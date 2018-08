Fernando Alonso opouští formuli 1. Připomeňte si klíčové momenty jeho kariéry

Když jsem v roce 2006 začal sledovat formuli 1 a viděl svou první kompletní sezonu, působilo v šampionátu mnoho atraktivních jmen: Michael Schumacher, Jacques Villeneuve, Jenson Button, Fernando Alonso, Kimi Räikkönen, Rubens Barrichello, Giancarlo Fisichella… od té doby tito závodníci postupem sezon odcházeli, až z nich zůstal jediný: charismatický Španěl Fernando Alonso. Jasně, nesmím zapomenout na Kimiho Räikkönena, avšak ten si v letech 2010 a 2011 dopřál od formule 1 pauzu a zkoušel štěstí ve WRC či Nascar. Jen Alonso ale nastoupil do všech ročníků nejen od „mého“ roku 2006, ale již sezony 2003.

Fernando Alonso Díaz se narodil v roce 1981 a jakož syn mechanika neměl k vůni spáleného benzinu daleko. S otcem objížděl motokárové závody ve Španělsku. Zpočátku bojoval s nedostatkem financí, avšak díky slibným výsledkům se o něj rychle začali zajímat sponzoři. V letech 1993-1996 vyhrál čtyřikrát v řadě juniorskou kategorii Španělského šampionátu, v roce 1996 zaznamenal taktéž vítězství v Juniorském světovém poháru. V dalších letech uspěl třeba ve španělské a italské soutěži Inter-A či Evropském šampionátu.

Alonsovo tažení nižšími sériemi samozřejmě neuniklo pozornosti týmům formule 1. První příležitost dostal Španěl u Minardi, kde si v říjnu 1998 poprvé vyzkoušel monopost této kategorie. Tři dny mu stačily na to, aby zajížděl srovnatelné časy s podstatně zkušenějším Marcem Geném. Před vstupem do formule 1 stihl Alonso ještě zvítězit ve Španělské Formuli Nissan a střihl si štaci ve Formuli 3000. Mezitím opět testoval pro italské Minardi a dokázal zajíždět o 1,5 sekundy rychlejší časy než všichni ostatní závodníci, které stáj tehdy zkoušela.

Roku 2001 poprvé naskočil do kompletní sezony. I když s podprůměrným Minardi nedokázal bodovat, pravidelně porážel stájového kolegu. Alonso si polepšil do konkurenceschopnějšího Renaultu, avšak pro první rok jen na místo testovacího jezdce. Závodní sedačku dostal až pro sezonu 2003, kdy jej lídr týmu Flavio Briatore nasadil za propuštěného Jensona Buttona…

Rok rekordů (2003)

U Minardi se stal Fernando Alonso nejmladším závodníkem, který kdy v šampionátu formule 1 startoval. V první sezoně pro Renault si připsal titul nejmladšího závodníka startujícího z pole position (v Malajsii, kde nakonec dojel třetí) a ve stejném roce se na maďarském Hungaroringu dočkal i svého prvního vítězství, opět coby nejmladší pilot v historii sportu. Za čtyři umístění na stupních vítězů a pravidelný zisk mistrovských bodů si Alonso vysloužil celkově páté místo. Porazil i zkušenějšího kolegu Jarna Trulliho, který vybojoval jen jedny stupně vítězů a v šampionátu skončil osmý.

Nejlepší léta však Alonsa v barvách francouzského týmu teprve čekala. V roce 2004 sice na další vítězství nedosáhl, ale celkově posbíral ještě více mistrovských bodů a skončil čtvrtý. Prázdné vitríny na trofeje si vynahradil o rok později, kdy získal hned sedm vítězství a s přehledem si zajistil zisk prvního mistrovského titulu před Kimim Räikkönenem a Michaelem Schumacherem.

Druhé úspěšné tažení za mistrovským titulem si Fernando Alonso připsal hned další rok. Moc dobře si to pamatuji, jelikož v tahanici s Michaelem Schumacherem jsem přál vítěznou rozlučku právě Němci, který krátce po vítězství na italské Monze oznámil konce kariéry (byť víme, že posléze se ještě vrátil s Mercedesem). Ve stejném závodě Alonsovi shořel motor a odstoupil. Jenže technické trable měl naopak Schumacher v předposledním závodě v Suzuce a nakonec se z druhého mistrovského titulu radoval Španěl. Měl to být zároveň poslední Alonsův rok v Renaultu, pro další sezonu se totiž upsal McLarenu…

Dva kohouti na jednom dvorku (2007)

Stáj z Wokingu roku 2006 zaostávala za lepším Renaultem a Ferrari a pro další ročník se rozhodla pro velkou vzpruhu. Zcela obměnila jezdecké složení a vedle úřadujícího šampiona posadila mladičký talent, jistého Lewise Hamiltona. Sezona ovšem ukázala, že Alonso zdaleka nebude jasnou jedničkou, šlo totiž o překvapivě vyrovnanou dvojici. To postupem času vyvrcholilo v neférové situace, třeba když Alonso při kvalifikačních pokusech v Maďarsku zůstal v boxech stát a Hamiltona zdržel za sebou tak dlouho, že nestihl další rychlý pokus.

Do toho všeho prosákly na veřejnost informace o špionáži a McLaren přišel o všechny body v šampionátu týmů a navíc dostal pokutu 100 milionů euro. Stáj však nebyla zcela vyloučena, takže oba závodníci mohli v soubojích pokračovat ostřeji než kdy dříve. Jenže jak už to tak bývá, když se dva perou, třetí se směje. Alonso s Hamiltonem se vzájemně okrádali o cenné bodíky, které jim v konečném zúčtování chyběly. Finále v Brazílii bylo nesmírně dramatické, po vítězství se z titulu nakonec radoval Kimi Räikkönen (110 bodů), jenž za sebou nechal Hamiltona i Alonsa se shodným počtem 109 bodů. Fernando se po bitvě s mladičkým Britem a neshodách s vedením stáje rozhodl tým opustit a vrátil se zpět do Renaultu.

Crashgate (2008)

Francouzský tým se mezitím propadl za Ferrari, McLaren i BMW Sauber, tudíž v sezoně 2008 Alonso bojoval hlavně o bodované příčky. První vítězství vybojoval Španěl až v Singapuru, ale jak se později ukázalo, stalo se tak za hodně kontroverzních událostí. Alonso totiž do závodu startoval až z patnácté příčky, ze které by na triumf v závodě útočil jen těžko. Značně mu ale pomohla nehoda týmového kolegy Nelsona Piqueta, po níž na trať vyrazil safety car. Alonso situace využil a vyšvihl se na první místo, které nakonec udržel. Později se ukázalo, že celá nehoda byla předem domluvena tak, aby Španělovi pomohla. Tým dokonce vybral ideální začátku, kde není jeřáb, aby si pojistil výjezd safety caru. Alonso se dušoval, že o ničem takovém nevěděl, ale později se ukázalo, že spíše ano. Incidentu se od té doby neřekne jinak než „crashgate“.

Další vítězství, tentokrát už regulérní, si Alonso připsal v dalším závodě v Japonsku. Celkově skončil pátý se ziskem 61 mistrovských bodů a v sezoně 2009 opět pokračoval s Renaultem. Další ročník se ale Francouzům nedařil ještě více, Alonso zaznamenal jen jedno třetí místo a se ziskem šestadvaceti bodů obsadil deváté místo. Ještě během sezony bylo světu oznámeno, že od roku dalšího se Španěl stane posilou Ferrari, kde nahradí Kimiho Räikkönena.

Naděje Ferrari (2010)

Cíl Fernanda Alonsa ve Ferrari byl jasný: získat mistrovský titul a navázat na úspěchy legendárního Michaela Schumachera. Italům se podařilo postavit konkurenceschopné auto, se kterým Alonso získal pět vítězství. Šlo však o nesmírně vyrovnaný ročník, ve kterém se v posledním závodě utkala o titul čtveřice závodníků! Právě Španěl přijížděl do posledního víkendu coby lídr šampionátu, avšak v závodě skončil až sedmý, zatímco jeho úhlavní rival Sebastian Vettel závod vyhrál a získal tak svůj první titul.

Ještě horší byl pro Alonsa další ročník, ve kterém sice pravidelně bodoval, ale vítězství získal pouze jedno. Na dominantního Vettela (vybojoval 11 vítězství) koukal s obrovským odstupem a nakonec se musel spokojit se čtvrtým místem.

Fernando is faster than you (2012)

Další kontroverzní moment kolem španělského závodníka přišel v roce 2012. Ferrari sice nebylo silné jako Vettelův Red Bull, ale Alonso z něj často dokázal ždímat více než maximum. A v Itálii rychle pochopili, že k upřednostnění svého jezdce musí využít všech dostupných prostředků. Právě proto dostal Felipe Massa při Velké ceně Německa jasný pokyn: „Fernando is faster than you“, čímž mu dal tým jasně najevo úmysl týmové režie. Massa před sebe Alonsa pustil a ten získal v daném roce třetí a poslední vítězství. Španěl měl šanci na mistrovský titul ještě v posledním závodě a začalo se to vyvíjet slibně, když se Vettel v prvním kole po hodinách propadl na poslední místo a Alonso se pohyboval v nejlepší trojici, avšak Vettel předvedl famózní návrat a nakonec dojel šestý, což mu zajistilo titul o tři bodíky před Alonsem.

V dalších dvou letech se Alonso v barvách Ferrari už zisku mistrovského titulu více nepřiblížil. Roku 2013 získal jen dvě vítězství, zatímco suverénní Vettel jich posbíral třináct. Bez jediného triumfu skončil Španěl sezonu 2014, ve které si Ferrari počínalo bídně a Alonso získal jen dvě umístění na stupních vítězů. S Ferrari mu došla trpělivost a začal hledat nové výzvy, kterou nakonec spatřil v návratu do McLarenu. Tým se totiž rozloučil s Mercedesem coby dodavatelem motorů a dal přednost Hondě. Nová éra s Alonsem v čele měla znamenat velký návrat McLarenu na vrchol…

Velký návrat do McLarenu (2015)

Obnovené partnerství McLaren-Honda však od počátku trápily dětské nemoci. Japonský dodavatel přesto zůstával pozitivní a po několika úvodních závodech prohlašoval, že do konce roku bude McLaren bojovat o nejvyšší příčky. Jenže sezona plynula a Alonsovým maximem bylo jedno páté místo a pouhé dvě umístění na bodovaných pozicích! Španěl si nakonec připsal jedenáct mistrovských bodů, což byl jeho nejskromnější zisk od vstupu do Renaultu. Honda se potýkala s technickými problémy a Alonso nedokončil sedm závodů.

Zlepšení tým zaznamenal v roce dalším, kdy už dokázal Alonso bodovat pravidelněji a celkově skončil desátý. Na žádné boje o stupně vítězů ba dokonce vítězství to ale ani tentokrát nebylo a v zákulisí se začalo šuškat o tom, že Alonso svět formule 1 definitivně opustí. Španěl se ale rozhodl zůstat i pro rok 2017, avšak ten jako kdyby partnerství stáje z Wokingu a japonského dodavatele motorů posunul opět na začátek. Frustrace už byla znát i z Alonsa, který si pravidelně stěžoval do vysílačky. Nakonec za celý rok posbíral jen sedmnáct bodů a opět se říkalo, že v šampionátu končí. Nakonec jej přesvědčila změna dodavatele: McLaren se vykašlal na Hondu a pro příští sezonu vsadil na spolehlivější techniku Renaultu.

Alonso se častokrát nechal slyšet, že nebýt Hondy, bojuje McLaren o vítězství, jelikož má nejlepší šasi. Jenže přišel Renault a ukázalo se, že tak slavné to bohužel nebude. Red Bull se stejnými pohonnými jednotkami dokázal pravidelně bojovat o stupně vítězů, zatímco Alonsovým maximem je letos jedno páté místo a síla balíčku McLaren-Renault v posledních měsících povadá. Sítěmi se dokonce nedávno začala šířit spekulace, že Alonso naběhl do zázemí Ferrari a řekl, že pro ně klidně bude jezdit zadarmo, protože s Vettelem titul nezískají.

Nakonec ale pilot oznámil odchod ze scény formule 1. Přitom se ještě nedávno spekulovalo o dalším možném přesunu. Kupříkladu do Renaultu (který nakonec angažoval Daniela Ricciarda) či Red Bullu. Šéf druhého zmíněného týmu si kvalit Alonsa váží, ale řekl, že jeho angažování by si na triko nevzal. Doslova řekl, že kam přijde, tam způsobí chaos. A výše popsané řádky jsou důkazem, že není daleko od pravdy. V prohlášení dal ale Alonso jasně najevo, že nevylučuje návrat, když by se McLarenu podařilo postavit vítězné auto. Mezitím se ale rozhodl hledat nové výzvy. A my víme, odkud asi vítr vane…

Hon za Trojkorunou

Alonso už se dříve nechal slyšet, že jeho velkým snem je zisk tzv. Trojkoruny. To ve světě motorsportu znamená vítězství v Monaku (to už má), v závodě 500 mil Indianapolis a konečně ve čtyřiadvacetihodinovce Le Mans. Slavného závodu v Indy se zúčastnil v roce loňském a nevedl si vůbec špatně, když s podstatně zkušenější špičkou držel tempo a bojoval o první místo. Ironií osudu však bylo, že ze závodu musel odstoupit pro poruchu pohonné jednotky Honda…

Letos si ale Španěl spravil chuť, když s Toyotou vybojoval vítězství v Le Mans . Pravda, japonská automobilka tento rok neměla velkého konkurenta, i tak to byl pro Alonsa parádní úspěch. Vzhledem k vývoji situace je jasné, kde Fernanda příští rok všichni vidí: v zámořské sérii IndyCar, kde by se opět pokusil o triumf na Indianapolisu. Alonso zatím nic nepotvrdil ani nevyloučil. Přesvědčené fanoušky tak lehce zmátl jen Felipe Massa, který v instagramovém příspěvku věnovaném Fernandu Alonsovi popřál vše nejlepší v letech příštích a dodal:. Že by Brazilec, který aktuálně působí v elektrických formulích, prozradil více, než by měl?

Na sociálních sítích se Fernando Alonso rozloučil s fanoušky formule 1 tímto emotivním videem z vlastního muzea...