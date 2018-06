Extra vzácný McLaren F1 LM míří do aukce. Jeden ze dvou kusů!  

U RM Sotheby‘s je opět jedno nesmírně vzácné auto na prodej. Je to McLaren F1, ale ne jen tak ledajaký. Jde o specifikaci LM, první kus z pouhých dvou vyrobených oddělením McLaren Special Operations. Tedy pouhých dvou určených pro běžný silniční provoz. Auto je ovšem nastavené co nejvíce jako skutečná závodní verze. Proto je snížené a má také jinak naladěný motor. Zvenku je řada úprav zvyšujících přítlak celého auta. Jen v interiéru poznáte civilní zaměření, protože satelitní navigaci v moc závodních autech opravdu nenajdete.

Auto není v nabídce poprvé, u stejné aukční síně se prodávalo již před třemi roky a cena se tehdy vyšplhala na 13,7 milionů dolarů. Když započtete inflaci, dnes by to bylo přes 14. Tehdy to navíc byl rekord, za který se kdy prodalo nějaké britské auto. Toto prvenství bylo překonáno několikrát a dnes se tímto titulem pyšní loni prodaný Aston Martin DBR1, za který zaplatil nový majitel 22,5 milionu. Cenu, na níž si McLaren cení aktuální majitel, ale u RM Sotheby’s nez­veřejnili. Že by to ale méně než posledně, na to opravdu nespoléhejte. Pokud byste rádi něco levnějšího, do nabídky u RM se dostaly i Mercedesy 680S Torpedo Sport a 300SL Roadster, Ferrari 275 GTB a 400 Superamerica Aerodinamico, Aston Martin DB AR1 Zagato a Bentley Speed Six. Jenom, abyste věděli…