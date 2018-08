FlixBus: Přímé linky spojují Jižní Čechy s Vídní, Bratislavou a letištěm v Budapešti

Autobusy v barvách společnosti FlixBus přináší více možností, jak se pohodlně a jednoduše dostat z jižních Čech do středoevropských hlavních měst. Každodenní spoje vyrážejí z Horní Plané v 8:25, do Vídně přijedou ve 13:05, do Bratislavy ve 14:20 a na letiště v Budapešti je příjezd plánován na 17:40. Končí v Prešově ve 21:45.

Společnost FlixBus očekává, že vedle obyvatel Jihočeského kraje bude nová autobusová linka atraktivní i pro Rakušany nebo Slováky, jimž umožní vydat se na Šumavu a Třeboňsko. Kromě toho tato linka také zvyšuje frekvenci propojení jednotlivých evropských hlavních měst v síti dopravce.

Z Prešova autobusy vyjíždí denně v 7:15, z maďarského letiště je odjezd plánován na 11:25, z Vídně v 15:55 a do Horní Plané přijedou ve 20:35. Cena jízdenek na trase mezi Českými Budějovicemi a Vídní začíná od 249 Kč, na letiště v Budapešti se zákazníci dostanou od 449 Kč.

Nabídku spojení v rámci Jihočeského kraje a jeho propojení se zahraničím přitom FlixBus v roce 2018 již několikrát rozšiřoval.

Od dubna zavedl dopravce přímé spojení mezi Prahou a Lipnem. Autobusy jezdí 5x týdně a staví v Českých Budějovicích, Českém Krumlově a Horní Plané. Spoje dál pokračují přes Pasov až do Mnichova.

Stejně tak od dubna si mohou zákazníci koupit jízdenku na přímé spojení mezi Českými Budějovicemi a jezerem Bled ve Slovnisku, do Lublaně nebo italského přístavního města Terst. Spoje z Českých Budějovic odjíždějí denně v 00:10 a do cílové stanice Terstu přijíždějí v 9:30. Jednosměrná jízdenka z Českých Budějovic začíná od 629 Kč.