Ford Ecosport 1.0 EcoBoost vs. Opel Crossland X 1.2 Turbo – Divoká změť genů

Seznam kapitol Dojem, prostor, pohodlí, cena Motor, zpřevodování, jízda Závěr

Aktuální oblíbenost SUV všech velikostí nutí výrobce rozšiřovat jejich nabídku všemi směry. Jenže vývoj nových modelů stojí obrovské finanční prostředky a ty automobilky v poslední době investují hlavně do elektrifikace. Kde tedy brát a nekrást? Jedním z řešení je poohlédnout se v jiných končinách, nebo rovnou u nějaké cizí značky.

První přístup zvolil Ford. Zabrousil do Jižní Ameriky a rozhodl se model Ecosport nabízet nejenom na méně náročných trzích, ale také v Evropě. Vůz z roku 2012 však musel ujít dlouhou cestu včetně modernizace, která ho kvalitou přiblížila zažitým evropským standardům, aby se letos představil i českým motoristům. To Opel se při vývoji Crosslandu X spojil s francouzským koncernem PSA a sdílí techniku s Citroënem C3 Aircross. Již na počátku této vzájemné spolupráce ale bylo zřejmé, že celá značka Opel časem stejně skončí jako jeho součást, což se také loni stalo skutečností.

Takže tu máme dva Němce – jednoho s kořeny v Brazílii a druhého s francouzskou minulostí.

Běžná konfekce

Řekněme si to na rovinu, ani jeden z testované dvojice by v soutěži Miss příliš neuspěl. Design rozhodně není jejich silnou stránkou. Když je porovnáme s uhlazeným Renaultem Captur , výrazným Citroënem C3 Aircross , stylovým Fiatem 500X či dynamickým výrazem Mazdy CX-3 Kie Stonic , nemůžeme jim dát lepší známku než 2,5. Ecosport dostal do vínku nevyvážené proporce a velká maska není příliš nápaditá. Jediným zajímavým prvkem je zadní okno opticky zasahující hluboko do sloupků. Přední část crosslandu je shodná s řadou dalších modelů Opelu a postrádá jakoukoliv originalitu. Moc se nám nezamlouvá ani lišta oddělující střechu od zbytku vozu, která v jakési vlně půlí zadní sloupek.

Uvnitř ale oba vozy ukazují přívětivější tvář. Vítají nás v nich jednoduché tvary palubní desky, měkčené plasty i velmi dobré zpracování detailů. Ve fordu se nám líbí logicky rozmístěné velké ovladače, skvěle přístupné konektory USB i přehledné menu dotykové obrazovky s rozměrnými ikonami, do nichž se snadno trefíte i za jízdy. Startovací tlačítko vedle přístrojů je navíc lépe dostupné než v opelu pod volantem. U crosslandu nám také vadí, že pokud si chcete manuálně nastavit směrování ventilace, musíte tak učinit přes velkou dotykovou obrazovku. U panelu s klimatizací žádné takové tlačítko není.

Body navíc

Uspořádání palubní desky fordu je praktičtější i díky středovému displeji trčícímu nad palubku, je tak mnohem blíže zornému poli řidiče. Musíme se ale přiznat, že nám se lépe sedělo za volantem opelu.

Pozice v něm je přirozenější a více se blíží běžným osobním vozům. K větší pohodě přispívá i hlavice řadicí páky blíže k volantu a dlouhá loketní opěrka, takže není problém na ni položit ruku a při tom řadit. V ecosportu musíme řadičku lovit někde u země – on je celý středový tunel včetně držáků na nápoje utopen hodně u podlahy. I proto nám připadá, že se ve fordu sedí jako na kozlíku. A paradoxně je z něj i horší výhled. Za předním sloupkem, který se ve spodní části rozdvojuje, se snáze schovají auta přijíždějící ze strany. Výhled dozadu můžeme u obou vozů hodnotit shodně – zadní okno je úzké, sloupky širokánské a malinká prosklení v boku příliš nepomohou.

Zdání klame

Crossland je o 116 mm delší než ecosport, stejně široký a přední a zadní náprava jsou v jeho případě o 85 mm dále od sebe. Takže předpokládáme, že uvnitř nabídne více místa – aby také ne, vždyť v modelové nabídce německého výrobce by měl nahradit i malé MPV Meriva. Naše prognózy se ale naplnily jen zčásti.

S podélnou délkou, kdy 174 cm vysokému figurantovi sedícímu na zadních sedadlech zbývá před koleny volných 13 cm, patří k největším vozům mezi malými SUV a crossovery. To mu nelze upřít a můžeme směle tvrdit, že v tomto směru může konkurovat i vozům o třídu větším. Také s výškou kabiny je vše v pořádku a i dozadu se pohodlně vejdou habáni, aniž by hlavou drhli o strop, což je super.

Jenže ač se to opticky nezdá, kabina je příliš úzká a o třech dospělých cestujících sedících ve druhé řadě nemůže být ani řeč. Jenže ecosport je na tom ještě hůře – pokud máte malou základnu, tak na ní prostornější auto prostě nepostavíte. Ford zaostává ve všech směrech, i když nejsou rozdíly nijak závratné.

Údaje o testovaných vozidlech Ford Ecosport 1.0 EcoBoost Opel Crossland X 1.2 Turbo Místo podélné/před koleny zadního cestujícího (cm) 171/11 173/13 Výška interiéru nad sedákem P/Z (cm) 92-102/95 93-103/96 Místo nad hlavou cestujícího P/Z (cm) 6-16/9 7-17/10 Šířka interiéru v loktech P/Z (cm) 145/143 141/139 Šířka interiéru v ramenou P/Z (cm) 131/128 133/130 Délka x šířka sedáku u řidiče/zadniho pasažera vlevo (cm) 49 x 49/50 x 49 52 x 46/45 x 45 Rozměry opěradla řidiče (delka x šiřka) (cm) 61 x 50 62 x 48 Průchodnost zavazadloveho prostoru (vyška x šiřka) (cm) 89 x 103 78 x 100 Vyška dolni hrany kufru/průchozi vyška pod 5. dveřmi (cm) 63/- 73/184

Pochválit u něj naopak musíme širší přední sedadla, která nám připadají pohodlnější a vyváženější než v crosslandu, i když ten se v našem případě chlubí ortopedickým systémem s certifikací AGR. U něj se sice můžete těšit na delší sedák a výraznější boční vedení, ale právě vystouplejší bočnice v kombinaci s užší středovou částí mohou příliš svírat tělo. Ford si za sedadla zaslouží jedničku i díky zadní lavici s krásně dlouhým sedákem, který bezvadně podepírá stehna.

Svou praktičnost ukazuje i takovou drobností, jakou je výplň dveří. Oddělené madlo a dlouhá opěrka – navíc měkčená – umožňují pohodlné položení lokte. V crosslandu najdete jen tvrdý krátký plast, na který navazuje hned prohlubeň na drobnosti, takže loket máte spíše v ní, což při delším cestování není nic příjemného. Připomenout musíme i bezpečnostní pás pro prostřední místo. Ve fordu se vytahuje z opěradla, v crosslandu je ukotvený ve stropě – u Opelu zřejmě nepředpokládají, že by tam někdo mohl sedět. A odkládací přihrádka u fordu vzadu vedle sedáků je třešnička na konec. Jenže v podélném směru je ecosport kratší a na výšku nižší, což v konečném důsledku znamená, že od nás ford za prostornost dostává o půl bodu horší známku.

Svéráz a klasik

Nepřekypuje ani velikostí zavazadlového prostoru. Základním objemem 356 litrů patří do průměru, opel se 410 litry naopak na vrchol segmentu. Crossland nás navíc potěšil pravidelnými tvary a rovnými boky. Ve fordu do kufru hodně zasahují podběhy, ale zase u něj ve standardu dostanete dvojitou podlahu, která srovná ložnou plochu při sklopení zadních opěradel – u opelu v nižších výbavách si za ni připlatíte dva tisíce. A teď to nejdůležitější. V ecosportu se páté dveře nevyklápějí vzhůru, ale jako u starých teréňáků, které na nich nosily rezervní kolo – u fordu si ho můžete v lakovaném krytu dokoupit podle verze za 3200, nebo 2400 Kč –, se otevírají do strany. Toto řešení přináší nejen pozitiva, ale i negativa. Do první skupiny patří nízká nákladová hrana a velký vstupní otvor. Nemusíte se navíc bát, že se při nakládání zavazadel praštíte do hlavy – v opelu se to vyšším postavám stát může. Když ale za vámi bude stát blízko jiné auto, nelze zadní dveře zcela otevřít, což vám u vyklápění nahoru nehrozí.

Se slevami

Zákazníci je chtějí, tak je pořádně osolíme! Zřejmě tak nějak přemýšlejí cenotvůrci u malých SUV. Vždyť cena Fordu Ecosport 1.0 EcoBoost 92 kW Trend v běžném ceníku startuje na 454.990 Kč a u Opelu Crosslad X 1.2 Turbo 96 kW Enjoy na 444.900 Kč. Jenže za tuto částku by o ně nezavadil ani ten největší milovník crossoverů. Proto obě značky přicházejí se speciálními pobídkami. Opel jde nejjednodušší cestou a nabízí slevu padesát tisíc, takže cena testované motorizace klesne na přijatelných a konkurenceschopných 394.900 Kč. Jenže druhý výbavový stupeň příliš bohatou úrodu nezaručuje a kromě dálkového centrálu, všech elektrických oken a zrcátek nebo tempomatu si musíte za vše navíc připlatit.

Ford se vydal odlišnou cestou. Za 454.900 Kč – o devět stovek méně než základní Trend – prodává s testovaným agregátem „nabušené“ provedení Titanium Top Edition. Je to sice o šedesát tisíc více než u opelu, ale seznam výbavy za to rozhodně stojí. U fordu totiž najdete navíc nejen airbag pro kolena řidiče, ale také automatickou klimatizaci, dešťový a světelný senzor, startování tlačítkem, 8palcový dotykový displej s možností využívat aplikace z mobilního telefonu, čalounění sedadel v kombinaci kůže/látka, litá kola, přední mlhová světla, parkovací senzory na obou koncích, a dokonce i vyhřívání sedadel, volantu a čelního skla. V tomto kontextu už mnohý zákazník nad ecosportem určitě začne vážně uvažovat a my mu zlepšujeme známku o půl bodu na 2,00.