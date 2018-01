Evropské prodeje aut podle států: Kde všude vládne Škoda? A kdo další boduje?

Rok 2017 je už sice pár týdnů za námi, z různých koutů Evropy k nám ale stále míří výsledky o tamějších prodejích nových aut. A tak jsme se rozhodli kouknout do statistik vybraných evropských států a zmapovat, co se kde loni prodávalo. V některých případech to jsou překvapivé výsledky.

V Německu, Itálii nebo Francii je to poměrně jasné, vládnou tam domácí značky, a to mnohdy s velkolepým přehledem. Třeba v zemi galského kohouta je mezi deseti nejprodávanějšími vozy za rok 2017 jen jediný zástupce zahraniční značky, a to ještě Dacia Sandero, která je úzce spjatá s Renaultem. Naopak ve Španělsku je to ale jinak, domácí je sice Seat, nejprodávanější značkou je ale Renault, který tam nicméně také vyrábí.

Našince pak jistě potěší fakt, že se v mnoha evropských státech daří Škodě. Její Octavia je nejprodávanějším modelem nejen na domácím českém trhu, ale i v několika dalších zemích, konkrétně třeba v Polsku, Finsku nebo Švýcarsku. Daří se jí ale i v dalších státech.

Dost ale bylo slov a pojďme se podívat na ta nejprodávanější auta ve vybraných evropských zemích:

Česká republika

Českým prodejům vládne domácí značka Škoda, která má mezi pěticí nejprodávanějších aut hned čtyři zástupce, jedinou výjimkou je pátý Hyundai i30, který se však též vyrábí v České republice. Nejprodávanějším autem vůbec u nás už je několik let Škoda Octavia, která loni dosáhla 27.051 registrací. Do top 10 se řadí také osmá Dacia Duster (5.065 registrací) nebo devátý VW Passat (4.744 kusů).

Nejprodávanější auta na českém trhu v roce 2017 Poř. Model Prodeje 2017 [ks] 1. Škoda Octavia 27051 2. Škoda Fabia 21281 3. Škoda Rapid 12407 4. Škoda Superb 8737 5. Hyundai i30 7441

Dánsko

V Dánsku jsou auta vysoce zdražena, a tak nepřekvapí, že mezi nejlepšími modely na trhu je i minivůz Volkswagen Up!. Loni skončil druhý se 7.232 registracemi, před něj se dostal jen Peugeot 208 s 9.838 registrovanými kousky. Škoda Octavia skončila těsně pod top 10, 4.015 registrací znamenalo 11. příčku. Dvanácté bylo Citigo s 3.852 registrovanými kousky. Oběma však prodeje meziročně mírně klesly.

Nejprodávanější auta na dánském trhu v roce 2017 Poř. Model Prodeje 2017 [ks] 1. Peugeot 208 9838 2. Volkswagen Up! 7232 3. Nissan Qashqai 7014 4. Volkswagen Golf 6200 5. Renault Clio 5141

Estonsko

Prodejům na estonském trhu vládne Toyota, hned za ní následují Škoda a Volkswagen. Právě zástupce mladoboleslavské značky pak drží titul nejprodávanějšího model, Octavia má za rok 2017 na svém kontě 1.329 v Estonsku registrovaných kusů. Následují dvě Toyoty, Avensis a RAV4.

Nejprodávanější auta na estonském trhu v roce 2017 Poř. Model Prodeje 2017 [ks] 1. Škoda Octavia 1329 2. Toyota Avensis 893 3. Toyota RAV4 870

Finsko

Nejprodávanější značkou na finském trhu byla loni sice Toyota s 14.759 auty, nejprodávanějším modelem vůbec ale byla Škoda Octavia, s 5.694 registracemi, což bylo o 2,9 % více než o rok dříve. Toyota však má v top 5 dva zástupce, čtvrtý Auris a pátý Yaris, hned za nimi následuje Avensis. Škoda byla loni mimochodem třetí nejžádanější značkou (stejně jako v roce 2016), v nejlepší dvacítce modelů má ještě osmnáctého Superba (1.725 kusů) a dvacátou Fabii (1.643 exemplářů).

Nejprodávanější auta na finském trhu v roce 2017 Poř. Model Prodeje 2017 [ks] Meziroční rozdíl [%] 1. Škoda Octavia 5694 +2,9 2. Nissan Qashqai 5059 +8,4 3. VW Golf 3991 -5,1 4. Toyota Auris 3650 -0,4 5. Toyota Yaris 3545 +9,4

Francie

Nejprodávanější auta na francouzském trhu v roce 2017 Poř. Model Prodeje 2017 [ks] 1. Renault Clio 116615 2. Peugeot 208 97664 3. Peugeot 3008 74359 4. Citroën C3 71926 5. Renault Captur 69699

Samozřejmě i francouzským statistikám vládnou domácí výrobci. V top 10 modelů je jen jediný zástupce zahraničního výrobce, osmá Dacia Sandero. Vůbec nejvýše je nejprodávanější malé auto v Evropě, Renault Clio, se 116.615 registrovanými kousky. Úspěšný rok to pak byl pro Peugeot 3008, evropské Auto roku 2017 skončilo třetí se 74.359 registrovanými kousky.

Irsko

Irským prodejům opravdu nevládnou značky ze sousední Británie, nejvýše je totiž Volkswagen. Druhá Toyota a třetí Ford ale už ve Velké Británii své továrny mají. Nejprodávanějším modelem za loňský rok je však v Česku produkovaný Hyundai Tucson s 4.893 registrovanými kusy, následuje VW Golf a Nissan Qashqai. Těsně pod stupni vítězů skončila Škoda Octavia, jejíž irské prodeje loni nicméně klesly o 4,4 %. Z nejlepší pětky je to ale ještě dobrý výsledek, irský automobilový trh se totiž loni meziročně propadl o 10,4 %.

Nejprodávanější auta na irském trhu v roce 2017 Poř. Model Prodeje 2017 [ks] 1. Hyundai Tucson 4893 2. VW Golf 4321 3. Nissan Qashqai 4196 4. Škoda Octavia 3980 5. Ford Focus 3850

Itálie

Nejsilnější pozici na italském trhu má samozřejmě Fiat, za rok 2017 na Apeninském poloostrově prodal 402.355 aut, o 4,3 % více než o rok dříve. Druhý následuje Volkswagen s 144.825 prodanými auty, stupně vítězů uzavírá Ford se 134.073 auty. Silné postavení domácích značek je patrné i na výsledcích jednotlivých modelů, první je Fiat Panda, následuje stařičká Lancia Ypsilon, která se už z ostatních trhů stáhla, a Fiat Tipo. V top 5 je jediný zástupce zahraniční značky, Renault Clio, šestý mimochodem byl Citroën C3, kterému se na italském trhu hodně daří. Škoda na Apeninském poloostrově moc silné zastoupení nemá, 23.115 prodaných aut za rok 2017 znamenalo až 22. příčku mezi značkami, v top 50 modelů nemá mladoboleslavská automobilka žádného zástupce.

Nejprodávanější auta na italském trhu v roce 2017 Poř. Model Prodeje 2017 [ks] 1. Fiat Panda 145919 2. Lancia Ypsilon 60321 3. Fiat Tipo 56046 4. Fiat 500 53960 5. Renault Clio 52618

Chorvatsko

V populární destinaci českých dovolenkářů loni vládla Škoda Octavia s 2.464 registrovanými vozy. Z se statistik vyplývá, že v Chorvatsku bodují kompakty, v první pětce jsou hned čtyři zástupci nižší střední třídy, jedinou výjimkou je druhý Renault Clio. Škoda pak měla mezi nejprodávanějšími auty na chorvatském trhu za rok 2017 ještě jednoho zástupce, Fabia byla na trhu celkově třináctá, s 987 prodanými kusy.

Nejprodávanější auta na chorvatském trhu v roce 2017 Poř. Model Prodeje 2017 [ks] 1. Škoda Octavia 2464 2. Renault Clio 2292 3. Ford Focus 2271 4. VW Golf 2074 5. Opel Astra 1741

Německo

Není divu, že německému trhu dominují zástupci domácích výrobců, stejně tak nepřekvapí, že nejvýše je Volkswagen Golf, nejprodávanější auto v Evropě. Na domácím trhu má nepřekonatelnou pozici, 228.227 registrovaných kusů je více než trojnásobek toho, co zaznamenal druhý v pořadí, Volkswagen Tiguan (72.430 kusů). Škoda Octavia zůstává u našich západních sousedů nejprodávanějším vozem zahraniční značky, 59.147 exemplářů znamenalo loni sedmé místo. Octavia tak v Německu dopadla lépe než Opel Astra (56.327) nebo Ford Focus (45.391).

Nejprodávanější auta na německém trhu v roce 2017 Poř. Model Prodeje 2017 [ks] 1. VW Golf 228227 2. VW Passat 72430 3. VW Tiguan 71437 4. Mercedes-Benz C 68584 5. VW Polo 61378

Nizozemí

Nizozemí je další ze zemí, kde jsou automobily notně zdaněny, a tak mezi nejprodávanějšími jsou hojně zastoupeny minivozy, včetně u nás nenabízeného Opelu Karl. Ten se za rok 2017 stal dokonce čtvrtým nejprodávanějším autem v Nizozemí. Mezi značkami vládne Volkswagen, Škoda je za rok 2017 devátá. Jejím nejžádanějším modelem v této zemi byla Octavia, s 6.255 registracemi.

Nejprodávanější auta na holandském trhu v roce 2017 Poř. Model Prodeje 2017 [ks] 1. Renault Clio 11769 2. Volkswagen Up! 11001 3. Volkswagen Golf 10113 4. Opel Karl 9953 5. Kia Picanto 9642

Polsko

Na polském trhu je to dlouhodobý boj mezi Škodou a Toyotou o nejprodávanější značku. Loni se z pozice jedničky radovala mladoboleslavská značka s 62.164 prodanými auty, zatímco ta japonská měla na svém kontě 50.825 prodaných aut. Také modelům vládla Škodovka, za Fabií následuje Octavia a desítku uzavírá Rapid. Třetí je v Polsku vyráběný Opel Astra.

Nejprodávanější auta na polském trhu v roce 2017 Poř. Model Prodeje 2017 [ks] 1. Škoda Fabia 18961 2. Škoda Octavia 18854 3. Opel Astra 15944 4. VW Golf 13344 5. Toyota Yaris 12560

Rakousko

Ne nečekaně u našich jižních sousedů vládne německý Volkswagen, za rok 2017 tam zaznamenal 58.709 prodaných aut. Druhá je Škoda s 24.914 auty a třetí následuje Opel s 21.214 automobily. Wolfsburská značka je šampionem také mezi modely, v nejlepší pětce má tři zástupce, první Golf, třetí Tiguan a čtvrté Polo. Zbytek top 5 tvoří Škoda, konkrétně Octavia a Fabia. Šestý je mimochodem Fiat 500, sedmý Volkswagen T6, který se často užívá jako taxík v rakouských Alpách.

Nejprodávanější auta na rakouském trhu v roce 2017 Poř. Model Prodeje 2017 [ks] 1. VW Golf 16932 2. Škoda Octavia 9594 3. VW Tiguan 9242 4. VW Polo 8258 5. Škoda Fabia 7242

Řecko

Na řeckém trhu vládne značka Toyota, která tam za rok 2017 prodala 10.026 automobilů. Nejprodávanějším modelem na trhu však loni byl Ford Focus s 630 exempláři, druhý následoval v Nošovicích vyráběný Hyundai Tucson s 595 kusy.

Nejprodávanější auta na řeckém trhu v roce 2017 Poř. Model Prodeje 2017 [ks] 1. Ford Focus 630 2. Hyundai Tucson 595 3. Nissan Qashqai 551 4. Toyota Yaris 537 5. Toyota C-HR 478

Slovensko

Také u našich slovenských sousedů vládnou vozy české značky Škoda, obsadily kompletní stupně vítězů. Nejvýše je Octavia, za ní se zařadily Fabia a Rapid. Čtvrtá následuje v Žilině vyráběná Kia Cee’d.

Nejprodávanější auta na slovenském trhu v roce 2017 Poř. Model Prodeje 2017 [ks] 1. Škoda Octavia 5340 2. Škoda Fabia 5307 3. Škoda Rapid 3877 4. Kia Cee'd 2831 5. VW Golf 2630

Španělsko

Španělsko patří mezi výjimky, domácí Seat tam totiž není nejprodávanější značkou, s 94.474 prodanými auty loni obsadil druhou příčku. Nejvýše byl Renault se 101.552 prodanými automobily. V žebříčku modelů ale už Seat první je, za Leonem následuje Ibiza. Hodně se na Pyrenejském poloostrově daří Dacii Sandero, za celý rok je sedmá, v prosinci však byla ve Španělsku nejprodávanějším autem právě ona.

Nejprodávanější auta na španělském trhu v roce 2017 Poř. Model Prodeje 2017 [ks] 1. Seat Leon 35327 2. Seat Ibiza 33754 3. Renault Clio 28882 4. Renault Mégane 28880 5. Nissan Qashqai 28754

Švédsko

Také ve Švédsku samozřejmě vládne domácí značka, Volvo za rok 2017 doma prodalo 75.506 aut, o šest procent více než o rok dříve. Druhý následuje Volkswagen, třetí je Kia, Škoda mimochodem stejně jako v roce 2016 obsadila osmou příčku. Domácí výrobce podle očekávání boduje také mezi modely, za XC60 následuje duo S90/V90. Nejlepší desítku uzavírá Škoda Octavia.

Nejprodávanější auta na švédském trhu v roce 2017 Poř. Model Prodeje 2017 [ks] 1. Volvo XC60 24090 2. Volvo S90/V90 22593 3. VW Golf 20055 4. Volvo S60/V60 15116 5. VW Passat 15057

Švýcarsko

Statistika prodejů aut ve Švýcarsku ukazuje bohatství tamějších zákazníků. Nejvýše je z výrobců možná mainstremový Volkswagen, hned za ním se ale seřadily Mercedes, BMW a Audi, pátá mimochodem následuje Škoda. Právě mladoboleslavská značka se může pochlubit nejprodávanějším modelem v této alpské zemi, je jím Octavia s 10.017 prodanými kusy, která jako jediný model loni překonal desetitisícovou hranici. V top 10 modelů jsou pak dva Mercedesy (páté C-Klasse a sedmé GLC), dvě BMW (osmá X1 a devátá 2-Series) a jedno Audi (desátá A3).

Nejprodávanější auta na švýcarském trhu v roce 2017 Poř. Model Prodeje 2017 [ks] 1. Škoda Octavia 10017 2. VW Golf 9500 3. VW Tiguan 7110 4. VW Polo 5295 5. Mercedes-Benz C 4496

Velká Británie

Britským prodejům dlouhodobě vládne Ford Fiesta a nejinak tomu bylo loni, na jejích 94.533 registrovaných exemplářů nikdo jiný neměl. Druhý Volkswagen Golf zaznamenal 74.605 evidovaných kusů. Do nejlepší desítky se mimochodem dostaly hned dva Mercedesy, devátá třída C (45.912 kusů) a desátá třída A (43.717 exemplářů).