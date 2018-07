Finská rallye před startem: Udrží Neuville převahu?

Osmý podnik letošního šampionátu má tradičně centrum v městě Jyväskylä a 67 posádek čeká 23 rychlostních zkoušek v celkové délce 317,26 kilometrů.

Severský podnik je součástí šampionátu od jeho vzniku v roce 1973 a z hlediska dosahovaných časů bývá nejrychlejší v seriálu. V roce 2016 zde absolvoval vítězný Brit Kris Meeke (Citroën DS3 WRC) celkem 334 kilometrů a dosáhl neuvěřitelného průměru 126,62 km/h!

Nepřehlédnutelným koloritem Finské rallye je nespočetné množství horizontů a skoků, na který se měří jejich délka. Výjimkou nejsou lety vozů bokem v zatáčkách, kde jezdci dokáží poslat auto do správného směru. Terény jsou poměrně široké s hladkým a kompaktním šotolinovým povrchem.

Soutěž byla až do roku 2007 záležitostí severských jezdců (včetně Estonce Markko Märtina). Jejich vítěznou dominanci dokázali překonat pouze Francouzi Sebastien Loeb (2008, 2011, 2012), Sebastien Ogier (2013) a Brit Kris Meeke (2016).

Lídr spíše odpočíval

Belgičan Thierry Neuville dokončil všech sedm letošjích podniků na bodovaných místech. Z toho byl pětkrát na stupních vítězů (Švédsko, Korsika, Argentina, Portugalsko a Sardinie) a tři rallye dokázal vyhrát – Švédsko, Portugalsko a Sardinie. Právě na posledně jmenovaném italském ostrově svedl epický souboj se svým největším soupeřem Sebastien Ogierem a vyhrál s náskokem 0,7 sekundy, což je třetí nejnižší rozdíl v 577 odjetých rallye od roku 1973.

„Přestávka šesti týdnů byla poměrně dlouhá, ale nenudil jsem se. Mám za sebou několik reklamních akcí v Belgii, ale jinak jsem se snažil hodně odpočívat. Když vedete šampionát, je to vždy dobrý pocit a člověk si ho musí užívat,“ uvedl den před startem Neuville a připomněl: „Kolegové z týmu ovšem pracovali. Andreas (Mikkelsen) testoval a Hayden (Paddon) se zúčastnil menšího podniku v Estonsku. Já mám za sebou krátký test z minulé neděle a jsem s ním spokojen. Na konci loňského roku jsme představili novou aerodynamiku, která je rozhodně jedním z nejdůležitějších faktorů ve Finsku při zdejších vysokých rychlostech. Loni nás potkávaly problémy s odpružením, máme na autě malé změny, které vylepšily jízdní vlastnosti auta. Potřebuji zvládnout situaci, abych si na kluzkých terénech udržel náskok před Ogierem.“

Ogier má aero sílu

Obhájce titulu Sebastien Ogier nemá na loňskou Finskou rallye dobré vzpomínky. Na čtvrté zkoušce měl problém, protože mu po dopadu na skoku prasklo zavěšení pravého zadního kola. V rychlé levé zatáčce dostal smyk a po nárazu do stromu zůstala Fiesta WRC´17 nepojízdná. Francouzský pilot chtěl znovu nastoupit, ale zabránil mu v tom zdravotní stav jeho spolujezdce Juliena Ingrassii. Opakované vyšetření totiž u něj prokázalo otřes mozku.

Ogier může teoreticky manko sedmadvacet bodů na první místo smazat. To by ovšem musel vyhrát soutěž i závěrečnou zvlášť bodovanou erzetu Power Stage. To by mu dalo třicet bodů, ale předpokladem této kalkulace je výpadek Neuvilla. Uvidíme v neděli odpoledne.

Francouzskému pilotovi by měly pomoci speciální aerodynamické úpravy jeho Fordu Fiesta WRC. Speciální aero kit bude mít na vozu pouze on. Jedná se o difuzor, zadní křídlo a výdechy na zadních blatnících, které jsou větší, podobně jako je tomu u Yarisu WRC. Tyto úpravy jsou výsledkem spolupráce s vývojovým centrem Fordu v severoamerickém Charlotte. Zbylí jezdci M-Sportu by se měli dočkat nových dílů za tři týdny v Německu.

„Tým makal od Sardinie naplno, aby mi zajistil nový aeropaket. Měl by zadní části auta přidat větší stabilitu a současně přinese další možnosti jak záď fiesty nastavovat. Nevýhodou je, že předek auta, který je teď na skocích trošku výše. S tím bych si měl ovšem poradit. Doufám, že nové díly nám přidají zase kousek výkonnosti. Ovšem v průběhu rallye si bude muset úplně všechno sednout jak má, pokud chceme bojovat o čelní příčky," uzavírá Ogier.

Ostberg místo Meeka

Citroën nastupuje se třemi posádkami - Craig Breen a Scott Martin, Mads Østberg a Torstein Eriksen, Khalid Al Qassimi a Chris Patterson. Francouzská značka má za sebou dobré vystoupení ze Sardinie, kde skončil Ostberg na pátém a Breen na šestém místě.

Pierre Budar (šéf týmu Citroën Racing Team): „Máme za sebou start na menší rallye v Estonsku, po kterém následovaly ještě čtyři dny testování. Díky novým technickým aktualizacím na našem voze se chceme dívat na další vývoj sezony optimisticky. Doufáme, že se stane významnými hráči zbývající části sezony.“

Craig Breen: „Start na Estonské rallye byl pro mě dobrou příležitostí prověřit si na aut několik věcí. Díky nové přední geometrii je naše C3 WRC mnohem lépe vyvážené. Ve Finsku jsem byl před dvěma roky poprvé na stupních vítězů, ale na to se nedá spoléhat. Současný ročník bude změnou trasy velkou jezdeckou výzvou pro všechny.“

Mads Østberg: „Říkají to všichni a já se přidám. Finská rallye se mi náramně líbí i díky spoustě nadšených fanoušků. Nemusíme se obávat opotřebení pneumatik nebo rozbitého povrchu vozovky. Mám dobré vzpomínky na rok 2015, kdy se mi tady podařilo právě s citroënem dojet na třetím místě. Pokusím se takový výsledek letos zopakovat.“

Khalid Al Qassimi: „Zdejší akce je pro mě výjimečná, vždyť tady jsem před jedenácti ve světovém mistrovství debutoval. Baví mě pocit, kdy je auto ve vysokých rychlostech často ve vzduchu a vy nikdy nevíte, kdy horizonty skončí.“

Trio Yaris WRC připraveno

Loňský ročník Finské rallye byl šťastný pro domácího Esapekku Lappiho, jenž zde vyhrál svůj první podnik mistrovství světa a pro Toyotu to bylo druhé vítězství od návratu do světového šampionátu. Třetí byl loni Juho Hänninen, který je v letošní sezoně testovacím jezdcem tovární stáje.

Tommi Makinen (vedoucí týmu): „Jedná se o vzrušující akci pro každého z nás, obzvláště díky fantastické podpoře, které se nám dostává od fanoušků. Jsem si jistý, že mnoho z nich přijede také z Estonska a bude se fandit Ottu Tänakovi. Yaris WRC je na současné podmínky hodně silný. Všichni tři naši jezdci mají pocit, že budou hodně rychlí a hodlají tím pádem bojovat o vítězství.“

Jari-Matti Latvala: „Těším se na Rallye Finland. Vždy jsem se tady cítil opravdu dobře na mé domácí události a navíc řídím auto, které zde bylo postaveno. Jednou z letošních největších výzev jsou změny trasy, které jsou pro všechny nové. Kdysi jsem na nich sice jezdil, ale už si to moc nepamatuji.“

Ott Tanak: „Současná soutěž patří k mým oblíbeným. Je to docela specifická rallye s vysokými rychlostmi, spoustou horizontů a množstvím skoků. Nové rychlostní zkoušky, které nás čekají, představují velkou výzvu. Myslím, že jsme měli opravdu dobrou přípravu. Uskutečnily jsme nějaké testy, já se zúčastnil Rallye Estonie a vyhrál, což bylo docela hezké před tolika domácími fanoušky. Jsem si jist, že se s nimi potkám i nyní ve Finsku.“

Esapekka Lappi: „Čeká nás opravdu zvláštní událost. Pro mě o to větší, že vlastně poprvé v kariéře budu obhajovat vítězství ve světovém podniku. Očekávám dobrý výsledek a myslím, že všichni ostatní jsou na tom stejně. Takže by bylo nejlepší vyhrát. Víme, že naše auto bude konkurenceschopné, takže se zaměříme na dobrý rytmus jízdy.“

Veiby a Rovanperä jsou sledováni

Když úřadující mistr světa kategorie WRC 2 Švéd Pontus Tidemand a jeho týmový kolega Jan Kopecký plánovaně do Finské rally (26. 7.– 29. 7. 2018) nenastoupí, je veškerá pozornost soustředěna na posádky Ole Christian Veiby a Stig Rune Skjaermœn z Norska a Finy Kalle Rovanperäho a Jonne Halttunena. Norové jsou aktuálně na třetí pozici v průběžném hodnocení kategorie WRC 2. Pro jeho 17letého kolegu bude letošní účast ve finském kole mistrovství světa premiérou. Obě mladé tovární posádky Škoda jsou v kategorii WRC 2 největšími favority na vítěze nejrychlejšího podniku mistrovství světa.

V kategorii WRC 2 mistrovství světa se zúčastnění jezdci musí přihlásit nejméně do sedmi ze 13 vypsaných soutěží. Na konci sezóny se jim do celkového hodnocení započítává šest nejlepších výsledků. To je důvod, proč se do letošní Finské rally nepřihlásil vedoucí muž letošní sezóny Pontus Tidemand (93 bodů/čtyři starty), ani aktuálně druhý muž v pořadí Jan Kopecký (75 bodů/tři starty), tedy dva zkušení jezdci továrního týmu Škoda.

O.C. Veiby, který má aktuálně 45 bodů a je na třetí pozici v průběžném hodnocení letošní sezóny WRC 2, má nyní s dobrým výsledkem ve Finsku šanci zmenšit svoji bodovou ztrátu. „Rychlostní zkoušky Finské rallye jsou obrovskou výzvou, protože dosahované rychlosti na hladkých šotolinových tratích jsou enormní. Neustále musíte být maximálně ve střehu a naučit se číst měnící se přilnavost povrchu jednotlivých úseků. Jakmile uděláte jedinou chybu, budete jen o trochu rychlejší a netrefíte správnou stopu, znamená to vyřazení ze soutěže. Přesně to se mi stalo minulý rok, kdy jsem vedl ve třídě RC 2. V rychlé pravé zatáčce jsem se svým privátně nasazeným vozem Škoda Fabia R5 smykem vyletěl z tratě,“ vysvětluje Veiby, který již stihl v sezóně 2018 zajet dobré výsledky, když na Sardinii skončil druhý, ve Švédsku třetí a ve Francii čtvrtý.

Dalším mužem, jehož bude velmi zajímavé sledovat, bude nejmladší účastník mistrovství světa, 17letý Kalle Rovanperä. Svoji působivou rychlost ukázal nejen na Argentinské rally, kde byl ve vedení. „Automobil jsem poprvé řídil na soukromé cestě poblíž svého bydliště. Své první závodní zkušenosti jsem ale sbíral v Litvě, tedy v zemi, jejíž šotolinové silnice jsou podobné těm finským. Zde jsem totiž mohl závodit, aniž bych musel mít řidičský průkaz. Pro mě osobně je velmi speciální pocit řídit poprvé ve Finsku továrně nasazený vůz Škoda Fabia R5,“ řekl mladý Fin. Rovanperä současně popsal speciální výzvu pro nadcházející kolo mistrovství světa: „Zejména ve Finsku je důležité, aby byl vůz stabilní a snadno se ovládal v rychlých zatáčkách a na velkých skocích. Z hlediska nastavení vozu je nejtěžší najít kompromis mezi tím, aby se kola pořád dotýkala povrchu, a přitom aby automobil měl dostatek trakce. Jakmile se všechna kola dostanou do vzduchu, už nemůžete akcelerovat ani brzdit.“

Šéf Škoda Motorsport Michal Hrabánek je spokojený s dosavadní úspěšnou sezónou týmu Škoda Motorsport, kdy v kategorii WRC 2 zvítězil v šesti ze sedmi odjetých soutěží. Těší ho značné množství posádek, které ve Finsku pojedou s vozem Škoda. „Ve Finsku je extrémně populární třída RC 2, jejíž součástí je také kategorie WRC 2. Soutěže se zúčastní vozy pěti výrobců. My jsme velmi pyšní na to, že ze 32 přihlášených posádek jich jede 18 s vozem Škoda Fabia R5 a jedna posádka s vozem Škoda Fabia S2000. Tím je Škoda nejčastěji zastoupenou značkou ve své třídě, a ukazuje tak důvěru zákazníků ve špičkové technologie našeho vozu Škoda Fabia R5,“ vysvětluje Hrabánek.

Z důvodu vysokých dosahovaných rychlostí je Finská rallye popisována jako „Finská šotolinová Grand Prix“. Po čtvrteční superspeciální zkoušce v ulicích města Harju v blízkosti hlavního města rallye, Jyväskylä, bude v pátek na závodníky čekat deset rychlostních zkoušek v délce 126 kilometrů. Nejdelším dnem Finské rallye bude sobota, kdy se v devíti zkouškách ujede vzdálenost 143 km. Na neděli zbývají závěrečné čtyři zkoušky. Vítězové vystoupí na stupně vítězů v Jyväskylä kolem šestnácté hodiny místního času, což je o hodinu více ve srovnání se středoevropským časem.

Věděli jste, že…

Rallye se zde poprvé konala v roce 1951 pod jménem „Jyväskilän Suurajot“?

V roce 1973 byla „Rally tisíce jezer“ přidána do tehdy nového mistrovství světa?

Nejdelší skok zde zaznamenal v roce 1975 tehdejší rallyekrosový jezdec Jusso Kynsiletho, který (s legendárním britským motoristickým novinářem Martinem Holmesem na sedadle navigátora) měřil 72 metrů? Bohužel v místě přistání již nebyla silnice, a tak se čtyřikrát přetočili přes střechu.

Závěrečná, jedenáct kilometrů dlouhá Power Stage „Ruuhimäki“ bude podle slov organizátorů zakončena letem do cíle po takzvaném „monster“ skoku?

Finští piloti zvítězili na domácích tratích v 55 případech z celkem 67 uskutečněných ročníků?

V roce 2004 dosáhl Peter Solberg na rychlostní zkoušce Ouninpoja průměrné rychlosti 130 km/h, což byla maximální hodnota akceptovatelná mezinárodní automobilovou federací FIA? Důsledkem toho bylo její rozdělení do dvou částí a v následujících letech také zavedení šikan ve snaze zmenšení průměrných rychlostí.

Program Finské rallye

– 18.00 RZ1 (2,31 km).

– 7.18 RZ2 (20,04 km); 8.21 RZ3 (12,28 km); 9.13 RZ4 (12,33 km); 10.36 RZ5 (7,71 km); 13.24 RZ6 (19,34 km); 14.27 RZ7 (20,04 km); 15.30 RZ8 (12,28 km); 16.22 RZ9 (12,33 km); 17.45 RZ10 (7,71 km); 19.00 RZ11 (2,31 km).

– 7.13 RZ12 (23,92 km); 8.29 RZ13 (14,90 km); 9.38 RZ14 (23,66 km); 11.13 RZ15 (8,95 km); 13.55 RZ16 (8,95 km); 15.08 RZ17 (23,66 km); 16.36 RZ18 (23,92 km); 17.54 RZ19 (14,90 km).

– 7.38 RZ20 (11,74 km); 8.38 RZ21 (11,12 km); 10.01 RZ22 (11,74 km); 12.18 RZ23 (11,12 km).

Časy jsou uvedeny ve středoevropském formátu.

Průběžné pořadí (po 7 z 13 rallye):

1. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) 149; 2. Ogier (Fr./Ford Fiesta WRC) 122; 3. Tänak (Est./Toyota Yaris WRC) 77; 4. Lappi (Fin./Toyota Yaris WRC) 70; 5. Sordó (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 60; 6. Mikkelsen (Nor./Hyundai i20 Coupe WRC) 56; 7. Evans (Brit./Ford Fiesta WRC) 46; 8. Meeke (Brit./Citroën C3 WRC) 43; 9. Latvala (Fin./Toyota Yaris WRC) 37; 10. Breen (Ir./Citroën C3 WRC) 34; 11. Ostberg (Nor./Citroën C3 WRC) 26; 12. Suninen (Fin./Ford Fiesta RS WRC) 24; 13. Paddon (Nový Zéland/Hyundai i20 Coupe WRC) 22; 14. Loeb (Fr./Citroën C3 WRC) 15; 15. Tidemand (Švéd./Škoda Fabia R5) 11; 16. Kopecký (ČR/Škoda Fabia R5) 7; 17. Bouffier (Fr./Ford Fiesta WRC) 4; 18. Greensmith (Brit./Ford Fiesta R5) 2; 19. Peiniažek (Pol./Škoda Fabia R5) 2; 20. Heller (Chile/Ford Fiesta R5) 1; 21. Bonato (Fr./Citroën C3 R5) 1; 22. Lefebvre, (Fr./Citroën C3 R5) 1.

1. Hyundai Shell Mobis WRT 212; 2. M-Sport Ford WRT 184; 3. Toyota Gazoo Racing WRT 161; 4. Citroën Total Abu Dhabi WRT 129.

Ogier 54; Neuville 34, Tänak 17; Sordó 9, Mikkelsen 6; Meeke 3; Loeb 3, Paddon 2.

Tänak 31; Neuville 29, Ogier 19, Lappi 9; Meeke 7, Sordó 6, Loeb 6, Mikkelsen 6, Latvala 5, Evans 4, Breen 3, Paddon 3, Suninen 3.