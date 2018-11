EU doufá, že USA cla na auta nezavedou, chystá si ale odpověď

Při příchodu na jednání ministrů členských zemí osmadvacítky, kteří mají na starosti mezinárodní obchod, to novinářům řekla komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová. Pro případ, že by se Washington pro nová cla, která EU pokládá za neopodstatněná, přece jen rozhodl, chystá podle Malmströmové komise odpovídající "vyrovnávací opatření".

Americké ministerstvo obchodu začalo v květnu na pokyn prezidenta Trumpa vyšetřovat vliv dovozu automobilů na národní bezpečnost USA, což by mohlo vést ke zvýšení dovozních cel. Malmströmová připomněla, že šetření má oficiálně skončit nejpozději v únoru příštího roku. USA už odmítly návrh Evropské unie na vzájemné zrušení dovozních cel na automobily, podle Trumpa nebyl dost dobrý.

"Tuto otázku zmiňujeme při všech našich jednáních s americkou stranou," podotkla komisařka, která komplikované diskuse s USA vede už řadu měsíců. Do Spojených států se chystá také příští týden, kdy se setká s obchodním zmocněncem Robertem Lighthizerem.

Podle Malmströmové dává EU opakovaně najevo, že nehodlá diskutovat o zemědělství, unie je ale otevřená úžeji zaměřené obchodní smlouvě týkající se průmyslových výrobků. "Udělalo se také dost práce okolo regulací. Zkoušíme definovat, co by bylo případně možné pokud jde o oblasti jako je třeba farmaceutický průmysl či zdravotnické přístroje," podotkla.

Středeční jednání podle ní nemůže přinést závěrečnou dohodu, pomůže ovšem definovat oblasti, kde mohou obě strany dál pracovat. Komisařka ale také upozornila, že zavedení jakýchkoliv nových cel - včetně těch na automobily - bude mít na nadcházející rozhovory vliv. V létě se šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker v Bílém domě s Trumpem domluvili, že po dobu jednání se obě strany podobných kroků zdrží.

Rakouská ministryně hospodářství Margarethe Schramböcková při příchodu na bruselskou ministerskou schůzku podotkla, že přípravné diskuse obou stran by měly skončit co nejrychleji, aby skutečná jednání mohla začít na začátku příštího roku. Podle Malmströmové je ale k takovému posunu třeba, aby Evropská komise vypracovala a členské státy vyjednavačům schválily příslušný mandát. "Ten ovšem bude možné navrhnout až poté, co bude jasný rozsah zamýšlené dohody," poznamenala.