vyhnuli nejmenšímu litrovému tříválci.

Co se závad týče, tak Auto Bild udává zatékání skrz čelní sklo, nízkou trvanlivost ložisek kol a závady elektroniky. My přidáváme občas selhávající ovládání ventilační soustavy a také vadné zapalovací cívky u zážehových nepřeplňovaných motorů. Důrazně doporučujme nekupovat verze s automatizovanou manuální převodovkou Easytronic, s níž je spojeno hned několik problémů.

13. místo: BMW řady 5 F10/F11 (2010 až 2016)

Od roku 2010 vyráběná šestá generace BMW řady 5 napravila pošramocenou pověst svého předchůdce, řady E60. V testu Auto Bildu na 100.000 km si vůz odnesl vynikající známku 1+. Oproti předchůdci je vůz na první pohled rozměrnější. A stejně jako dříve byl nabízen s karoserií sedan a kombi Touring. V roce 2013 prodělal vůz modernizaci, v rámci níž dostal mimo jiné diodové přední svítilny. Auto je zajímavé i se čtyřválcovými pohonnými jednotkami, což jsme o starších BMW říci nemohli.

Raná auta měla potíže s elektromechanickou parkovací brzdou a také s krátkou životností akumulátoru. U zážehových osmiválců 550i a M5 proběhla technická akce, jejímž předmětem bylo dodatečné chlazení turbodmychadel za pomoci přídavného elektrického čerpadla. Na displeji na palubní desce se v souvislosti s tímto objevovala hláška „Příliš horký motor“.

12. místo: Ford Focus III (2010 až současnost)

Kariéra současného focusu se již chýlí k závěru. V letošním roce by měl Ford představit novou generaci. Přitom prodeje auta jsou stále velmi dobré, jak ostatně píše Auto Bild. Ten udává, že ještě v roce 2015 se prodalo necelých 900.000 aut po celém světě. Na poli zážehových motorů hrají přesvědčivou roli přeplňované EcoBoosty. Dobrý tipem je také motor 1.6 Ti-VCT, který je osvědčený a spolehlivý.

Problémy přetrvávají se vznětovým motorem 1.6 TDCi, u něhož dochází k degradaci olejové náplně. V porovnání se staršími motory se to ale již neděje ta často. Ojediněle se mohou vyskytovat problémy s přesuvníky proměnného časování rozvodu u motoru 1.6 Ti-VCT. Selhávají také jinak efektivně vyřešené plastové chrániče dveří. Obecně vzato však platí tahle generace focusu za spolehlivou a odolnou.

11. místo: Volkswagen Touran (2003 až 2015)

Původní touran žil s jednou výraznou modernizací v roce 2010 a jednou dílčí v roce 2006 dlouhých 12 let. Zpočátku na sebe auto stihlo upozornit některými problémy, které ovšem výrobce v průběhu let částečně vyřešil. Za tak dlouhou dobu se stihly pod jeho kapotou vystřídat rozličné pohonné jednotky. Ty dieselové původně se vstřikováním čerpadlo-tryska, později pak s common-railem.

U původních motorů 2.0 TDI dnes hrozí zejména vyviklané sdružené vstřikovací jednotky v hlavě válců. Naopak její praskání, které se zpočátku na některých kusech vyskytlo, je již dávno vyřešeno. Auto Bild uvádí také vadné takzvané přihřívače motoru, které mají dieselům v zimě pomoci rychleji dosáhnout provozní teploty. U motorů 1.2 TSI a 1.4 TSI nebyly zejména zkraje zrovna trvanlivé řetězové rozvody.

10. místo: Škoda Octavia II (2004 až 2012)

Druhá generace octavie sdílí techniku stejně jako výše zmíněný Leon II s golfem páté generace. To znamená zadní víceprvková náprava a dále motory TDI-PD. Kladem octavie je samozřejmě prostornost, stejně jako obří zavazadelník. Z motorů bychom zvolili klidně základní 1.4 16V s 59 kW a dále tradiční 1.9 TDI. V souvislosti s tímto vozem Auto Bil poznamenává, že ještě u modelů z roku 2009 bylo ESP pouze za příplatek.

Ze závad a problémů Auto Bild udává vadné xenonové svítilny, těsnění dveří a dále problémy s rozvodovými řetězy u vybraných zážehových motorů. I Octavie II se týká předčasné opotřebení uložení příčných ramen zadní nápravy. Pozor si dejte na motory 1.6 FSI a 2.0 FSI, které mohou trpět na zakarbonování, což pak může odnést hlava válců.

9. místo: Volkswagen Tiguan (2007 až 2016)

Tiguanem vstoupil Volkswagen do třídy kompaktních SUV. Právě v něm VW uvedl elektrohydraulickou lamelovou spojku čtvrté generace. Slabší zážehové motorizace byly ovšem kombinovány s pohonem předních kol. Zákazník mohl zvolit buď offroadovou verzi Track and Field, nebo sportovní Sport and Style. A dále samozřejmě základní verzi. Motory kopírují nabídku skupiny VW a jsou v zásadě shodné s golfem, respektive passatem. Zajímavostí byla nabídka adaptivního odpružení DCC.

Auto Bild uvádí problémy s elektromechanickou parkovací brzdou, spínací skříňkou a rozvodovými řetězy u zážehových motorů TSI. V testu na 100.000 km byly pak v 75.000 km měněny zadní brzdové kotouče a destičky. V souvislosti se vznětovým motorem 2.0 TDI nelze nezmínit selhávající pohon olejového čerpadla od vyvažovacích hřídelů. Opět to může vyústit až v zadření motoru.

8. místo: Mercedes-Benz třídy E W212 (2009 až 2016)

Minulá generace třídy E je dones měřítkem v otázce jízdního komfortu a bezpečnosti. V nabídce byla jak karosářská verze sedan, tak také kombi. Verze kupé a kabriolet se sice hlásily ke třídě E, ale technicky vycházely z menšího „céčka“. Vzhledem k úrovni tohoto vozu jsou ceny nabízených ojetin již tradičně vyšší. Také je třeba počítat s dražším servisem. Ještě na více peněz pak vyjdou verze s pohonem všech kol 4Matic.

Častým pohonem ojetých mercedesů třídy E W212 jsou čtyřválce 2.2 CDI z řady OM 651. Některé verze používaly inovativní nepřepadové vstřikovače, které zpočátku dost zlobily. To samé platí také o rozvodovém řetězu, který je u tohoto motoru vedený na opačné straně, tedy od převodovky. To samozřejmě opravu prodražuje. Modely vyrobené od listopadu 2010 do dubna 2011 měly problémy s převodkou řízení.

7. místo: Mercedes-Benz třídy C W204 (2007 až 2014)

V porovnání se svým předchůdcem, který zejména v prvních letech hodně zlobil, je tato generace spolehlivější. Současně také přidala na úrovni jízdních vlastností a kvalitě zpracování. V nabídce byla karosářská verze sedan i kombi. Dále mohl zákazník zvolit sportovní nízkou masku chladiče, nebo naopak tradiční velkou. Verze CLC, což byl třídveřový hatchback, však technicky vycházela ze starší generace W203.

Vzhledem k motorům shodným s větší třídou E (W2012) platí i v tomto případě problémy s rozvody u motorů OM651. Ztrátu účinku servořízení řešil výrobce v rámci svolávací akce a to výměnou jeho jednotky. Klepavé zvuky od přední nápravy může mít na svědomí vadné hydroelastické uložení ramen přední nápravy.

6. místo: Opel Astra J (2009 až 2015)

Předchozí astra byla robustnější než současné vydání. A bohužel také těžší. Z pohledu prostornosti opět spíše krok dozadu, zejména v zadní části. Na druhou stranu kvalita zpracování stejně jako jízdní projev jsou skvělé. Auto Bild doporučuje motor 1.4 Turbo. Ano, jízdně je skvělý, ale dle zkušeností z české kotliny bychom jej určitě nezvolili.

Nějaké závady vůz má. Třeba vadné pružiny spojkových pedálů, občas nějaký ten software. Důležité je, že mechanika vozu platí za odolnou a také motory jsou spolehlivější než u předchůdce. Třeba rozvodové řetězy u agregátu 1.4 16V se tady běžně dožívají nájezdu přes 200.000 km. U předchůdce tak polovinu. Stejně jako v corse i tady bychom se vyhnuli převodovce Easytronic a pozor bychom si dali i na manuál M32, který se nabízel s většími vznětovými motory. To platí především u aut vyrobených do roku 2012.

5. místo: Audi A6 (2011 až současnost)

Do dnešních dnů vyráběná A6 nabídla v porovnání s předchůdcem výrazně lepší jízdní vlastnosti zásluhou upravené koncepce s motorem posunutým více vzad. Kromě sedanu a kombi Avant je v nabídce již tradičně také zvýšený model Allroad s pneumatickým podvozkem. Kladem auta je trvanlivý stálý pohon všech kol. Nevýhody představují vysoké servisní náklady. Nejčastěji je vůz k mání se vznětovým šestiválcem 3.0 TDI, který se nabízel v různých výkonových verzích a v kombinaci s převodovkou S-tronic.

Pohon všech kol Quattro je trvanlivý a odolný. Nejvíce rozšířený motor 3.0 V6 TDI trápí selhávající elektromotorické ovládání lopatek turbíny turbodmychadla. Dále se lze setkat se selhávajícím tělesem s dvojicí klapek, kdy každé je pro jednu řadu válců. Slabinou jsou rovněž opotřebované napínáky rozvodových řetězů.

4. místo: Audi A3 (2003 až 2013)

Druhá generace kompaktního audi se ukázala zdařilejším počinem než ta první. Technika sdílená s golfem páté generace je záruku nesrovnatelně lepšího svezení než u předchůdce. S elektromechanickým posilovačem nabízí auto také výrazně přesnější řízení. Od roku 2004 bylo možné zvolit také pětidveřovou variantu Sportback. Z motorů jsou nejčastěji 1.6 TDI a 2.0 TDI v různých výkonových a emisních verzích. Zajímavou nabídku představují rychlé verze S3 a RS3. Pohon všech kol Quattro tohle audi rovněž nabízí, avšak samozřejmě v útrobách se ukrývá spojka Haldex.

U původních motorů 2.0 TDI představují problém uvolněné vstřikovače jednotek PD v hlavě válců. U motoru 1.9 TDI a také 2.0 TDI 8V pozor na opotřebované vačky z důvodu chybějících rolen v kombinaci s moderními nízkoviskozitními oleji. I Audi A3 se týkají opotřebovaná příčná ramena na zadní nápravě. U novějších motorů 1.6 TDI zase zlobí systém recirkulace spalin EGR.

3. místo: BMW řady 3 F30, F31 a F80 (2011 až současnost)

Zatím poslední generace BMW řady 3 existuje kromě tradičních karosářských variant sedan, či kombi také coby verze GT. Technicky vůz navazuje na předchozí řadu E90, avšak jde o zcela novou konstrukci. Auto bylo nabízeno s pohonem zadních kol i ve čtyřkolce xDrive. Převodovky jsou manuální šestistupňové nebo samočinné osmistupňové. Z nich doporučujeme ty druhé jmenované.

Dle Auto Bidlu platí toto BMW za velmi spolehlivý vůz. Co se týče techniky, tak BMW se u tohoto vozu potýkalo s problémy s posilovačem brzd a servořízením. Zákazníci si dále stěžovali na nepřesvědčivou práci multifunkčního rozhraní. Svolávací akce na podzim 2014 se týkala bezpečnostních pásů.

2. místo: Audi A4 (2007 až 2015)

O téhle A4 jsme u nás také již psali. Jedná se o vyzrálý vůz, který je jen od jen o málo starší A5 podědil upravenou koncepci poháněcího ústrojí. Díky motoru více vzadu tak vůz jezdí skoro tak dobře jako BMW řady 3 a Mercedes-Benz třídy C. Kladem je také trvanlivé Quattro s mezinápravovým samosvorným diferenciálem. K vidění jsou nejčastěji motor 2.0 TDI a agregát 3.0 TDI V6.

Největší problémy byly zaznamenány s motory 1.8 TFSI a 2.0 TFSI, které mají sklony k nadměrné konzumaci oleje vinou špatně vyřešených pístních kroužků. U motoru 3.0 TDI V6 platí to, co píšeme výše - kvůli nadměrné teplotě v okolí turbodmychadla dochází k selhávání jeho ovládací jednotky. Složitý podvozek vozu platí za odolný. Pokud ale přijde čas na výměnu ramen přední nápravy, počítejte s desítkami tisíc korun.

1. místo: Volkswagen Golf 6. generace (2008 až 2012)

Nejdoporučitelnější ojetinou je dle Auto Bildu golf minulé generace. Technicky přitom vychází z pátého vydání, ovšem pohonné jednotky má odlišné. Třeba diesely jsou už výhradně s common-railem, tudíž tišší, nikoliv však úplně bezproblémové. To samé platí také o zážehových agregátech. Podvozek možná není tak sofistikovaný jako u předchůdce (původní litinová ramena nahradila obyčejnější plechová), ale je odolný a vůz díky němu příjemně jezdí. Jen kdyby také lépe vypadal…

Golf šesté generace se potýká zejména s problémy s motory. Od krátké životnosti rozvodových řetězů až po občas zvýšenou spotřebu oleje, která může u jednotky 1.4 TSI Twincharger narůst do obludných rozměrů. A výměna odvětrávání klikové skříně to ne vždy vyřeší. Auto Bild dále poukazuje na poškozené spínací skříňky, boční skla propadlá do dveří či vadné řídicí jednotky motoru 1.6 TDI.

ZOH: