Fiat Fiorino Van 1.3 Multijet SX: Olej po 10.000 km (dlouhodobý test 4. část)

Servisní interval na Fiorino 1.3 Multijet činí 35.000 km, ale výrobce upozorňuje, že palubní počítač jej může dle režimu jednotlivých jízd zkrátit. V takovém případě kontrolka ve tvaru olejničky začne jednu minutu blikat (opakuje se pak každé dvě hodiny) nebo bliká pět sekund každé tři minuty jízdy.

My jsme po ujetí 10.000 km nezaznamenali takový pokyn a provedli tzv. kaplovou zkoušku oleje. Pro úplnost dodejme, že jízdní režim zkoušeného fiorina zahrnoval přibližně polovinu tras s délkou cca čtyřicet kilometrů a polovinu s délkou 100 km a delších.

Z hlediska vypalování filtru pevných částic DPF a katalyzátoru LNT (zachycuje oxidy dusíku) mělo testované fiorino příznivé podmínky. Nešlo tedy o ryze městský provoz, který může majitel modelu Fiorino kvůli jeho rozměrům preferovat. Například při rozvozu pizzy a dalšího spíše lehčího zboží se Fiorino cítí jako ryba ve vodě, ale řidič musí dbát po každých cca pěti stech kilometrech na vypálení DPF zvýšením teploty ve výfukovém traktu.

Výsledek kapkové zkoušky naznačil, že se v turbodieselu nachází olej s dostatkem detergentů pro omezení usazování sazí na kovových částech. Zubatý okraj tmavého pole však upozorňuje na přítomnost nepatrného množství vlhkosti v oleji, žlutý věnec pak na přítomnost nafty.

Tento výsledek kapkové zkoušky potvrzuje rovněž fakt, že po ujetí deseti tisíců kilometrů je hladina oleje nepatrně vyšší, než jaká byla na začátku testu s hladinou na rysce maximum. Pravděpodobně to způsobovaly ranní chladné starty a pomalý ohřev motoru s vysokou energetickou účinností. Na studených stěnách válce se srážela rozptýlená nafta a pronikala nepatrně do olejové vany. Proto jsme většinou prvních deset kilometrů měli topení vypnuté, aby se turbodiesel rychleji zahřál. Přesto k dosažení provozní teploty motoru bylo při ranních teplotách kolem 5 °C potřeba ujet přibližně dvacet kilometrů.

Malý čtyřválcový turbodiesel používá olej specifikace 5W-30 pro dosažení nižšího tření v motoru a úsporu nafty. Přestože se jedná o poměrně řídký olej, nedocházelo k jeho úbytku, protože agregát se stále nacházel ve výborné kondici. Olejová náplň čtyřválce činí pouhé tři litry (+ 0,2 l pro olejový fi ltr), takže je vhodné dle doporučení výrobce každé tři tisíce kilometrů zkontrolovat jeho hladinu. Ta se během celé ujeté vzdálenosti držela na maximu a pomalinku jej nepatrně přesahovala.

Agregát nás stále uchvacoval chutí k práci. Po sešlápnutí akcelerátoru na podlahu dodávka zrychlovala jako střela a těžko by kdo věřil, že má pod kapotou tak malý motor. Od začátku testu nás těší přesnost řazení. Není to záležitostí zkoušeného kusu, Fiat do vznětové verze Fiorina investoval více než do zážehové. Multijetu dopřál hydraulický přenos řazení místo lanový určený pro zážehové jednotky včetně CNG.